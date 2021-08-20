Начало / STOP COVID-19 Всичко за ваксинацията в България и по света

Изнесени имунизационни екипи ще работят през почивните дни в Габрово, Плевен, Враца и София

SK 18:08:31 20-08-2021
MM1807SK.016
имунизационни пунктове - почивни дни

Изнесени имунизационни екипи ще работят през почивните дни
в Габрово, Плевен, Враца и София


София, 20 август /Екатерина Панова, БТА/
Изнесени имунизационни екипи ще работят през почивните дни в Габрово, Плевен, Враца и София, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
В София през почивните дни от 13.00 до 18.00 часа ще работят временни имунизационни пунктове в мол "Сердика Център", "България мол", "The mall ", "Ринг мол" и в мол "Парадайс". От 9.00 до 16.00 часа в ж.к. "Дружба" - Културен дом ще работи мобилен ваксинационен екип.
В Габрово в събота - 21 август, от 9.00 до 13.00 часа изнесен ваксинационен пункт ще има на Централния кооперативен пазар.
В Плевен събота и неделя мобилен имунизационен пункт ще има на площад "Възраждане" пред мавзолея от 8.00 до 12.00 часа.
Във Враца събота - 21 август, мобилен ваксинационен пункт ще има на общинския пазар в с. Бутан от 8.00 до 12.00 часа. В неделя - 22 август от 8.00 до 12.00 часа изнесен имунизационен пункт ще бъде разположен на общинския пазар в с. Крушовица от 8.00 до 12.00 часа.
/ММ/

Видео на деня

20 август 2021

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 17 ал. 2 от Закона за Българската телеграфна агенция и Глава пета, раздел ІV от Кодекса на труда, Българската телеграфна агенция (БТА) обявява конкурс за заемане на длъжността „Заместник генерален директор на БТА“.

Пълния текст можете прочете тук

Времето за 20 август 2021

Варна

19° / 28° C
събота 17° / 27° C
неделя 18° / 28° C

Пловдив

18° / 32° C
събота 18° / 32° C
неделя 21° / 33° C

София

15° / 28° C
събота 15° / 28° C
неделя 15° / 29° C

Месечна прогноза за времето

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.6758
CHF CHF 1.826

Обява

Почивни бази на БТА в
Шкорпиловци и Балчик 2021 г.