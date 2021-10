Мария Габриел: Иновационната програма за Западните Балкани е подкрепа за младите хора и бизнеса в региона 7 октомври 2021 / 10:54 Tweet

OT 10:55:01 07-10-2021 RA1051OT.004 ЕС - Западни Балкани - Мария Габриел Мария Габриел: Иновационната програма за Западните Балкани е подкрепа за младите хора и бизнеса в региона COMM-REP-BG-PRESS@ec.europa.eu СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ София, 7 октомври 2021 г. На състоялата се среща на върха в Бърдо между лидерите на ЕС-27 и на шестте партньори от Западните Балкани бе обявен стартът на една от водещите инициативи на българския еврокомисар Мария Габриел - Програма за Западните Балкани в областта на научните изследвания, иновациите, образованието, културата, младежта и спорта (Иновационна програма). Лидерите приеха декларация, в която се потвърждава европейската перспектива за региона и ангажираността на ЕС чрез Икономическия и инвестиционен план. Иновационната програма е ключово действие на Икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани, мобилизиращ до 30 милиарда евро финансиране. "Западните Балкани са неразделна част от Европа, както и геостратегически приоритет за Европейския съюз. С новата програма ще подкрепим по-добрата подготвеност на региона за цифровата трансформация и екологичния преход. За това ключови са инвестициите в образование и наука, в иновации и технологии", заяви Мария Габриел. Българският еврокомисар представи основните градивни елементи на предложената от нея Иновационна програма. Тя се основава на три измерения: политическо, тематично и регионално. Политическата програма отразява стратегическото значение на региона и има за цел да подкрепи асоциирането към програмите на ЕС в областта на научните изследвания, иновациите, образованието, културата, младежта и спорта. Тематичната програма ще допринесе за по-тясната интеграция на партньорите от Западните Балкани с приоритетите на ЕС, по-специално екологичния и цифровия преход. Регионалното измерение ще подпомогне развитието на иновационните екосистеми. То ще включва, например, мерки за увеличаване на инвестициите в стартиращите предприятия чрез Европейския съвет по иновациите и Европейския институт за иновации и технологии. "Едно от основните предизвикателства е подкрепата на младите хора и талантите в региона. През последните три години постигнахме немалко със Западните Балкани чрез Цифровата програма, която бе приета в София през 2018 г. Сега, очаквам заедно с тях, новата Иновационна програма да надгради над постигнатото и се превърне в добър пример за регионално сътрудничество", коментира още българският еврокомисар. EU and the Western Balkans launch a joint strategy to strengthen cooperation in innovation, research, education, culture, youth and sport | European Commission (europa.eu) A Western Balkans agenda on innovation, research, education, culture, youth & sport - Publications Office of the EU (europa.eu) Отдел "Преса и медии" Представителство на ЕК в България /РА/