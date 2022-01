платена публикация Schneider Electric е доставчик-шампион според матрицата на Canalys за лидерство при каналите за продажби в региона ЕМЕА 6 януари 2022 / 13:21 Tweet

Schneider Electric е доставчик-шампион според матрицата на Canalys за лидерство при каналите за продажби в региона ЕМЕА





За трета поредна година Schneider Electric получава признание като доставчик-шампион според матрицата на Canalys за лидерство при каналите за продажби в региона ЕМЕА





" APCЩ спечели отличието "доставчик-шампион" в годишния доклад на Canalys за управление на каналите за продажби в региона EMEA

" Званието "шампион" е признание за доставчиците, които постигат най-високо ниво в управлението на продажбените канали, като отбелязват подобрения на годишна база

" Лидерският статус се присъжда за ефективно клиентско обслужване, експертна техническа поддръжка и постоянна подкрепа на моделите за бизнес партньорство



Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията и признат за най-устойчива корпорация в света за 2021 г. според класацията на Corporate Knights, бе признат за трета поредна година като "доставчик-шампион" в матрицата за лидерство в продажбените канали на Canalys. Изследователската компания Canalys отличи APCЩ като шампион в управлението на продажбените канали за региона ЕМЕА заради устойчиво високите нива на клиентското обслужване, ангажираността с модела за бизнес на партньорски основи, както и заради качеството на предоставената техническа поддръжка. Званието "шампион" се присъжда от Canalys за върхови постижения в управлението на продажбените канали, а също и за въвеждането на подобрения всяка следваща година.

През 2021 г. Schneider Electric разработи предложения за нови услуги, като същевременно продължи да внася подобрения в своите партньорски програми, във внедряването и по отношение на клиентските предимства в подкрепа на партньорите си. Освен това компанията увеличи с 4% обема на непрекия си бизнес чрез своите партньорски организации, като в същото време създава и подкрепя нови партньорства във всички ключови региони, включително Иберия и Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

През април 2021 г. Schneider Electric лансира своята програма Edge Software & Digital Services (Софтуер и дигитални услуги за локално разпределени системи) - пълен набор от предимства, инструменти за поддръжка и сертификации, чрез които доставчиците на ИТ решения изграждат практики за управление на енергийните услуги. Разработена в отговор на значителния ръст на edge computing (локално разпределените системи), тази нова програма дава възможност на доставчиците на ИТ решения да осигурят постоянни приходи, като предлагат дистанционно наблюдение и управление на физическата инфраструктура в мрежите на своите клиенти, използвайки пакета за ИТ софтуер и дигитални услуги, част от платформата EcoStruxure на Schneider Electric.

В отговор на нарастващите изисквания за бизнес модели, базирани на услуги, Schneider Electric възприема нов подход за сектора, поставяйки за първи път услугата в центъра на своето предложение, като си сътрудничи с ИТ дистрибутори в Обединеното кралство, Нидерландия, Германия и Австрия и ги подпомага при предоставянето на първите по рода си услуги за партньори в ИТ канала. Налична чрез ALSO, Ingram Micro и TechData, Услугата за енергийно управление съчетава APCЩ Smart-UPS непрекъсваемо захранване (UPS) на Schneider Electric с награждаваните мониторингови и диспечерски услуги и суфтуера EcoStruxure, като така подпомага партньорите да създадат предложение, фокусирано върху услугата и с гъвкави финансови опции от участващите ИТ дистрибутори.

"През последната година нашите екипи работиха неуморно, за да създадат иновативни за сектора услуги и да подобрят партньорските отношения в целия регион. Бих искал да благодаря на нашите партньори в продажбените канали, които и занапред ще имат решаващо значение за нашия бизнес", изтъкна Дейвид Тери, вицепрезидент за ИТ каналите в Schneider Electric Европа. "Тъй като понастоящем продажбените канали се фокусират и върху екологична устойчивост, Schneider Electric се ангажира да помага на партньорите си да изграждат устойчиви бизнес модели, които не само стимулират растежа, но значително намаляват въглеродните емисии. Вярваме, че това ще бъде водещ фактор за партньорите ни през 2022 г., а и след това."

Матрицата на Canalys за лидерство в управлението на продажбените канали през 2021 г. в региона EMEA оценява представянето на доставчиците в 12 ключови области, което може да послужи като еталон за компаниите в региона. Отговорите са групирани в три теми, които включват програми и възможности, ангажираност с продажбите и партньорски опит. Резултатите се събират непрекъснато, за да се осигури постоянно проследяване в реално време на способността на доставчика да поддържа своя канал.

Повече за партньорската програма mySchneider за доставчици на ИТ решения ще откриете тук.



