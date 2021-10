Американският университет в България учредява „Граждански почетен медал” за ученици

Номинираните от своите училища ученици ще получат 20 000 щ.д. стипендия, разпределени по 5 000 щ.д. за четири години

Този медал има за цел да награди младите хора, които проявяват необикновена смелост и воля да отстояват гражданските свободи на хората. За целта АУБ има честта да покани училищата от цяла България да се присъединят към програмата „Граждански почетен медал”.

Училищата-партньори по тази програма могат да номинират един дванадесетокласник, завършващ през 2022 г., и един единадесетокласник, завършващ през 2023 г., чиито изключителни лидерски качества, академични усилия, социална ангажираност и гражданска активност заслужават високо признание. Номинираните ще имат шанса да станат част от глобална мрежа от изключителни млади хора, които ще вдъхновяват и оформят по-добро бъдеще за нашето общество. След номинация от своето училище и успешен прием в Американския университет в България, всеки носител на „Граждански почетен медал” ще получи 20 000 долара стипендия, разпределени по 5 000 щ.д. за четири години.

Основна цел на АУБ при учредяването на това отличие е да насърчава ценностите на гражданското лидерство и изключителните академични постижения сред учениците, да оцени и признае техните постижения и да им даде възможност да продължат академичното си обучение в АУБ, като им предостави стипендия за заслуги в размер на 5 хил. долара на академична година. За да се възползват от наградата, номинираните ученици трябва да кандидатстват и да бъдат приети в АУБ.

„С тази награда бихме искали да отличим стремежите на младите хора, които са показали изключителна гражданска ангажираност и отговорност, които подкрепят демократичните ценности чрез програми, в които са участвали, и които са демонстрирали силен ангажимент към академичните постижения. За нас ще е чест и привилегия да си партнираме с българските училища и с взаимни усилия да дадем възможност на млади таланти да се превърнат в лидери, които променят утрешния ден към по-добро,” сподели д-р Дейвид Еванс, президент на АУБ.

Екипът на АУБ се ангажира да сподели повече подробности за процеса и да разговаря с всички училища, проявили интерес към програмата „Граждански почетен медал”. Всяко училище може да заяви своя интерес да се присъедини към програмата на Граждански почетен медал | AUBG

БЕЛЕЖКИ ДО РЕДАКТОРИТЕ

За Американския университет в България (АУБ):

Вече 30 години Американският университет в България, създаден от визионери от България и САЩ, обучава млади визионери, които да променят света към по-добро, и отстоява своето мото „Напред и нагоре“. Визията му е да се развива като отличим център за върхови постижения в усвояването на знания, преподаването и екипната работа в Югоизточна Европа. АУБ дава висококачествено американско образование по системата Liberal Arts. При този модел на висше образование студентът е в центъра на обучението, а приоритетите са стимулирането на критичното мислене, активното учене и креативността. Университетът предлага 13 бакалавърски програми в Благоевград, както и магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри в София.

АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център „Америка за България“ и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Днес в университета се обучават близо 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. Всяка година АУБ предоставя близо 5 млн. щ.д. за стипендии и финансово подпомагане на най-добрите студенти и така насърчава равните възможности. Висшето училище поддържа програми за обмен с някои от водещите университети в САЩ, сред които Харвард, Йейл, Станфорд, Принстън и др. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education, така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите студенти получават двойна диплома – за САЩ и Европа. АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на българското Министерство на образованието и науката. Общо завършилите Американския университет в България за 30 години са около 5000 души, сплотени в глобална общност и активно подкрепящи развитието на своята Алма матер. Над 3 000 са възпитаниците на висшето училище, които заемат ръководни позиции в международни компании, развиват успешно собствен бизнес или продължават обучението си в престижни университети в цял свят. Сред техните работодатели са Министерският съвет на Република България, Българската народна банка, Организацията на обединените нации, Световната банка, Microsoft, SAP, Citibank, CNN, The New York Times, bTV и др.

Кратка информация и история: http://aubg.edu/quick-facts

Нашата мисия и нашите ценности: http://aubg.edu/mission-values

Разяснение на нашия модел на образование: http://aubg.edu/liberal-arts-explained

АУБ в София: https://www.aubg.edu/executive-education

Защо бъдещи студенти избират АУБ: https://www.aubg.edu/admissions/why-aubg

