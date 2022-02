платена публикация Започна новият сезон на Scalefocus Академия 14 февруари 2022 / 12:15 Tweet

Започна новият сезон на Scalefocus Академия





35 курсисти стартират обучението си по Golang в софтуерната академия на Scalefocus в партньорство със Schwarz IT България







С бурното развитие на IT сектора и стъпването на все повече компании на българския пазар расте и нуждата от квалифицирани специалисти в най-разнообразни технологични направления. Едно от тях е набиращият популярност програмен език Golang (или накратко - Go). Използван основно за бекенд разработки, той е един от най-производителните езици с изключително динамично развиващо се технологично общество в световен мащаб. Ето защо не е изненада, че и в България търсенето на специалисти по Go започва бързо да набира скорост.



За да адресира нуждите на пазара, Scalefocus посвещава петото издание на своята софтуерна академия именно на Go. Партньор на новия сезон на Академията е Schwarz IT България. Двете компании обединяват сили в името на обща кауза - обучението на бъдещи специалисти, които се подготвят за реализация в IT сферата. Така доказват на практика, че вместо да се конкурират в намирането на нови кадри, могат да работят успешно заедно, инвестирайки в образованието и квалификацията на младите хора.



От създаването си до днес, Scalefocus Академията работи активно за развитието на младите таланти в България и региона. Успешно завършилите млади специалисти до момента са над 140, като повече от 50 от тях са започнали своята кариера в Scalefocus.



Новият сезон беше открит официално тази седмица и стартира с 35 участници, които успешно преминаха нелекия процес на подбор. В рамките на 90 дни курсистите ще надграждат теоретичните си познания с практически опит по Go чрез работа по реални клиентски проекти. Всички занимания се провеждат изцяло онлайн, а курсът е напълно безплатен.



Лектор на настоящото издание на Scalefocus Академията е Преслав Рачев - софтуерен инженер и предприемач със страст към изграждане и споделяне на знания. С богата техническа експертиза в различни области, Преслав открива три конкретни направления, към които обича да се придържа. Работата с Go за бекенд разработки е едно от тях. Той му дава свободата да реализира бързо идеи и лесно да достига до работещи услуги, внедрявани за решаването на конкретни бизнес проблеми.



След успешно завършване на обучението си по Go, курсистите ще имат възможност да започнат своята IT кариера веднага в една от двете партниращи си организации - Scalefocus и Schwarz IT България.



С над 500 успешно реализирани проекта, Scalefocus е водеща компания в областта на софтуерното инженерство и предоставянето на дигитални услуги, доверен технологичен партньор за клиенти от Северна Америка, Европа и Близкия Изток. Проектите, по които ще работят завършилите Go академията млади специалисти, включват решения както за едни от най-големите компании в света, така и за иновативни disruptive стартъпи.



Schwarz IT България е дигиталното сърце на водещата световна ритейл група Schwarz. Групата, със седалище Neckarsulm в Баден-Вюртемберг, обединява познатите в България конкурентни търговски вериги Lidl и Kaufland, компанията за рециклиране Pre Zero и компанията за производство Schwarz Produktion.



Schwarz IT България обслужва и предоставя IT решения на четирите подразделения на водещата световна ритейл група с около 500 000 служители по целия свят и над 12 900 магазина в повече от 30 страни. Като един от централните доставчици на IT услуги Schwarz IT България отговаря за предоставянето на IT инфраструктура, платформи и бизнес приложения.



