Студентски проект прави портретна хората с бензин в кръвта

Студентски проект прави портрет

на хората с бензин в кръвта









Студенти от АУБ разкриват духа на моторните спортове в региона на

Благоевград



Двама студенти по журналистика и масови комуникации намират мотивация за своята дипломна работа в желанието да разказват вълнуващи човешки истории. Така Виктор Харитон (Украйна) и Йенлик О'Нийл (Казахстан) от Американския университет в България създават своя проект "Моторград", който включва три дигитални очерка и едноименния 25-минутен документален филм.

Проектът е посветен на особеностите, предизвикателствата и трудностите за автомобилистите от Благоевградска област. Екипът на "Моторград" си поставя за цел да даде повече гласност на силната регионална общност за моторни спортове и да разкаже за хората с "бензин в кръвта", които въпреки проблемите остават верни на своята страст. Проектът отразява един от приоритетите на Американския университет в България - да насърчава и мотивира своите студенти за устойчива ангажираност с местните общности като ключов компонент на бъдещото лидерство. Филмът на студентския екип вече е достъпен и онлайн на този линк.



В рамките на кратък срок снимачният екип се фокусира върху част от състезанията през сезон '2021 на Българския шампионат по мотокрос. Процесът включва осигуряване на финансиране, снимачно оборудване, както и насрочване на снимките, пътуване до локациите и работа на терен на състезателните писти в Самуилово, Зелен дол, София и в околностите на Благоевград. Виктор и Йелник успяват да привлекат своята колежка от АУБ Анастасия Мозгова, която се заема с работата по звука на филма.



"Насочихме се към моторния спорт в региона, защото темата остава встрани от общественото внимание", споделя Виктор. "Благоевград е доста развит откъм моторни спортове, писти, брой професионални отбори - но дали местните хора знаят за това и подкрепят ли местните фенове своите състезатели? Същата ситуация виждаме и в украинския автомобилен спорт, където се състезавах в продължение на шест години. Ето защо решихме да дадем гласност на местните състезатели, използвайки знанията, които придобихме по време на своето следване в АУБ, и с помощта на опитни ментори. Като продуцент и мениджър на "Моторград" за мен беше голямо удоволствие да бъда част от една наистина страхотна екипна работа", допълва той.

"Лично на мен най-много ми хареса да чуя историите на хора, които влагат истинска страст в това, което правят", разказва Йенлик. "Наистина е удивително как въпреки всички обстоятелства, финансови затруднения или лични проблеми тези хора все още намират начин да останат верни на моторните спортове. Честно казано, този проект напълно промени моето възприятие за общността на хората, "инжектирани с бензин", и посветени на спорта като цяло."

След четири месеца процес на продукция снимачният екип представи проекта пред регионалните медии в Благоевград на 8-и февруари. Авторите имат амбицията да покажат късометражния документален филм "Моторград" на различни местни и международни филмови фестивали. Проектът живее и в социалните медии на: https://www.facebook.com/motorgrad.project

https://www.instagram.com/motorgrad.project/



