Мобилното приложение My Generali вече е тук
GI1302OT.001
платена - My Generali
Мобилното приложение My Generali вече е тук
София, 20.02.2022 г.
Новото мобилно приложение My Generali е тук, за да можеш да управляваш своите застрахователни полици навсякъде и по всяко време.
За всички настоящи клиенти на дружеството, с активна полица в Дженерали Застраховане, предлагаме лесното и удобно мобилно приложение My Generali.
Наслади се на функционалностите в приложението - подновяване на полици и плащане на предстоящи вноски по застраховки Гражданска отговорност, Каско на МПС, Автогрижа, Домашно имущество и Помощ при пътуване в чужбина, както и сключване на нови полици по застраховки Гражданска отговорност и Помощ при пътуване в чужбина, само с няколко клика. Сключването на полица никога не е било по-лесно! Мобилното приложение ти предлага удобство и спестено време, както и защита и сигурност във всеки един момент.
А чрез функцията "Моят офис", като наш клиент, бързо и лесно ще можеш да се свържеш с обслужващия си офис за съдействие.
Свали приложението за Android или iOS и открий дигиталния свят на застраховането.
GENERALI
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