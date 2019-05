VO 16:27:01 08-05-2019

MH1626VO.040

ПС - ПП ГЕРБ



Водачът на листата на ГЕРБ/ЕНП Мария Габриел в Сливен:

България има потенциал да бъде иновационен хъб

в този регион на Европа





България има потенциал да бъде иновационен хъб в този регион на Европа. За последните няколко години, секторът на информационните технологии е отбелязал ръст от над 300% в България, а над 18 000 работни места са създадени. 75% от тези работни места са за хора под 35 години. Това заяви българският еврокомисар и водач на листата на ГЕРБ/ЕНП на предстоящите избори за ЕП Мария Габриел по време на среща с представители на IT сектора от Сливен и региона. "Към момента в Европа липсват около 350 000 IT специалисти, а през 2020 година те ще са 500 000. За това тази тема за мен е изключително важна. Цифровизацията не е бъдещето, тя е нашето настояще. Чрез нея се променя ученето, пътуването и чисто човешките взаимоотношения", каза Мария Габриел.

Тя припомни, че има възможност за платени от ЕК стажове, които могат да помогнат на стартиращите, малките и средните компании да наемат стажанти. "Стажантската програма "Цифрова възможност" е пилотен проект, който предлага на студенти от всички дисциплини да доразвият дигиталните си умения работейки за участващите компании. Инициативата е финансирана от "Хоризонт 2020" и изпълнявана чрез "Еразмус +". За първите девет месеца са сключени 2800 стажа, като целта е да се обхванат 6000 студенти или наскоро завършили до 2020 г. От януари тази година програмата е насочена и към Западните Балкани", обясни Мария Габриел.

По отношение на киберсигурността вече има действащо законодателство. За първи път има и европейска рамка за сертифициране на продукти и услуги.

Мария Габриел каза, че изключително важна е и темата за стартъпите.

"Стартъпите са амбициозни и целта на едно стартиращо предприятие е да се разраства и по възможност с бързи темпове да се изкачва нагоре с крайната цел да стане глобално и да заеме централно място в своята среда. По моя инициатива създадохме две мрежи, чрез които те могат да работят в по-тясна връзка по между си, да имат достъп до други мрежи и достъп до финансиране -мрежа за стартъпи в Централна и източна Европа, и в Западните Балкани. Мрежата е отворена към всеки, решил да се включи", каза още Мария Габриел.

Приоритет за нея са и дигиталните иновационни хъбове. В рамките на мандата 2016 - 2020 година има финансиране от 500 млн.евро. Целта е да има дигитален иновационен хъб във всяка област на Европа до края на 2020 година. "Този хъб ще е полезен на младите и новостартиращи фирми, за да разберат как и в коя ниша да стартират бизнеса си, за има възможности за обучение. В момента има 3 хъба и се готвят още 4. За мен беше важно да има повече средства за осемте държави, в които има най-малко хъбове, сред които е и България, така че се възползвайте", уточни Мария Габриел. За следващите пет години тя е предложила бюджет от 1,5 млрд евро за дигитални хъбове, като идеята е те да бъдат специализирани - за изкуствен интелект, за киберсигурност, за обучения. В следващите 5 години водеща ще бъде и темата за изкуствения интелект.

"Аз съм много горда, че по време на българското европредседателство беше свършена много работа и много важни теми бяха поставени в дневния ред. От това, че за първи път имаме цифрова програма за Западните балкани и стигнем до суперкомпютъра. Сектори като информационните технологии, автомобилостроенето, микрочиповете, микро и нано технологиите, роботиката продължават да са секторите, в които Европа е шампион. За година и половина, приключените успешно теми вече са 28 от 30. Встъпвайки в длъжност през юли 2017 година, само 6 законодателни инициативи на ЕК бяха завършени. Част от тези инициативи ги виждаме като полза в ежедневието си - роуминга, премахването на географското блокиране, инициативата.за безплатен интернет. От 15 май ще има намаление на международните разговори. 19 евроцента ще бъде цената на разговор на минута и 6 цента на sms.

Срещата в Сливен, на която присъстваха IT специалисти от региона, представители на бизнеса и ученици, се проведе по инициатива на кандидата за евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Камен Костов.



/МХ/