Mars с нов план за постигане на нулеви нетни емисии по цялата си верига до 2050 г. 7 октомври 2021 / 12:17 Tweet

OT 12:17:31 07-10-2021

ES1215OT.019

Компании - климат - Mars



Mars с нов план за постигане на нулеви нетни емисии

по цялата си верига до 2050 г.





Компанията си поставя за цел постигането на нулеви нетни емисии на парникови газове по цялата си верига до 2050 г., включително емисии тип 3 като тези, произведени от селското стопанство и доставчиците на суровини, както и крайните потребители на брандове като Ben's Original, M&M's и Royal Canin.

Планът ускорява вече заложените дългосрочни цели на компанията да намали абсолютните емисии от бизнеса си, да елиминира обезлесяването във веригата си за доставки и да премине към 100% възобновяема енергия. Над 20 000 доставчици са поставени пред избора да се включат в този процес. Важна част от справянето с климатичните проблеми ще бъде финансовото обезщетяване.

Изпълнителният директор на Mars Гранд Рейд казва, че постигането на нулеви емисии е възможно, ако се работи в посока заличаване на парниковите газове - предупреждава индустрията, че дългосрочните цели не трябва да бъдат извинение за "бездействие и забавяне".

Най-голямата марка на компанията, Royal Canin, се ангажира да достигне въглеродна неутралност до 2025 г. чрез намаляване на емисиите на парниковите газове и опазване на климата.





7 октомври 2021, София. Mars, Inc. обяви ангажимента си за достигане до въглеродна неутралност в цялата си верига на операции до 2050 г. и да подпомогне ключовата цел на Парижкото споразумение - глобалното затопляне да бъде ограничено до 1.5рC.



Планът следва заключенията на доклада на Междуправителственият панел по климатичните промени (IPCC), според който са необходими незабавни мерки за постигането на нулеви нетни емисии в световен мащаб, за да се предотвратят тежките последици от глобалното затопляне. Mars се присъединява към научно обоснованата инициатива "Бизнес амбиция за 1.5рC", като ускорява усилената работа на компанията върху постигането на нулеви емисии чрез:



Постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове от всичките си три производствени обхвата (емисии от бизнес пътувания, ритейл клиенти, употреба на продадените продукти и краен срок на продуктите) и проследяване на напредъка на всеки 5 години

Елиминиране на обезлесяването по производствената верига - особено по отношение на суровини със сериозно въздействие върху емисиите

Осигуряване на обезщетения за намаляване на емисиите на парниковите газове

Партньорство с над 20 000 доставчици на компанията, които да подпомогнат процеса





Грант Рейд, изпълнителен директор на Mars, коментира: "Глобалната борба срещу климатичните промени трябва да бъде по-мащабна и смела. Изменението на климата вече оказва влияние върху планетата и живота на хората. За да се преборим с този реален и осезаем проблем, науката ни казва да действаме мащабно към постигането на нулеви емисии по цялата ни верига, но сме заложили и по-краткосрочни цели. Не можем да чакаме десетилетия, за да видим напредък. За да постигнем истинска промяна и заложения план за достигане до нулеви нетни емисии, нашите цели обхващат цялостния ни въглероден отпечатък - от начина, по който се снабдяваме със суровините, до начина, по който потребителите ни използват продуктите ни. В момента бизнесът ни е съсредоточен върху предприемането на действия и постигането на краткосрочни цели на всеки 5 години.

Това ще бъде сериозно предизвикателство и не бихме успели да постигнем нулеви емисии без партньорството ни с нашите сътрудници, доставчици, дистрибутори, потребители и партньори в индустрията. Ключово е да работим заедно, за да постигнем оптимални резултати. Трябва да се фокусираме и върху веригата за доставки и да сложим край на обезлесяването, което е част от проблема. Не може да използваме дългосрочните цели като оправдание за липсата на действия", допълва Грант Рейд.



Повече от десетилетие компанията насърчава предприемането на действия срещу вредните емисии и си поставя високи цели - да достигне нулеви нетни емисии в директните си операции до 2040 г. Новият ангажимент на Mars, Inc. за постигане на пълна въглеродна неутралност надгражда дългосрочния план за устойчиво развитие на компанията - Sustainable in a Generation Plan, и стъпва на предходната цел на компанията за намаляване на емисиите с 67% до 2050 г., затвърждавайки целта на компанията да намали емисиите парникови газове по цялата си верига с 27% до 2025 г.



От 2015 г. до днес компанията е намалила емисиите в цялата си верига със 7.3%, независимо от непрестанното разрастване на бизнеса. В директните си операции Mars отчита 31% спад и е на път да постигне краткосрочната си цел от 42% през 2025 г.



Най-голямата марка на компанията, Royal Canin, е световен лидер в производството на храни за домашни любимци. Royal Canin се стреми към въглеродна неутралност до 2025 г., като целта е първата продуктова гама на марката да бъде сертифицирана като въглеродно неутрална до 2022 г. Това ще се случи чрез научно обоснована методология за изчисляване на въглеродния отпечатък на всеки продукт, придържаща се към стандарта PAS 2060 за неутралност на въглерода, в партньорство със сътрудниците по веригата за минимизиране на парниковите емисии и чрез подкрепа на инициативи за оставащите въглеродни емисии.



