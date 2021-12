OT 14:52:01 07-12-2021

Намаляване на времето за търсене на документи в хоум офис





София, 7 декември 2021

Решенията за корпоративно търсене могат драстично да намалят усилията и времето, необходими за търсене



Пандемията изпрати много служители в хоум офис и децентрализираната работа стана новото нормално. Някои компании бързо откриха редица предимства, но същевременно много се оплакват от намалена производителност на екипите си в домашна среда. Това няма нужда да е така.

Увеличено търсене в хоум офис

"ИТ инфраструктурата на много компании не беше адаптирана към децентрализираната работа, която пандемията ни донесе. Проблемът започна с липсващи или не оптимално конфигурирани терминални сървъри и служебни преносими компютри и се разрасна до проблеми със сигурността на комуникацията. Достъпът до данни и документи също стана по-проблемен", споделя от практиката си Кристоф Вендл, главен изпълнителен директор на виенската ИТ компания Iphos IT Solutions и разработчик на иновативния софтуер за корпоративно търсене searchIT. "През последните месеци много от нашите клиенти съобщиха, че търсенето в домашния офис се оказва по-трудно, че се изразходва много повече време за търсене на файлове и съдържание, отколкото на място в офиса."

Софтуерът за корпоративно търсене спестява време и разходи

Решението на тези проблеми може да бъде софтуер за корпоративно търсене, като например вътрешнофирмената търсачка searchIT, която, наред с други неща, осигурява не само бързо пълнотекстово търсене, но и помощ при управлението на документи и класифицирането на данни. "Опитът ни показва, че усилията за търсене в корпоративна среда могат да бъдат намалени с до 70% чрез използване на специализиран софтуер за корпоративно търсене. Това води до значителни икономии на работно време и, разбира се, на средства", казва Вендл. "Особено в домашния офис, където не можете бързо да се обърнете към колегата си и да го попитате къде е съхранил последната оферта, годишния доклад от 2020 г. или друг документ, пълнотекстовото търсене с интуитивни опции за филтриране и бързи прегледи улеснява ежедневната работа. Автоматизираното класифициране на сканираната поща с препращане към съответните служители също е истинско предимство, особено в такива времена", продължава Вендл.

Спестяване на време при отваряне на документи searchIT не само бързо намира това, което служителите търсят, но и значително съкращава времето, необходимо за отваряне на намерените документи. Тестове на софтуера за корпоративно търсене searchIT показват, че потребителите могат да спестят до 36% от времето, необходимо за отварянето на даден документ. "Инвестицията се възвръща бързо", казва Вендл. "Особено като се има предвид колко време се изразходва за конвенционални търсения в Windows само за да се намери правилният документ или правилната му версия."



Децентрализирано търсене за всички ситуации

Бързият и децентрализиран достъп до документи е необходим не само в хоум офис. Дори и без пандемия, бързото търсене и намиране на всички фирмени документи чрез мобилни устройства в движение е голямо предимство. Независимо дали става въпрос за служители в отдел продажби, които искат да имат бързо под ръка всички необходими данни за клиенти или за ръководители на проекти, които се нуждаят от достъп до кореспонденция, планове и т.н. на място - най-доброто решение за търсене масивите от данни на организацията помага да се спестят време и пари в много ситуации.

Повече информация за searchIT, вкл. ROI калкулатор:

https://www.searchit-enterprise-search.com/bg/



За searchIT:

Международната компания Iphos IT Solutions дефинира темата "Корпоративна търсачка" за бизнеса по нов и иновативен начин. С пускането на searchIT компанията се позиционира като устойчив иноватор в бранша. Инж. Кристоф Вендл, заедно с Любомир Иванов, е главен изпълнителен директор (CEO) на компанията, основана през 1998 г. Iphos IT Solutions отговаря на актуалните предизвикателства на засилващата се дигитална конкурентна среда с ефективни и иновативни технологични решения.







