Продължаваме Промяната - Министерски съвет - биографии



Биографии

на предложените за членове

на Министерския съвет





От пресслужбата на "Продължаваме Промяната" разпространиха официалните биографии на предложените за членове на Министерския съвет:





АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

за министър на енергетиката



Магистър по финанси от УНСС. През последните няколко месеца е изпълнителен директор на инвестиционно дружество за иновативни проекти за зелена енергия в България, част от международен холдинг. Притежава дълъг опит в телекомуникациите, финансите, инвестициите и капиталовите пазари - изпълнителен директор на фонд за рисков капитал, ръководил проекти за развитие на финтех решения, структуриране на сливания и придобивания на компании - от прогнозиране през планиране и пълна реализация.

Изнася лекции по фючърси, опции и управление на инвестиции. Притежава допълнителна квалификация, насочена към дигитална трансформация, като текущо работи по дисертация на тема в същата област. Заместник-министър на енергетиката в служебния кабинет на Стефан Янев от 12 май 2021 година.



*****



АСЕН ВАСИЛЕВ

за заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите



Асен Василев е завършил икономика в Харвард и е специализирал бизнес администрация и право в Harvard Business School и Harvard Law School. Съосновател и директор е на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност. Преподавател е в програмата за икономически растеж и развитие, афилиирана със Софийския университет "Св. Климент Охридски" и с Центъра за стратегии и конкурентоспособност в Harvard Business School.

От 1999 г. до 2004 г. Асен Василев работи като консултант в Monitor Group в САЩ, Канада, Европа и Южна Африка. Ръководи проекти за маркетинг и стратегическо развитие на големи международни компании в телекомуникационната индустрия, енергетиката, минното дело, застрахователната индустрия и в редица големи производители на потребителски стоки.

Той е министър на икономиката, енергетиката и туризма в състава на служебното правителство на Марин Райков от март 2013 г. до 29 май 2013 г. Заема поста министър на финансите в първия служебен кабинет на Стефан Янев от 12 май 2021 г. до 15 септември 2021 г., назначен от президента Румен Радев.



*****



Проф. АСЕНА СЕРБЕЗОВА

за министър на здравеопазването



Проф. Асена Сербезова се дипломира от Фармацевтичен факултет на МУ-София през 1996 г. Защитава дисертация в областта на социалната медицина и организация на здравеопазването и фармацията през 2007 г. Притежава магистърска степен по здравен мениджмънт и обществено здраве от МУ-София и магистърска степен по здравна политика и фармакоикономика от Barcelona School of Management, Univeristat Pompeu Fabra, Барселона, Испания.

През 2019 г. завършва магистратура по психология във Великотърновския университет. Има три специалности: организация и икономика на аптечната и дистрибуторската практика, организация и икономика на фармацевтичното производство и клинична фармация.

Професор в Катедрата по Здравна политика и мениджмънт, Факултет по обществено здраве при МУ-София. През периода 07.2014-08.2018г. е Изпълнителен директор на Изпълнителната Агенция по Лекарствата към Министъра на здравеопазването. Била е член на Управителния борд на Европейската Агенция по Лекарствата и член на Комисията за оценка на здравните технологии. От 02.2020 г. е председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз.

Има над 20 години опит в лекарствения сектор, заемайки различни позиции в представителства на производители на лекарства, дистрибутори и договорни изследователски организации за клинични изпитвания. Одитор по европейски стандарти за добри практики във фармацевтичния сектор. Владее английски и руски езици. Омъжена, с две деца.



*****



АТАНАС АТАНАСОВ

за министър на културата



Завършва езикова гимназия в Хасково като един от отличниците на випуска.

Има бакалавърска степен по "Театрално изкуство" от Whitman College (САЩ), където е приет с пълна стипендия и се дипломира в топ 3% на випуска. Освен артист пред камерата и на сцената е и продуцент на документално кино. Филмът му "Отключи сцената" е показан на 5 международни фестивала и печели първо място в категорията "Избор на публиката" в Джорджия, САЩ. Филмът разказва историята на проекта "Unlock the Stage", който започва в Лос Анджелис и чрез онлайн кампания набира средства за възстановяването на читалището в родното село на баба му и дядо му - Татарево. Вече 6 поредни години организира фестивала "ОТКЛЮЧЕНО", за да поддържа сцената на читалището жива.

