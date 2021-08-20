Изнесени имунизационни екипи ще работят през почивните дни в Габрово, Плевен, Враца и София 20 август 2021 / 18:08 Tweet

SK 18:08:31 20-08-2021

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имунизационни пунктове - почивни дни



Изнесени имунизационни екипи ще работят през почивните дни

в Габрово, Плевен, Враца и София





София, 20 август /Екатерина Панова, БТА/

Изнесени имунизационни екипи ще работят през почивните дни в Габрово, Плевен, Враца и София, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

В София през почивните дни от 13.00 до 18.00 часа ще работят временни имунизационни пунктове в мол "Сердика Център", "България мол", "The mall ", "Ринг мол" и в мол "Парадайс". От 9.00 до 16.00 часа в ж.к. "Дружба" - Културен дом ще работи мобилен ваксинационен екип.

В Габрово в събота - 21 август, от 9.00 до 13.00 часа изнесен ваксинационен пункт ще има на Централния кооперативен пазар.

В Плевен събота и неделя мобилен имунизационен пункт ще има на площад "Възраждане" пред мавзолея от 8.00 до 12.00 часа.

Във Враца събота - 21 август, мобилен ваксинационен пункт ще има на общинския пазар в с. Бутан от 8.00 до 12.00 часа. В неделя - 22 август от 8.00 до 12.00 часа изнесен имунизационен пункт ще бъде разположен на общинския пазар в с. Крушовица от 8.00 до 12.00 часа.

/ММ/



