Дъщерята на Боян Петров

представи в Швейцария филм

за последния връх на баща си





София, 31 януари /Мартина Ганчева, БТА/

Дъщерята на Боян Петров - Тея представи "Отново съм тук" (Here I am, Again) в Швейцария - държавата, в която живее. Филмът проследява опита на алпиниста да изкачи Шиша Пангма, който се оказва и последният връх в кариерата му.

Прожекцията се проведе в Лозана по инициатива на българо-швейцарската асоциация за разпространение и съхранение на българския език, култура и традиции - "Канатица". Сред присъстващите на събитието имаше и българи, които бяха пропътували над 300 километра, за да присъстват, съобщават организаторите.

След прожекцията всички имаха възможност да говорят с Тея и да споделят впечатленията си. На срещата беше решено, че се сформира група "Боян Петров", която ще се събира всяка седмица и заедно ще катери върхове в района. Подобни прожекции предстоят през следващите седмици и в други градове на Швейцария. Първи ще бъде Цюрих, в който има най-голям брой българи.





