Откриването на стенопис в Американския университет дава начало на проект за опазване на климата и планетата

На специална церемония, която ще се състои в Благоевград на 2-ри октомври от 16:00 ч. в Американския университет в България (АУБ), ще бъде открит стенописът Down to Earth (в условен превод „Приземяване“). Стенописът е изпълнен на стената на общежитието „Скаптопара I“ в кампуса на университета и поставя началото на проект, който ще възпитава екологично мислене у младите хора в интерес на опазването на природата и смекчаването на факторите за изменение на климата. Проектът е съвместно начинание на Клуба по устойчиво развитие на АУБ и проект „Game On|Don’t let climate change end the game!” на Българска фондация „Биоразнообразие“ и се финансира от Посолството на САЩ.

На събитието се очаква да присъстват кметът на Благоевград, областният управител и председателят на Общинския съвет, представители на Американското посолство в България, фондация „Биоразнообразие“ и студентите от Клуба по устойчивост към АУБ. Церемонията ще открие президентът на АУБ, д-р Дейвид Еванс.

Проектът Down to Earth се реализира с идеята да свърже изкуството, образованието по природни науки и студентското лидерство и да повиши осведомеността относно устойчивите практики не само в общността на АУБ, а и извън нея. Той се вписва в дългосрочните програми за сътрудничество между посолството на САЩ и Американския университет в България.

„В забързания живот на съвременното ни общество често забравяме колко зависими сме от природата. Кризата с COVID-19 ни показа колко е важно да се забави темпото на климатичните промени и да се погрижим за нашата планета. В същото време сме изправени пред сериозна криза, която засяга образованието, малкия местен бизнес и сектора на изкуствата и културата. Вярваме, че младежкото лидерство може да вдъхнови положителни промени в посока възстановяване на изгубените връзки с природата и опазването на нейните видове.“ каза Петър Ванев, координатор на проекта от страна на фондация „Биоразнообразие“.

Движещата сила зад проекта Down to Earth е Клубът по устойчиво развитие на АУБ. Той събира на едно място 30 студенти с еднакво мислене, които работят по разнообразни проекти за опазване на околната среда. Досега дейностите на Клуба са били фокусирани върху разпространението на информационни плакати и дигитално съдържание за повишаване на осведомеността; предлагането на промени в политиките на университета и организиране на събития за насърчаване на устойчив кампус. Чрез работата си по настоящия проект, членовете му ще насърчават студентите от университета да се включват в предизвикателства и уебинари. Участието в проектните дейности ще поощрява младежите да следват устойчив начин на живот чрез екологични инициативи за подобрения в ежедневието им и в заобикалящата ги среда. Така младите хора ще поемат водеща роля в изграждането на демократично, силно и устойчиво гражданско общество в България. Членовете на клуба имат за цел също да привлекат и вниманието на местната общност към устойчивия начин на живот.

Включвайки се с проект „Game On|Don’t let climate change end the game!”, по програма DEAR на Европейската комисия, Българска фондация „Биоразнообразие“ цели да повиши информираността по отношение на климатичните промени и тяхното въздействие върху биоразнообразието и обществото ни, като подкрепи младите хора и техните идеи и инициативи. Проектът продължава дългогодишните усилия на организацията да популяризира екосистемните услуги и възможностите, които опазените защитени територии предоставят на хората. Тя ще бъде основният двигател на комуникацията за проекта Down to Earth заради широката аудитория, до която достига чрез медийни партньори, социални медии и уебсайтове. Подкрепата от посолството на САЩ и всички други партньори ще бъде от ключово значение, за да може инициативата да достигне до всички заинтересовани страни.

Планирани са месечни срещи с партньори и редовен мониторинг на постигнатите резултати във всяка дейност по проекта.

Всички дейности по проекта ще се осъществяват на територията на кампуса на АУБ или онлайн. Самият кампус обаче е отворена зона за отдих на благоевградчани, така че ползите не са ограничени само до общността на АУБ.

###

БЕЛЕЖКИ ДО РЕДАКТОРИТЕ

За Американския университет в България (АУБ):

Вече 30 години Американският университет в България, създаден от визионери от България и САЩ, обучава млади визионери, които да променят света към по-добро, и отстоява своето мото „Напред и нагоре“. Визията му е да се развива като отличим център за върхови постижения в усвояването на знания, преподаването и екипната работа в Югоизточна Европа. АУБ дава висококачествено американско образование по системата Liberal Arts. При този модел на висше образование студентът е в центъра на обучението, а приоритетите са стимулирането на критичното мислене, активното учене и креативността. Университетът предлага 13 бакалавърски програми в Благоевград, както и магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри в София.

АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център „Америка за България“ и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Днес в университета се обучават близо 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. Всяка година АУБ предоставя близо 5 млн. щ.д. за стипендии и финансово подпомагане на най-добрите студенти и така насърчава равните възможности. Висшето училище поддържа програми за обмен с някои от водещите университети в САЩ, сред които Харвард, Йейл, Станфорд, Принстън и др. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education, така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите студенти получават двойна диплома – за САЩ и Европа. АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на българското Министерство на образованието и науката. Общо завършилите Американския университет в България за 30 години са около 5000 души, сплотени в глобална общност и активно подкрепящи развитието на своята Алма матер. Над 3 000 са възпитаниците на висшето училище, които заемат ръководни позиции в международни компании, развиват успешно собствен бизнес или продължават обучението си в престижни университети в цял свят. Сред техните работодатели са Министерският съвет на Република България, Българската народна банка, Организацията на обединените нации, Световната банка, Microsoft, SAP, Citibank, CNN, The New York Times, bTV и др.

Кратка информация и история: http://aubg.edu/quick-facts

Нашата мисия и нашите ценности: http://aubg.edu/mission-values

Разяснение на нашия модел на образование: http://aubg.edu/liberal-arts-explained

АУБ в София: https://www.aubg.edu/executive-education

Защо бъдещи студенти избират АУБ: https://www.aubg.edu/admissions/why-aubg

