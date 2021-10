Дестилерията The Glen Grant представи в София изключително 60-годишно едномалцово уиски

The Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition Aged 60 Years дебютира в The Residence Exclusive Club, представено от Максиъм България по време на уиски вечеря със петстепенно меню.

Произведението на уиски изкуството The GLEN GRANT 60YO е посветено на сър Денис Малкълм – мастър дистилърът с най-дългогодишен стаж в историята на шотландското уиски и носител на Ордена на Британската Империя OBE (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire).

Скъпоценната течност е бутилирана само в 360 декантера. Дизайнът им е изработен от световноизвестното студио Glencairn във формата на уиски дестилационен висок казан. Изпълнението на всеки кристален декантер отнема повече от петнайсет часа и изисква перфектно ювелирно майсторство. Изработените декантери са напълнени ръчно от една единствена бъчва. Финалният щрих на ценното уиски е елегантна кутия, изработена от орех с гравиран подпис на сър Денис Малкълм. Всяка изящна бутилка е придружена от Сертификат за автентичност.

Бъчвата GLEN GRANT, която ни дарява с това уиски, носи номер 5040 и е налята за отлежаване на 24 октомври през далечната 1960 година. До момента това е най-отлежалото уиски в 181-годишната история на марката.

GLEN GRANT 60YO е изключително рядко уиски. Бутилирано е с алкохолно съдържание от 52,8% така, както е отлежавало в бъчвата, без процес на студена филтрация с цел запазване на уникалните вкусове и аромати. Има наситен цвят на кестен. Носи плодови нюанси и при първа среща с него се усещат нотки на портокал от Севиля. Ароматите плавно преминават в богато разнообразие от плодове и ядки, а вкусът е богат с фин баланс от черен шоколад и карамел. Завършекът е дълъг, с ясно изразен аромат на смокини, фурми и намек на дим.

Създателят на този уиски шедьовър е с предопределена съдба. Денис Малкълм е роден в самата дестилерия The Glen Grant в Спейсайд през 1946 г. Следвайки стъпките на баща си и дядо си, той започва работа там на 15 години като чирак, а по-късно се развива и издига до позицията мениджър на вече девет дестилерии в разрастващата се компания. Днешният триумф на традиции, майсторство и отдаденост е Glen Grant 60YO, посветен именно на 60-годишния принос на сър Малкълм. „За мен това е историята на The Glen Grant и моята история, запечатани в бутилка.“ – казва Денис в настоящата си роля на Master Distiller.

"За нас е чест да представим това престижно и вдъхновяващо уиски, което оставя трайна следа в световната история на напитките. Радвам се, че българските уиски ентусиасти са сред избраните да го видят и без капка завист приветствам тези, които ще имат възможност да го притежават и опитат.“, сподели Владимир Николов от Максиъм България, уиски експерт и основател на Уиски Фест София.

Цената, на която малцина ще могат да придобият The Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition Aged 60 Years, започва от 25 000 евро. В международните колекционерски среди това изключително уиски събуди силен предварителен интерес и желаещите да го притежават са многобройни. Няколко декантера са предвидени за продажба на търг на аукционната къща Sotheby's в началото на декември, като вторичният пазар на редки уискита през последните години показва възвращаемост на инвестицията, по-висока от тази на златото и други скъпоценни метали.

Настоящата уиски GLEN GRANT серия, предлагана на българския пазар, включва палитра от пет едномалцови уискита – Мейджър Ризърв, наскоро представеният Арборалис и едноименните GLEN GRANT 10, 12 и 18-годишни версии.

Максиъм България

