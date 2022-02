OT 12:20:01 14-02-2022

Традиционната Международна седмица на

Американския университет тази година

ще се проведе в хибриден формат





Хибридните събития дават възможност на всички желаещи да участват, без да

се губи личният контакт



Тази година празникът на културното многообразие, който Американският университет в България (АУБ) организира за 22-и път, ще бъде в хибриден формат. Традиционната Международна седмица има за цел да даде възможност на всички желаещи да се присъединят към празненствата онлайн, без да лишава студентите да преживеят емоцията на живо. При спазване на задължителните мерки и представяне на зелен сертификат те ще могат да присъстват и лично на всички събития в театралната зала "Д-р Карл Джераси" в Студентския център "Америка за България" в кампуса.

Международната седмица ще стартира на 14 февруари с презентации на държавите, които винаги са вълнуващи, тъй като представят интересни факти за родните страни на студентите. Темата тази година е "Любовта в различните държави: как изразявате любовта във вашата страна?" и се вписва идеално в любовно-романтичния дух на месец февруари. Студентите ще разкажат за традициите при сватбите и връзките в тяхната страна и ще обяснят как в семействата изразяват любовта си един към друг. Презентациите ще са от 19:30 ч. и могат да бъдат гледани онлайн тук.



На следващия ден, 15 февруари, клубът "ФиБетаДелта" ще представи смесица от забавни истории, провокативни културни казуси и интригуващи въпроси по темата "Моят международен опит". Студентите от АУБ ще разкрият тайните на обучението и живота в чужбина, а след това ще има интересни въпроси към участниците в специално създадена за вечерта викторина. Всички, които искат да се забавляват заедно със студентите на АУБ, могат да се присъединят на този линк в 19:30 ч.

Тази година вечерта на талантите на АУБ ще се състои на 17 февруари, а всички присъстващи, както на живо така и онлайн, ще имат възможността да се насладят, вдъхновят и развълнуват от удивителните изпълнения на даровитите студенти. Линкът към Шоуто на талантите и вашите минути за вдъхновение и наслада за сетивата е тук. Очакваме ви отново в 19:30 ч.

"Културният историк Томас Бери обичаше да казва: "Колкото по-голямо е многообразието, толкова по-голямо е съвършенството." И ние в АУБ вече 22 години по време на Международната седмица доказваме на практика колко е бил прав. Изключително сме щастливи, че въпреки рестрикциите успяваме да реализираме този празник на сетивата. А през март тази година, като кулминация на празника на културното многообразие, сме планирали да успеем да реализираме и кулинарния фестивал, където нашите студенти и преподаватели от над 40 страни представят ястия от националните кухни на родните си държави," сподели д-р Дейвид Еванс, президент на АУБ.

БЕЛЕЖКИ ДО РЕДАКТОРИТЕ

За Американския университет в България (АУБ):

Вече 30 години Американският университет в България, създаден от визионери от България и САЩ, обучава млади визионери, които да променят света към по-добро, и отстоява своето мото "Напред и нагоре". Визията му е да се развива като отличим център за върхови постижения в усвояването на знания, преподаването и екипната работа в Югоизточна Европа. АУБ дава висококачествено американско образование по системата Liberal Arts. При този модел на висше образование студентът е в центъра на обучението, а приоритетите са стимулирането на критичното мислене, активното учене и креативността. Университетът предлага 13 бакалавърски програми в Благоевград, както и магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри в София.

АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център "Америка за България" и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Днес в университета се обучават близо 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. Всяка година АУБ предоставя близо 5 млн. щ.д. за стипендии и финансово подпомагане на най-добрите студенти и така насърчава равните възможности. Висшето училище поддържа програми за обмен с някои от водещите университети в САЩ, сред които Харвард, Йейл, Станфорд, Принстън и др. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education, така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите студенти получават двойна диплома - за САЩ и Европа. АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на българското Министерство на образованието и науката. Общо завършилите Американския университет в България за 30 години са около 5000 души, сплотени в глобална общност и активно подкрепящи развитието на своята Алма матер. Над 3 000 са възпитаниците на висшето училище, които заемат ръководни позиции в международни компании, развиват успешно собствен бизнес или продължават обучението си в престижни университети в цял свят. Сред техните работодатели са Министерският съвет на Република България, Българската народна банка, Организацията на обединените нации, Световната банка, Microsoft, SAP, Citibank, CNN, The New York Times, bTV и др.

