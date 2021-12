Ситуацията с КОВИД-19 на Балканите 24 декември 2021 / 13:20 Tweet

Балкани - КОВИД-19 /актуализиран вариант/



Ситуацията

с КОВИД-19

на Балканите





София, 24 декември /Петър Къдрев, БТА/

Четвъртата вълна на КОВИД-19 постепенно затихва практически навсякъде на Балканите, но въпреки това тревогите растат както заради появата на новия вариант Омикрон в почти всички страни от региона, така и заради настъпващите празници, които предполагат увеличен риск от разпространение на вируса. Засега съобщения за появата на Омикрон сред балканските страни няма само от Северна Македония, Косово и Босна. И докато някои от страните затягат ограниченията, за да намалят риска, други ги разхлабват, за да позволят на гражданите си да се насладят на посрещането на Новата година - а на коледните тържества, които в различните страни са на 25 декември или на 7 януари.



АЛБАНИЯ



В Албания разпространението на КОВИД-19 намалява, като през последните дни се отчитат около 300-400 нови случая дневно. В четвъртък обаче бяха регистрирани първите два случая на варианта Омикрон. Експертите предупреждават, че мерките за ограничаване на пандемията не се спазват, а маските не се носят в закрити помещения, въпреки че са задължителни.

Засега мерките няма да се променят. Предвижда се на Нова година вечерният час да бъде отменен, за да може гражданите да празнуват на публични места.

Въпреки това засега няма официално обявени новогодишни тържества в столицата Тирана, съобщава порталът Болкан Инсайт. Министърът на здравеопазването Огерта Манастирлиу заяви, че ситуацията с епидемията е деликатна и експертите правят преценка на мерките.

Според портала Our World in Data напълно ваксинирани са 35 процента от албанците.





БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА



В Босна по официални данни четвъртата вълна от КОВИД-19 също бавно затихва, като от началото на месеца дневните случаи се колебаят в интервала 400-700 с тенденция за плавно намаляване.

Ваксинационното покритие обаче е изключително ниско, като по данни на Ройтерс досега в Босна са поставени 1 553 874 дози от ваксините, които са достатъчни за ваксинирането на едва 23,5 процента от населението.

За празниците са планирани концерти в Баня Лука на 31 декември и 1 януари, но властите в столицата Сараево решиха предвид ситуацията да не организират новогодишен концерт, а да дарят планираните средства за лечението на болни деца, съобщи Болкан Инсайт.



ГЪРЦИЯ



Затягане на мерките срещу КОВИД-19 заради навлизането на варианта Омикрон в Европа и в страната обяви точно преди коледните празници гръцкото правителство. Новите рестрикции влизат в сила от 6 ч. сутринта на 24 декември и ще бъдат в сила до 2 януари. Носенето на маска става задължително както в закритите обществени места, така и на открито. В супермаркетите и в обществения транспорт е задължително да се носи двойна маска или маска от стандарт N95. Забраняват се всякакви публични мероприятия за Коледа и Нова година. Пътниците, които влизат в Гърция, освен задължението да представят предварителен отрицателен тест за КОВИД-19, трябва да си направят и два теста след пристигането в страната - на втория и на четвъртия ден.

До 20 декември в Гърция са установени 26 случая на варианта Омикрон на коронавируса. Нови, по-строги мерки се очакват след 2 януари.

Около 67 процента от гърците са завършили ваксинационния си цикъл.





КИПЪР



Нови ограничителни мерки срещу разпространението на КОВИД-19 влязоха в сила в Кипър от 18 декември. Лицата, които не са ваксинирани въобще, не могат да влизат в ресторанти, кафенета и барове. Те могат да посещават магазини, търговски центрове и аптеки с представяне на "Сейфпас", който да доказва отрицателен резултат от направени тестове. Има ограничение за брой лица, които могат да се събират в едно домакинство - до 20 души. До 10 януари на всички пътници над 12-годишна възраст, които пристигат на острова, ще бъде правен PCR тест. Той ще се заплаща от самите пътници, като цената му на летището в Ларнака е 15 евро, а в Пафос - 19 евро. Три дни след пристигането си пътниците ще трябва да си правят бърз антигенен тест.

Кипърските здравни власти преместиха стотици мигранти от най-големия лагер за регистрация на острова, след като десетки от тях се заразиха с новия коронавирус. Мигрантите и техните контактни лица - общо 585 души, бяха откарани от кипърската национална гвардия с камиони на място за изолация.

В контролираната от кипърското правителство част от острова напълно ваксинирани са около 67 процента от жителите.



КОСОВО



Според Our World in Data 44 процента от населението в Косово е ваксинирано срещу КОВИД-19. Поне според официалните данни изглежда, че Косово остана встрани от четвъртата вълна на коронавируса в Европа, като дори през ноември и началото на декември се съобщаваше за двуцифрен брой на дневните нови случаи. Според епидемиолога Салих Ахмети, цитиран от Болкан Инсайт, това се дължи на младото население и сравнително високия дял на ваксинираните.

В Прищина е обявено новогодишно събитие на централния площад, което ще продължи няколко дни до 31 декември.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ



В Северна Македония епидемиологичната ситуация е сравнително стабилна с 200-300 нови случая на заразяване с КОВИД-19 на ден. Според портала Our World in Data ваксинирани срещу КОВИД-19 са около 39 процента от населението на страната.

В Скопие комбинацията на здравната и енергийната криза и трагедията с катастрофата на автобус с македонски граждани в България на 23 ноември, при която загинаха 45 души, не създава празнично настроение, коментира Болкан Инсайт.