Живял е в Холивуд, Берлин и Лондон.



*****



БОЖИДАР БОЖАНОВ

за министър на електронното управление



Божидар Божанов е ИТ експерт и предприемач, основател на компания за информационна сигурност. Има значителен опит в изграждането на електронното управление, като в ролята си на експерт е участвал в подготовката на редица законови изменения и стратегически документи. Член е на Изпълнителния съвет на "Да, България!" и на тематичната работна група за електронно управление и административна реформа.

Завършил "Голдсмитс колидж", част от Лондонския университет. Бил е в групата на ИТ експерти "Общество.бг", работеща за изграждане на по-добри дигитални инструменти за комуникация между държавата и гражданите. Активно участва в промотирането на електронното управление.

Роден е в Бургас, израснал е в Димитровград и е живял в София и Амстердам.

Народен представител в 47-ото Народно събрание, избран от листата на "Демократична България" в 26-и МИР София-област.



*****



БОЙКО РАШКОВ

за министър на вътрешните работи



Има дългогодишен юридически стаж. В професионалната си кариера е заемал редица отговорни държавни постове като директор на Националната следствена служба, директор на Специализираната следствена служба, член на Висшия съдебен съвет.

Народен представител в 39-ото Народно събрание, заместник-министър на правосъдието, председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Доцент д-р по наказателен процес, ръководи Катедра "Наказателноправни науки" в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство.

Служебен заместник министър- председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи от 12 май 2021 г.



*****



БОРИСЛАВ САНДОВ

за заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите



Завършил е Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "География", и е специализирал в направление "Изменение на климата и управление на води". Участва активно във всички популярни природозащитни кампании от последните 15 години. Бил е зам.-председател на Студентски съвет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Координатор е за България на Европейската гражданска инициатива за защита на пчелите. Сандов е изявен природозащитник, работи като експерт по устойчиво развитие и опазване на климата във водещи неправителствени организации.

Има дългогодишен опит като организатор и говорител на кампании по опазване на околната среда и преход към зелена икономика. Той е съпредседател на "Зелено движение" и член на председателския съвет на Демократична България. Председател на постоянната парламентарна комисия околна среда и водите в 46-ото Народно събрание.



*****



ГЕОРГИ ГЬОКОВ

за министър на труда и социалната политика



Роден в с. Любеново, община Раднево. Завършва средно образование в Стара Загора през 1979 г., а през 1989 г. придобива магистърска степен специалност "Технология на машиностроене и металорежещи машини" във ВМЕИ Габрово (днес Технически университет "Васил Априлов"). Има и педагогическа правоспособност. От 1989 до 1994 г. работи във ВМЕИ Габрово - научно изследователска и преподавателска дейност. От 1994 година работи в социалната сфера - Дирекция "Бюро по труда" Стара Загора, като от 2006 г. е директор на бюрото. От 2003 до 2013 г. е общински съветник в Общински съвет Стара Загора - Председател на Постоянната комисия по социална политика и зам. председател на Общинския съвет.

От 2013 г. е народен представител в 42-то, 43-то, 44-то, 45-то, 46-то и 47-то Народно събрание на Република България. През тези осем години е член на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите(в 42-то НС) и на Комисията по здравеопазване (в 43-то ,44-то и 46-то НС), зам. председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика ( в 42-то, 43-то, 44-то, 46-то НС) и председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика (46-то НС) и на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите (44-то НС).



