SCHWARZ IT дари преносими компютри на студентите от Националната художествена академия





Технологичната компания планира дългосрочно партньорство с Академията и нови бъдещи инициативи за оборудване на модерна учебна среда и насърчаване на таланта на младите художници





София, 31.01.2022. Националната художествена академия (НХА) получи 15 преносими компютъра Macbook Pro и офис оборудване, дарени от Schwarz IT България за подпомагане на учебния процес на студентите. Компютрите, които имат професионални лицензи, програми и най-съвременни технологични възможности ще бъдат използвани в някои от специалностите на НХА, занимаващи се с графичен дизайн и реклама, както и в специалност "Реставрация" за специфичните и сложни процеси по реставрацията на културни ценности. Дарението е част от корпоративната стратегия на Schwarz IT България да подкрепя образованието, като дава шанс за развитие на младежите. Компанията се ангажира да превърне партньорството с НХА в дългосрочен ангажимент. Като знак на благодарност за дарението ректорът на НХА проф. Георги Янков връчи на главния изпълнителен директор на Schwarz IT България Михаил Петров, почетен посребрен плакет, изработен от проф. Богомил Николов.



"В Националната художествена академия студентите от специалностите, занимаващи се с графичен дизайн, индустриален дизайн, реклама, реставрация използват специфични програми за създаване и обработка на изображения, чрез които се постигат най-добри творчески резултати. Полученото дарение от Schwarz IT България на 15 броя високо технологични и лицензирани преносими компютъра Macbook Pro е изключително ценно за нас, защото то ще даде по-добри възможности за работа и реализация на нашите възпитаници. Оборудването, което получихме към компютрите ще обособи и нови работни пространства за студентите ни. Убедени сме, че това е началото на едно ползотворно сътрудничество между бизнеса и изкуството, което ще създаде нови възможности и интересни проекти", заяви ректорът на НХА проф. Георги Янков.



"За пореден път подкрепяме образованието в България и насърчаваме възможността на младите хора да учат и да се развиват успешно. Вярвам, че можем да стимулираме придобиването на нови знания и умения у студентите, като се опитаме да им осигурим високотехнологично и модерно оборудване, с което те впоследствие да създадат страхотни арт проекти. В лицето на НХА видяхме партньор, с който можем да работим дългосрочно и да развиваме нови полезни инициативи, свързани както с подобряването на материалната база и обучението, така и с организирането на съвместни проекти с цел провокиране на творческия талант на младите хора. Убеден съм, че инвестицията в новото поколение е дългосрочен ангажимент на всяка социалноотговорна компания", заяви Михаил Петров, главен изпълнителен директор на Schwarz IT България.



Schwarz IT България организира редица инициативи с партньорски учебни заведения като Стопанския факултет на СУ, техническите университети в София и Варна, както и Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи в Правец. Миналата година направи и няколко дарения на лаптопи на нуждаещи се деца от социално слаби и многодетни семейства в Северозападна България.



За Schwarz IT България



Schwarz IT България е дигиталното сърце на водещата световна ритейл група Schwarz. Групата, със седалище Neckarsulm в Баден-Вюртемберг, обединява познатите в България конкурентни търговски вериги Lidl и Kaufland, компанията за рециклиране Pre Zero и компанията за производство Schwarz Produktion.



Schwarz IT България обслужва и предоставя IT решения на четирите подразделения на водещата световна ритейл група с около 500 000 служители по целия свят и над 12 900 магазина в повече от 30 страни. Като един от централните доставчици на IT услуги Schwarz IT България отговаря за предоставянето на IT инфраструктура, платформи и бизнес приложения. Сред целите за развитие на технологичната компания в следващите три години е екипът да се разшири с минимум още 100 работни места.

