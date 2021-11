EZ 15:54:01 16-11-2021

Култура - изкуство - България - Полша



Българска творба стана част от Музея за съвременно изкуство в Краков



София, 16 ноември /БТА/

Творбата на Искра Благоева - I want to know what love is, I want you to show me, представена от галерия One на изложението Vienna Contemporary през 2020 г., вече е част от колекцията на MOCAK, Музей за съвременно изкуство в Краков, съобщават от галерия One.



Благоева е първата българска художничка, чието произведение е притежавано от музея.



Искра Благоева е родена през 1978 г. в София, където живее и работи. Завършила е живопис в университета за приложни изкуства във Виена. Участва в изложби в България и различни европейски страни. През 2012 г. е стипендиантка във "Вила Валдберта" в Мюнхен. През 2013 г. участва във второто издание на фестивала Sofia Contemporary. Носителка е на награда за живопис в националния конкурс за млади художници, скулптори и критици на фондация "Св. св. Кирил и Методий" и награда в конкурса за млади автори на европейския център за култура и дебати "Град", Белград. Номинирана е за наградата "База". /ДД