*****



ГРОЗДАН КАРАДЖОВ

за заместник министър-председател на регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството



Завършва английската езикова гимназия в София и право в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Заемал е длъжността програмен директор във фондация "Отворено общество". От 1997 - 2001 г. е главен секретар на Комитета по пощи и далекосъобщения, главен секретар на Министерство на транспорта и съобщенията и председател на Съвета на директорите на БТК. От 2005 до 2007 г. е ръководител на проекта за изграждане на завод за керамични плочи на испанската компания "Керос" с разкрити над 150 работни места. В следващите години развива редица бизнес начинания в областта на строителството и в сферата на изграждане и поддръжка на телекомуникационни мрежи и съоръжения.

Народен представител в 43-ото Народно събрание и председател на постоянната комисия по транспорт, ИТ и съобщения.

Учредител на фондация "Светът на Мария" и дългогодишен активен дарител. Владее английски и руски език. Женен, с четири деца.



*****



ДАНИЕЛ ЛОРЕР

за министър на иновациите и растежа



Даниел Лорер завършва компютърни науки и бизнес управление в университета в Тел Авив. Утвърждава се като инвеститор и предприемач с 20-годишен международен опит. През 1999 г. Даниел Лорер основава в Париж първия си стартъп FranceBusinessPlus, който впоследствие е продаден успешно. Работи като IT експерт в израелската хай-тек компания Mercury Interactive, която е купена през 2006 г. от Hewlett-Packard. След продажбата, Даниел Лорер става един от създателите на Optiim, хай-тек компания за софтуерни решения, базирана в Истанбул, продадена през 2016 г.на австрийския холдинг New Frontier Group.

Лорер е един от основателите и управляващ партньор на BrightCap Ventures - фонд за рискови инвестиции в технологични компании. Отговаря за оценка на нови компании и контрол на изпълнението на бизнес плановете им. Преподава в Центъра за приложни изследвания и иновации в природните науки и в Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност към Софийският университет "Св. Климент Охридски". През 2013 г. Даниел Лорер е съветник на министъра за електронно управление в служебното правителство на Марин Райков.

През 2021 е съветник в кабинета на министъра на икономиката Кирил Петков и председател на Комисията по прозрачност към министерството на икономиката в първия служебен кабинет на Стефан Янев от 12 май 2021 г. Работил и живял е в София, Тел-Авив, Брюксел, Цюрих, Барселона. Говори английски, иврит, френски, руски и немски език. Даниел Лорер е женен, с 3 деца.



*****



ИВАН ИВАНОВ

за министър на земеделието



Роден през 1975 в гр. Шумен, завършва средно образование в гр. Шумен в ГПЧЕ "Никола Й. Вапцаров" с английски немски и руски език. През 1999 г. придобива магистърска степен "История" в СУ "Св. Климент Охридски", а през 2006 г. магистърска степен "Право" във ВТУ "Св. Кирил и Методий". През 2016 г. защитава докторска степен по история, а през 2018 г. доктор на науките по управление на информационни процеси. През 2000 г. завършва Школа за запасни офицери в гр. Шумен. Има юридически опит като юрисконсулт и адвокат и административен като общински съветник.

От 2013 г. е народен представител в 42-ото, 43-ото, 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание на Република България. През този период е член и заместник-председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове и член и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и член на Комисията по правни въпроси.



*****



КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА

за заместник министър-председател по ефективното управление



Калина Константинова завършва 9-та Френска езикова гимназия в София. Изучава Икономика в Колежа "Бард" в Ню Йорк, САЩ. Има и магистърска степен по Устойчиво развитие в Лондонското училище по икономика и политически науки в Лондон, Великобритания. Тя е икономист, специализиран в сферата на икономическото развитие, със силен фокус върху предприемачеството.

Преподава в програмата за икономически растеж и развитие, афилиирана със Софийския университет "Св. Климент Охридски" и с Центъра за стратегии и конкурентоспособност в Harvard Business School. Опитът й в частния, публичния и нестопанския сектор е изцяло в подкрепа на развитието и модернизацията на малкия и среден бизнес и стартиращите компании в България. В последните две години развива иновативна стартираща компания в сферата на информационната сигурност, носител на множество награди.

