Европейската мрежа

на жените лидери подкрепи водача на листата на ГЕРБ и СДС

Мария Габриел





Европейската мрежа на жените лидери, която включва над 300 жени на високо ниво в частни, обществени и академични области от 24 европейски държави изпрати официално писмо за подкрепа до водача на листата на ГЕРБ и СДС за изборите за членове на Европейския парламент и настоящ комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.

Благодарение на различните инициативи, които сте предприели, като например европейските жени в цифровата мрежа, Вие поставяте в центъра на вниманието предприемаческия потенциал на жените като мениджъри, учени, предприемачи на високо равнище и в стартиращите предприятия", се посочва в писмото за подкрепа.

Европейската мрежа на жените лидери включва дами от различни националности на високи мениджърски позиции в мощни европейски и световни компании като Microsoft, Orange, Lenovo, FIPRA и др. Сред членовете на организацията са още мениджъри на ключови позиции в европейските институции.



Превод на писмото:

Уважаема госпожо Комисар,

За мен е удоволствие да се обърна към Вас с това писмо за подкрепа и признание за работата Ви в полза на жените в цифровия, технологичния, аудио-визуалния и бизнес сектора.

За нас е чест да работим заедно с Вас, по-специално по повод на 4-тото издание на програмата Women Talent Pool, за което любезно приехте да се проведе под Вашия патронаж. За нас беше радост да Ви приветстваме на официалното откриване на програмата на 15 март 2018г. в Париж и искрено вярваме, че участието Ви в нашите дейности изпрати силен сигнал за насърчаване на всички жени лидери в нашата мрежа.

Бихме искали също така да Ви благодарим за многото конкретни и положителни стъпки след встъпването Ви в длъжност и за стратегията за жени в областта на цифровите технологии, като се започне с кампанията "No Women No Panel European", към която се присъединихме още в самото начало. Всъщност това е едно от най-големите ни постижения в посока промотиране на ценния принос на жените в широк спектър от области, включително тези, които традиционно се считат за запазени за мъжете.

През 2018 г., благодарение на Вашата кампания Women in Digital scoreboard, за първи път в Европа беше дадена яснота относно трудностите и по-доброто разбиране на основните проблеми за пълното включване на жените в сектора и необходимостта от действия. Заедно с Вас ние сме твърдо убедени, че висшите ръководители трябва да се ангажират в пълна степен да обърнат ситуацията, защото чрез лидерската им позиция ние можем да постигнем истинска промяна в предприемаческата култура. С оглед на това за нас беше чест да подкрепим Декларацията на изпълнителните директори за един по-приобщаващ европейски цифров сектор, изготвен по Ваша инициатива, който се радваме, че подписахме по време на конференцията Digital4Her, проведена през юни 2018 г. Както споменахте по време на церемонията по подписването на декларацията, не можем да си позволим да подминем таланта и приноса на жените.

Госпожо Габриел, искрено се надяваме, че всички инициативи, които сте предложили с участието на жените в стратегията за цифровите технологии, ще продължат по време на следващия мандат на Европейската комисия.

С уважение,

Thima Samman