Рейд добавя: "Брандовете ни играят основна роля за стимулирането на напредъка и комуникирането на проблема с потребителя. За мен е истинско удоволствие да знам, че можем да поемем тази отговорност и да осигурим устойчиво бъдеще за хората, животните и планетата".



Достигане до нулеви нетни емисии



За целта, през 2022 г. Mars ще публикува "карта" със стъпките и целите си за намаляване на въглеродните емисии. Част от инициативите на компанията в тази насока включват:



Преход към 100% възобновяема енергия - компанията има сериозен напредък към ангажимента си да постигне нулеви емисии на парникови газове в своите директни операции до 2040 г. (включително фабрики, офиси и ветеринарни практики). Днес тя използва напълно възобновяема електроенергия за директните си операции в цели 11 държави, което е над 54% от нейните глобални нужди от електроенергия, като плановете са това да се приложи и в останалите 8 държави до 2025 г.

Борба с обезлесяването - Mars трансформира веригата си на доставки, за да подпомогне борбата с обезлесяването. Компанията ще се фокусира върху повишена прозрачност и проследимост около стоките, които закупува, а не върху цената им. Наскоро Mars трансформира веригата си за доставка на палмово масло без обезлесяване, като намали броя на палмовите мелници от 1500 на по-малко от 90 мелници тази година, за да позволи прилагането на строги стандарти и сателитен мониторинг. Друга цел на компанията е всички високорискови стоки (говеждо месо, палмово масло, целулоза, хартия и соя) и какаото да бъдат сертифицирани до 2025 г.

Инвестиране в устойчиво и регенеративно земеделие - Mars ще засили работата си със земеделците в посока ограничаване на вредните емисии. Това включва работа с фермери и доставчици за подобряване селскостопанските практики, за насърчаване на устойчивото използване на земята и за подкрепа на науката и технологиите, сред които геномни изследвания, които определят как да се произвеждат по-устойчиви култури. Mars ще предприеме и допълнителни действия за подобряване на здравето на почвата, за да осигури други ползи за околната среда и климата. Активни проекти в тази насока са австралийската инициатива Cool Soil, която подкрепя устойчивостта при производството на пшеница в Австралия.

Предизвикване на своите над 20 000 доставчици на суровини да предприемат действия срещу промените в климата - компанията дава приоритет на сътрудничеството с доставчици, за да стимулира промяната по цялата верига. Това включва програмата "Pledge for Planet" и наскоро обявената коалиция между доставчиците на компанията, която има за цел да ги насърчи да изчисляват собствения си отпечатък върху планетата и да ги насочи по пътя към намаляването на вредните емисии. Програмата осигурява обучение и има амбицията да вдъхнови други брандове, които да се присъединят към нея и да разширят проекта по цялата верига на доставки.



Бари Паркин, главен директор "Устойчивост и доставки" в Mars, определя плана като изключително важна стъпка към справянето с глобалното затопляне: "Над три четвърти от нашето въздействие върху околната среда идват от суровините и материалите, които закупуваме. Затова е важно да направим промяна в това какво и от кого купуваме, но на първо място - как го купуваме. Безспорен факт е, че селското стопанство има нужда от трансформация. Ще направим нови неща възможни чрез регенеративно земеделие и това ще изисква ускоряване на нашата работа, по-силни партньорства с доставчици и правителствени рамки, така че заедно да изградим устойчивите практики."



Mars гарантира, че всички остатъчни емисии, които бизнесът не може да сведе до нула, ще бъдат неутрализирани с реални, трайни и социално изгодни въглеродни кредити, основани на премахване на въглерода от атмосферата, в съответствие с документа SBTi Net Zero Foundations. Това ще включва инвестиране в проекти, които са фокусирани върху най-голямото екологично, социално и въглеродно въздействие, като например неотдавнашната инвестиция на компанията във Въглероден фонд 3 от 150 млн. евро заедно с 13 други инвеститори и компании.



За Mars, Incorporated:

Повече от век Mars, Incorporated е водена от вярването, че светът, който искаме утре, започва с това как правим -бизнес днес. Тази идея е в центъра на това кои сме били винаги като глобален семеен бизнес. Днес Mars се променя и въвежда иновации по начин, който утвърждава ангажимента ? да има позитивно въздействие.



Компанията разполага с разнообразно и непрекъснато разширяващо се портфолио от шоколадови и захарни изделия, храни и продукти и услуги за грижа за животните. В Mars работят 133 000 отдадени сътрудници, които се движат в една и съща посока: само напред. Годишните продажби на компанията възлизат на 40 милиарда долара. Mars произвежда някои от най-обичаните марки в света DOVEо, EXTRAо, M&M'sо, MILKY WAYо, SNICKERSо, TWIXо, ORBITо, PEDIGREEо, ROYAL CANINо, SKITTLESо, BEN'S ORIGINALЩ, WHISKASо, COCOAVIAо, 5Щ. Компанията се грижи за половината от домашните любимци в света чрез здравните си услуги AniCura, Banfield Pet HospitalsЩ, BluePearlо, Linnaeus, Pet PartnersЩ и VCAЩ.



Знаем, че можем да бъдем наистина успешни само ако партньорите ни и общностите, в които оперираме, също просперират. Петте принципа на Mars - качество, отговорност, взаимност, ефективност и свобода - вдъхновяват нашите сътрудници да предприемат действия всеки ден, така че да създават свят, в който планетата, хората и домашните любимци процъфтяват.

/ЕС/