Съветник на Асен Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма в състава на служебното правителство на Марин Райков от март 2013 г. до 29 май 2013 г.

Заместник-министър на икономиката в първия служебен кабинет на Стефан Янев от 12 май 2021 г. до 15 септември 2021 г., назначен от президента Румен Радев.



*****



КИРИЛ ПЕТКОВ

за министър-председател



Кирил Петков завършва финанси в Университета на Британска Колумбия във Ванкувър и магистратура по бизнес администрация в Харвардския университет, където е класиран в топ 10% на своя випуск.

Петков е предприемач, който развива проекти в областта на иновации с висока добавена стойност, има успешен бизнес в разработването на пробиотици и биотехнологии.

Кирил Петков е един от основателите на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност към СУ "Св. Климент Охридски", афилииран с Харвардския университет. В Центъра преподава икономическо развитие и микроикономика на конкурентоспособността. През 2018 година Петков създава за българските студенти от природонаучните дисциплини Центъра за приложни изследвания и иновации в природните науки (CASI) в Биологическия факултет на Софийския университет. Кирил Петков е министър на икономиката в първия служебен кабинет на Стефан Янев от 12 май 2021 до 15 септември 2021. Семеен, с три деца.



*****



КОРНЕЛИЯ НИНОВА

за заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията



Завършва средно образование в Национална гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) "Константин Кирил "Философ". Завършва висше образование в СУ "Климент Охридски" - Юридически факултет. Има юридически опит като следовател и юрисконсулт и управленски - като заместник-министър на икономиката. Народен представител в 41-ото, 42-ото, 43-ото, 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание. Председател на парламентарната група на "БСП за България" в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание.

Била е член на комисията по икономика, член и председател на комисията по социална политика. Председател на БСП от 2016 г.



*****



НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА

за министър на правосъдието



Завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специализирала е английско търговско право в The University of Law, Лондон. От 2007 г. е вписана в адвокатската колегия в Разград. Като юрист експертизата ? е в областта на административното и търговското право, изпълнение и решаване на спорове при изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС и други международни организации.

Работила е в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, където започва като експерт и стига до началник на дирекция "Правна". Била съветник на проектната инициатива "Отворено управление" на Американската агенция за международно развитие. Началник е на кабинета на правосъдния министър Христо Иванов (ноември 2014 - декември 2015). Народен представител от "Демократична България" в 45-ото и в 46-ото Народно събрание. В 46-ия парламент е председател на т. нар. комисия "Магнитски", Зам.-председател на правната комисия в двата парламента. Участник от "Демократична България" в експертните коалиционни преговори през ноември 2021 г., в групите по правосъдие и по регионална политика.



*****



акад. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

за министър на образованието и науката



Николай Денков е академик на БАН и редовен член на европейската научна академия Academia Europea, професор и доктор на науките по физикохимия. Според класация на университета в Станфорд от 2021 г. той е сред първия 1% на най-влиятелните учени в света в своята област.

Публикувал е над 175 научни статии. Неговите разработки са цитирани над 8500 пъти в научната литература (h-index = 47). Има 12 патента, включително шест международни (WIPO, US, Europe) и четири чуждестранни. Ръководил е повече от 45 международни проекта.

За своите научни постижения акад. Николай Денков е удостоен с редица престижни отличия: наградата Solvay на Европейското колоидно общество (European Colloid and Interface Society), наградата Lectureship Award на отделението за колоиди и междуфазови граници на Японското химическо дружество, националната награда "Питагор" на МОН.

От 2014 до 2016 г. акад. Николай Денков е бил заместник-министър на образованието и науката, а през 2017 г. и от май 2021 г. - служебен министър на образованието и науката.



*****



НИКОЛАЙ СЪБЕВ

за министър на транспорта и съобщенията



Николай Събев е завършил Висше военноморско училище Варна, специалност "Управление на флота и пристанищата", УНСС, специалност "Икономика и управление на транспорта", както и множество курсове за следдипломна квалификация, свързани с маркетинг, финанси, комуникации, управление и статистически анализ.

