Ясни са победителите в първия конкурс за дигитална трансформация в българската индустрия "Стартирай 4.0"





София, 2 декември 2021 г.

Завърши първият у нас конкурс за дигитална трансформация на българската

индустрия "Стартирай 4.0". Над 30 предприятия се регистрираха за участие, като

две от тях получават големите награди - безплатни лицензи за три дигитални

приложения на Шнайдер Електрик, обединени в обща архитектура, както и

цялостната интеграция на създадените проекти.

Компаниите победители са "Куминяно Фрут" ООД, специализирана в преработката на плодови продукти и "Обединена млечна компания" ЕАД, специализирана в производството и търговията на млечни продукти. "Дзобеле България" ЕООД получава наградата на Коника Минолта - смарт видеорешението Mobotix.

"Щастливи сме, че като организатор на конкурса "Стартирай 4.0" поставихме началото на конкретни действия за дигиталната трансформация в българската индустрия", споделя инж. Мария Топчийска, изпълнителен директор на умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив. "Дигитализaцията става възможна, когато преди нея всички процеси са ясни, структурирани и опростени или са разбити на отделни операции. В рамките на конкурса стана ясно, че при голяма част от предприятията у нас тези няколко стъпки все още не са направени. В умната ни фабрика в Пловдив ние вече реализирахме успешно този процес и сме готови да консултираме компаниите как да изминат пътя към дигитализацията", каза още тя.

Конкурсът "Стартирай 4.0" беше отворен за предприятията, които произвеждат продукти за крайно потребление в България, било то български, или представителства на международни компании. Двамата победители "Куминяно Фрут" и "Обединена млечна компания" ще получат архитектура, която включва приложенията Machine Advisor, Augmented Operator Advisor и Machine SCADA Expert на Schneider Electric, които ще опростят работните процеси, ще дадат ценни данни за машините, с които се оперира в производството, и ще подобрят цялостния начин на работа. Всички компании, подали окончателна кандидатура за конкурса, ще имат преференциални условия за приложения за дигитализация в индустрията.

"Оказва се, че в България има принципен интерес към дигитализацията и това се вижда от ежемесечните новини за внедряване на нови проекти и решения в производствата. Обаче често за дигитализацията се мисли на парче и що се отнася до въвеждането на цялостни дигитални решения, има необосновано изчакване. Едва 10% от компаниите са готови да дигитализират производствата си сега, а всяка загуба на време в тази посока е свързана с потенциална загуба и на пазарни позиции, защото компаниите в региона на ЦИЕ вече често имплементират именно цялостни решения, за да повишат своята конкурентоспособност", сподели членът на журито на "Стартирай 4.0" Йонко Чуклев. Той е заместник-председател на УС на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (PARA) - партньор на инициативата. След конкурса от PARA предоставят безплатно членство за една година на три компании - Ikis - SL LTD, "МИКРОАК" ЕООД и "Ендореп" ЕООД .





"В хода на конкурса освен компаниите участнички, екипът на Schneider Electric реализира и десетки консултации на компании, които все още не са готови да търсят ползите от дигитализацията и боравенето с данни, но осъзнават предимствата, които биха им дали. В центъра на консултациите беше темата за производствената ефективност, тъй като тя дава потенциал за оптимизацията на производствените разходи и е основен фактор за растеж", сподели инж. Христо Николов, продуктов мениджър Индустриалана автоматизация в Шнайдер Електрик България и автор на идеята за конкурса "Стартирай 4.0". "След първото издание на "Стартирай 4.0" може да заключим, че българската индустриална общност има нужда от консултации и повече знание за възможностите пред себе си. Затова обмисляме и второ издание, в което по-детайлно да повдигнем и темата за Електрическа енергия 4.0 - комбинацията от класическите системи за електроразпределение и дигитални решения за още по надеждно и ефективно ползване на енергията", допълни още той.