Новият кмет на Скопие Данела Арсовска отмени планираното голямо празненство в столицата, но заяви, че би желала да има поне скромна проява с местни артисти.

Ваксинираните македонци са около 39 процента от населението.



РУМЪНИЯ



Всички лица, които влизат в Румъния от 20 декември, имат задължението да попълнят електронно в срок от 24 часа преди пристигането си дигитален формуляр за локализиране на пътника (PLF).

Румъния ще получи първия транш педиатрични ваксини от компанията Пфайзер за деца на възраст над 5 години след 15 януари.

Националният институт за обществено здраве съобщи, че в седмицата 13-19 декември в Румъния са потвърдени седем случая на варианта Омикрон на коронавируса. Така до 19 декември в страната са потвърдени общо 15 случая на Омикрон.

Предложението за въвеждането на зелен сертификат на работното място в Румъния предизвиква все по-голямо напрежение. Министърът на здравеопазването Александру Рафила заяви, че обмисля да подаде оставка, ако сертификатът не бъде одобрен бързо от парламента.

Петата вълна на пандемията от КОВИД-19 ще дойде в Румъния до максимум три седмици, заяви в четвъртък румънският министър на вътрешните работи Лучиян Боде.



СЛОВЕНИЯ



Случаите на новозаразени с КОВИД-19 в Словения се задържат през последните дни на нива 1200-1500, а спадът на активните случаи продължава. Въпреки това епидемиологичната обстановка продължава да е усложнена.

Към 19 декември по данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията в Словения са потвърдени 10 случая на варианта Омикрон.

59 на сто от населението на страната е ваксинирано поне с една доза от ваксината срещу КОВИД-19. 56 на сто от гражданите са напълно ваксинирани, като от тях 66 на сто са на възраст над 18 години.



СЪРБИЯ



Наличието на варианта омикрон бе потвърдено в Сърбия в четвъртък. Вирусът бе установен в една от пробите, взети от пътници, пристигнали от Ботсвана.

В четвъртък бяха регистрирани 1268 новозаразени с КОВИД-19 при направени 14 808 лабораторни изследвания. В болница са настанени 2208 пациенти, като 103 от тях са в интензивните отделения.

В последните две седмици се наблюдава леко намаляване на броя на новозаразените в Сърбия. В началото на месеца в страната бяха отчетени над две хиляди нови случая.

Засега Белград е единствената балканска столица, която е предвидила значителни празненства за новогодишната нощ, пише порталът Болкан Инсайт.

Данните сочат, че около 46 процента от сърбите са ваксинирани срещу КОВИД-19.



ТУРЦИЯ



С напредването на ваксинацията броят на дневните случаи на КОВИД-19 и на починалите в Турция е започнал да намалява, заяви в четвъртък министърът на здравеопазването Фахреттин Коджа. За денонощие се отчитат около 18 хиляди нови случая.

В сряда Турция започна масовото производство на разработената в страната ваксина срещу КОВИД-19 Турковак, след като беше издадено разрешение за спешна употреба на препарата. Широкото приложение на турската ваксина се очаква да започне още преди края на годината.

По данни на Ройтерс почти 76 процента от общото население на Турция е ваксинирано.

Първите шест случая на варианта Омикрон в Турция бяха установени още на 11 декември.



ХЪРВАТИЯ



Първият случай на варианта Омикрон беше обявен в Хърватия на 21 декември.

Въпреки че заради варианта Омикрон много европейски страни се затварят за предстоящите празници, в Хърватия подобни ограничения не се очаква да има. Някои от вече въведените мерки дори ще бъдат облекчени, като например удължаване на работното време в търговската мрежа. Това потвърди за телевизия RTL проф. Алемка Маркотич, член на Националния щаб за борба с пандемията. Новите случаи на коронавирус са спаднали плавно от над 5 хиляди дневно в началото на декември до около 3-4 хиляди в момента (3831 в четвъртък). Процентът на ваксинираните между пълнолетното население на страната е 62,21 процента.

Във вторник конституционният съд на Хърватия реши, че въвеждането на задължителни КОВИД сертификати за служителите в областта на здравеопазването и социалните грижи не е противоконституционно.

Новогодишни тържества са предвидени в Сплит, Риека и Дубровник, съобщи Болкан Инсайт.





ЧЕРНА ГОРА



В Черна гора пикът на четвъртата вълна на КОВИД-19 също отмина и се наблюдава стабилизиране на случаите, които са средно в диапазона 200-300 дневно.

Новите противоепидемични мерки в Черна гора, които бяха приети за времето на коледните и новогодишните празници, разрешават организирането на сватби, празници, рождени дни, посещаването на спортни състезания при наличие на ковид сертификати, съобщи министърът на здравеопазването Йелена Боровинич Бойович на пресконференция, цитирана от черногорските медии. Това е разрешено при наличие на ковид сертификати, при запълване на залите до една трета и при спазване на физическата дистанция. Мерките ще бъдат смекчени за периода от 22 декември 2021 г. до 12 януари 2022 г., обяви министърът.

В петък беше обявено, че и президентът Мило Джуканович е диагностициран с КОВИД-19, но има само леки симптоми.

На 16 декември в Черна гора бяха потвърдени пет случая на зараза с новия вариант омикрон. Министерството на здравеопазването на Черна гора забрани концертите и събиранията на открито по празниците заради опасения за разпространението на варианта.

Ваксинираните черногорци са близо 43 процента.