Николай Събев е предприемач, иноватор, визионер и дарител. Той е създател на логистичната група с марката Еконт. Експертният му профил е бизнес моделиране и стратегически анализ. Професионалният му път в частния сектор стартира през 1993 г., а преди това е заемал поста търговски директор в държавното предприятие "Параходство Българско речно плаване". Съставител е на учебника "За капитани близко плаване по р. Дунав".



*****



РАДОСТИН ВАСИЛЕВ

за министър на спорта



Завършил е "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Притежава дългогодишен опит в областта на гражданското, облигационното, търговското, трудовото право и изпълнителното производство. Основател и управляващ съдружник на адвокатско дружество "Радостин Василев". През последните 13 години е един от малкото специалисти в България, които практикуват международно спортно право и консултират допинг казуси.

Адв. Радостин Василев има десетки публикувани статии и коментари, свързани с правната регулация на спорта на национално и международно ниво и е консултирал голям брой спортисти, спортни федерации и спортни клубове. Осъществява процесуално представителство пред органите на ФИФА, УЕФА и Международния спортен съд в Лозана, Швейцария.

Депутат в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно Събрание. Председател на Правната комисия в 45-ото Народно Събрание.



*****



СТЕФАН ЯНЕВ

за министър на отбраната



Бил е директор на дирекциите "Отбранителна политика" и "Политика за сигурност и отбрана" на Министерството на отбраната, както и аташе по отбраната в Посолството на Република България във Вашингтон, САЩ. След 2003 г. е заемал постовете началник на отдел "Отбранителна политика и анализи" в Дирекция "Отбранителна политика" в МО и началник департамент "Трансформации" в Центъра на НАТО за борба с тероризма, Анкара, Турция.

От 1998 г. до 2000 г. работи като офицер за анализ в Департамента по планиране и програмиране на Групата за координиране на ПЗМ, гр. Монс, Белгия, след което е назначен за старши помощник-началник в отдел "Стратегии и доктрини" в Управление "Планиране на отбраната и въоръжените сили".

Завършил е Висшето народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) "Г. Димитров" в гр. Шумен, след което Военна академия "Г. С. Раковски" - гр. София и Националния военен колеж към Националния военен университет във Вашингтон, САЩ.

Секретар на държавния глава по сигурност и отбрана до 11 май 2021 г. Служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната през 2017 г.

Служебен министър-председател от 12 май 2021 г.



*****



ТЕОДОРА ГЕНЧОВСКА

за министър на външните работи



Завършила е Съвременна история в Софийския университет "Свети Климент Охридски", по-късно учи във Военната академия "Георги С. Раковски". Преминала е през редица допълнителни квалификации: курсове по политика и планиране в Училището на НАТО в Германия; стратегически модул в Колежа на НАТО в Рим, Италия; обучение по международни отношения във Военната академия в Шривенхем, Великобритания. Била е на стратегически курс по военна дипломация при Военна база Пенсакола, САЩ.

Тя е експерт по въпросите на сигурността и отбраната. Професионалната й кариера стартира в Генералния щаб на Българската армия. Последователно преминава през всички нива, достигайки до началник на отдел "НАТО и Европейски съюз" в Министерството на отбраната.

Била е съветник по отбраната последователно в Постоянното представителство на Република България в ЕС и Постоянната делегация в НАТО. Била е част от подготовката и участието на България в срещите на върха на страните членки на Алианса. Участвала е в българските делегации на срещите на върха на НАТО в Истанбул, Уелс, Варшава, Брюксел



*****



ХРИСТО ПРОДАНОВ

за министър на туризма



Магистър по Индустриален Мениджмънт. Собственик и управител на заведения за бързо хранене, член на Съвета на директорите на "Кинтекс" ЕАД, "Галатея"ЕАД. Регионален мениджър компания за проектиране и изграждане на басейни и спа центрове.

Член на Комисията по икономическа политика и туризъм 44-то, 45-то, 46-то Народно събрание.



