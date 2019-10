VO 16:57:02 01-10-2019

Фандъкова - София - дигитализация



Йорданка Фандъкова представи стратегията за

дигитализация на София





"Стратегическата задача е дигитализацията на цялата работа на общината в следващите няколко години. Целта е по-ефективна администрация и по-прозрачно управление с повече контрол върху всеки процес". Това е казала Йорданка Фандъкова, кандидат за кмет на София от коалиция ГЕРБ-СДС, при представяне на стратегията за дигитализация пред създателите на най-успешното училище за IT специалисти SoftUni Светлин Наков и Христо Тенчев. Съобщението е на пресцентъра на ГЕРБ.

Фандъкова им е благодарила за подкрепата и за готовността да участват с кадри, обучения и връзки с всички компании, с които работят. "Предлагам дигитализацията да бъде отделена в специален ресор, който да има свои зам.-кмет. Това е добрият опит на градовете, които са в Топ 5 на най-дигиталните градове и показва ясно волята ни това да се случи", е казала тя.

"София може да бъде лидер в Европа и света като град и като общност, защото IT индустрията е тази, с която ние се гордеем. Вярвам, че големите градове могат да дойдат да търсят опит от нас. Ние в "СофтУни" го направихме и вярвам, че заедно с града ни може да го направим", е казал Светлин Наков. Той е подчертал, че са впечатлени от добрата работа по стратегията, направена по начина, по който работи бизнеса. "С интерактивен процес, с дългосрочна карта и регистри, които да дадат основа за изграждане на конкретните електронни услуги. Вижда се ясното разбиране, че да се случи това са нужни млади хора от IT бранша", е допълнил Наков.

"Още преди две години кметът Фандъкова ни възложи да работим за дигитална трансформация на София. Започнахме с проект по методология на Европейската комисия. Изготвихме пътната карта как това да се случи. Нашата цел е София и държавата да се възползва от десетките успешни IT компании за успешна дигитализация. Целта ни е по-малко административна тежест и затова електронната община е много важна", е казал Владимир Данаилов, кандидат за общински съветник от коалиция ГЕРБ - СДС и директор на Софийската агенция за инвестиции.

"Имаме идеи как още по-добре да приобщим гражданите и бизнеса в решенията за развитието на градската среда и на бизнес климата. Това ниво, което задължително трябва да се развие през смарт-политики. Планираме и ресурсите, които са необходими", е добавила Фандъкова.

Фандъкова е обяснила, че целта е София да не чака промяна на законодателството, а да работи успоредно с него. "Имаме шанса докато наваксваме, да използваме най-новото и да застанем в лидерска позиция. Затова е важно участието на българските компании", е казала Фандъкова. "Талантът го имаме и затова използването на българските IT компании ще увеличи скоростта", е казал Светлин Наков.



