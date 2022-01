платена публикация Мобилното приложение My Generali вече е тук 20 януари 2022 / 13:04 Tweet

Мобилното приложение My Generali вече е тук





София, 20.02.2022 г.

Новото мобилно приложение My Generali е тук, за да можеш да управляваш своите застрахователни полици навсякъде и по всяко време.

За всички настоящи клиенти на дружеството, с активна полица в Дженерали Застраховане, предлагаме лесното и удобно мобилно приложение My Generali.

Наслади се на функционалностите в приложението - подновяване на полици и плащане на предстоящи вноски по застраховки Гражданска отговорност, Каско на МПС, Автогрижа, Домашно имущество и Помощ при пътуване в чужбина, както и сключване на нови полици по застраховки Гражданска отговорност и Помощ при пътуване в чужбина, само с няколко клика. Сключването на полица никога не е било по-лесно! Мобилното приложение ти предлага удобство и спестено време, както и защита и сигурност във всеки един момент.

А чрез функцията "Моят офис", като наш клиент, бързо и лесно ще можеш да се свържеш с обслужващия си офис за съдействие.

Свали приложението за Android или iOS и открий дигиталния свят на застраховането.

