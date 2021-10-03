НС на БСП одобри водачите на листи за предстоящите избори 3 октомври 2021 / 13:25 Tweet

OT 13:26:01 03-10-2021

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БСП - прессъобщение - водачи на листи



НС на БСП одобри водачите на листи

за предстоящите избори





Националният съвет на БСП одобри водачите на листи в 31 избирателни райони и местата на коалиционните партньори, и гражданската квота. До вторник се провеждат областните съвети,

които подреждат пълните листи.

Като последна стъпка предстои Националният съвет да се произнесе по окончателния им вид.



Водачи на листи:



1. Благоевград - Проф. Георги Михайлов

2. Бургас - Петър Кънев

3. Варна - Корнелия Нинова

4. Велико Търново - Явор Божанков

5. Видин - Филип Попов

6. Враца - Александър Симов

7. Габрово - Крум Дончев

8. Добрич - Мая Димитрова

9. Кърджали - Милко Багдасаров

10. Кюстендил - Бойко Клечков

11. Ловеч - Вяра Емилова Йорданова

12. Монтана - Ирена Анастасова

13. Пазарджик - Драгомир Стойнев

14. Перник - Стоян Мирчев

15. Плевен - проф. Румен Гечев

16. Пловдив-град - Кристиан Вигенин

17. Пловдив-област - Веска Ненчева

18. Разград - Елка Неделчева

19. Русе - Крум Зарков

20. Силистра - Атанас Костадинов

21. Сливен - Атанас Зафиров

22. Смолян - Емил Хумчев

23. София - Христо Проданов

24. София - Георги Свиленски

25. София - Корнелия Нинова

26. София-област - Иван Ченчев

27. Стара Загора - Георги Гьоков

28. Търговище - Кольо Милев

29. Хасково - Владимир Маринов

30. Шумен - Иван Иванов

31. Ямбол - Кристиан Вигенин

/ПП/



