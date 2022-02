SM 10:22:31 16-02-2022

поезия - литература - Сиатъл - "Глаголницата"



Обществото за поезия и литературна проза "Глаголницата"

в Сиатъл празнува осми рожден ден









София, 16 февруари /Мартина Ганчева, БТА/

Обществото за поезия и литературна проза при Българския културен център в Сиатъл, наречено "Глаголницата", празнува осми рожден ден. На тази дата за първи път група ентусиасти се събират за да споделят интересите си в областта на българската поезия и литература като цяло. Тогава се случва и първото "глаголатстване" върху възможностите за провеждането на редовни поетични/литературни срещи, обсъждат се предложения за автори, заглавия, теми.

В периода 2014-2019 г. дискусиите се провеждат в различни библиотеки, частни домове, чайни и кафенета на Сиатъл. Българското общество веднага започва да си сътрудничи с Американо-Румънското (American Romanian Cultural Society), като избира тема, по която и двете "общества" биха могли да разговорят (творчеството на Мирча Елиаде, например).

"Глаголницата" започва да си сътрудничи и с "Булгарски искрец" - Литературния кръжец при Българо-Македонското дружество "Подкрепа" в Портланд. Плод на съвместните усилия на двата клуба е спечелването на грант на Министерството на културата (покриване на разходите за закупуване на самолетен билет) за гостуването в Сиатъл и Портланд на поетесата с китара Светла Георгиева (2017 г). В резултат на този грант, но и с помощта на още няколко други български организации и частни лица, става възможно и организирането на турне, което включва поетични рецитали на Светла Георгиева в няколко града на Калифорния, както и гостувания в Ню Йорк и Чикаго.

От 2019 "Глаголницата" е колективен член на читателската група "Readings from the Heart of Europe" при университета "Вашингтон" (University of Washington). С това свое членство "Глаголницата" се присъединява към мисията на "The Readings". Последната е свързана с популяризирането на големите литературни постижения на т.н. "малки езици" или иначе казано, с прочити на слабо познатите на американския читател литературни произведения от "сърцето на Европа". Българското заглавие за 2020 г. е "Физика на тъгата" на писателя Георги Господинов, като специален гост на срещата е преводачката Анжела Родел.

В периода 2020-2021 срещите на "Глаголницата" се пренасят във виртуалното пространство. Гости са автори, редактори, журналисти, които представят нови заглавия, прочити и перспективи.





