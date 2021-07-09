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Мобилни пунктове за ваксинация ще работят в Ямбол, Велико Търново и Плевен

SK 17:33:31 09-07-2021
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мобилни пунктове - ваксини

Мобилни пунктове за ваксинация ще работят в Ямбол, Велико Търново и Плевен


София, 9 юли /Десислава Пеева, БТА/
Мобилни пунктове за ваксинация ще работят утре, 10 юли, в Ямбол, Велико Търново и Плевен, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването. В пунктовете може да се ваксинира всеки, който желае, с избрана от него ваксина.
Във Велико Търново мобилният пункт ще бъде на 10 и на 11 юли, в MОЛ-Велико Търново, от 10.00 до 14.00 ч. На място ще бъдат два мобилни медицински екипа.
В Ямбол, на 10 юли, от 8.00 до 12.00 ч., ще има изнесен имунизационен кабинет в "Парк хотел Ямбол".
В Плевен, на 10 юли, на площад "Възраждане" ще има изнесен мобилен кабинет за имунизация с ваксина срещу COVID-19. Кабинетът ще работи от 8.00 до 12.00 ч. и от 16.00 до 19.00 ч.

/ММ/

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