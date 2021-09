Schneider Electric печели отличието „Доставчик на годината на устойчива инфраструктура“ в конкурса CRN UK Tech Impact Awards

Наградата отразява водещото място на Schneider Electric при устойчивите решения в инфраструктурата и ангажиментите на компанията в подкрепа на партньорите и клиентите за намаляването на техния екологичен отпечатък

Досега Schneider Electric е помогнала на своите партньори и клиенти да намалят своите емисии на CO 2 с 320 млн. тона

с 320 млн. тона Продуктите Green Premium™ съставляват повече от 76% от продажбите през 2020 г.

Акцент върху кръговата икономика чрез Trade-UPS и ECOFIT™, рециклиране и програми за връщане

Лондон, Великобритания, 28 септември 2021 г. Schneider Electric™, лидерът в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията, бе удостоен с отличието „Доставчик на годината на устойчива инфраструктура“ на конкурса CRN Tech Impact Awards 2021. Наградата е признание за лидерската позиция на компанията в разработката на устойчиви и енергийно ефективни технологии за центрове за данни и среди с edge computing (локално разпределени системи), както и за нейния доказан опит в подпомагането на партньорите и клиентите да предоставят решения, които решават важните въпроси на устойчивостта и кръговата икономика. Създадени през март 2021 г., наградите CRN Tech Impact Awards отличават доставчиците, дистрибуторите, посредниците в доставките на ИТ решения и доставчиците на управлявани услуги, които са водещи в справянето както със своя собствен отпечатък върху околната среда и обществото, така и с въздействието на техните технологии, решения и услуги.

„В Schneider Electric устойчивостта е част от нашата ДНК. Целта ни е да предоставим възможности на всички да се възползват максимално от нашата енергия и ресурси и да работим с общността, свързана с нашите канали за продажби, за да постигнем напредък и устойчивост чрез дигитализация и електрификация в широк спектър от сектори, включително центрове за данни, енергийни мрежи, сгради и промишлени съоръжения“, споделят от компанията, отличена като „Най-устойчивата корпорация в света“ от Corporate Knights през 2021 г. Schneider Electric има натрупан опит за стимулиране на дигиталната трансформация в световен мащаб и днес работи както с партньори, така и с клиенти, за да намали въздействието върху околната среда чрез технологични иновации и устойчиви бизнес стратегии.

Продуктите на компанията Green Premium™ например са разработени да предлагат устойчив режим на работа и точно те съставляват повече от 76% от продажбите през of 2020 г. ECOFIT™ и Trade-UPS, както и програмите за връщане и рециклиране са пряко свързани с кръговата икономика и осигуряват отговорно освобождаване от амортизираните инфраструктурни технологии като например оборудване за средно напрежение и UPS. В допълнение нейните решения под бранда EcoStruxure™ и пакетът услуги за управлението на енергия и устойчивост пряко овластяват клиентите да намалят своя въглероден отпечатък и да постигнат средно 20-процентно намаление на въглеродните емисии.

Компанията също не е чужда на целта за нулеви емисии и работи неуморно, за да се справи с отпечатъка на емисиите от Обхват 3 върху околната среда, като създава стратегии за минимизиране на CO2 по веригата си на доставки и в цялата партньорска екосистема. Днес публичните ѝ ангажименти включват:

ускоряване на целта за 2030 г., която предвижда въглеродна неутралност в разширената екосистема на компанията с пет години по-рано – до 2025 г.;

отказ от природен газ и подготовка за отказ от елегаз (SF6) до края на 2025 г.;

достигане на нулеви експлоатационни емисии до 2030 г. като част от утвърдената цел за SBT;

постигане на верига за снабдяване с нулеви емисии до 2050 г.

През 2020 г. Schneider Electric обяви, че ускорява своите ангажименти за устойчивост и обеща, че ще подпомогне клиентите си да спестят/избегнат 800 млн. тона въглеродни емисии до 2025 г. За краткото време на действие на тази програма тя е помогнала за намаляването на CO 2 с 320 млн. тона. Освен това компанията даде начало на своя проект The Zero Carbon Project, инициатива, с която ще намали наполовина въглеродните емисии на най-големите си партньори по веригата за доставки до 2025 г., и която в призив към действие, последван от 91% от тях.

Устойчиви технологии по канала за продажби

Потребностите от енергия на центровете за данни и локално разпределените системи нарастват експоненциално, а нов доклад от Schneider Electric установява, че енергийните нуждите на ИТ сектора може да се увеличат с 50% до 2030 г. За да помогне на партньорите да проектират, изграждат и внедряват устойчиви центрове за данни от облака до локалните системи, Schneider създаде водещо за сектора портфолио от решения за устойчивост и енергийната ефективност. Те включват:

EcoStruxure решения за центрове за данни – предоставят захранване, охлаждане, стелажи и управление в подкрепа на устойчиви ИТ в приложения за локално разпределени системи и центрове за данни;

предоставят захранване, охлаждане, стелажи и управление в подкрепа на устойчиви ИТ в приложения за локално разпределени системи и центрове за данни; EcoStruxure IT – първата в сектора агностичнa, отворена, оперативно съвместима софтуерна платформа за дистанционно наблюдение, позволяваща на партньорите да получат синтезирана информация, базирана на данни, която стимулира устойчивото вземане на решения и дигитални услуги;

– първата в сектора агностичнa, отворена, оперативно съвместима софтуерна платформа за дистанционно наблюдение, позволяваща на партньорите да получат синтезирана информация, базирана на данни, която стимулира устойчивото вземане на решения и дигитални услуги; Еднофазни и трифазни литиево-йонни UPS ( непрекъсваемо захранване ) – например като серията Galaxy; UPS Green Premium, което осигурява до 99% ефективност при работа в режим ECOnversion;

UPS ( например като серията Galaxy; UPS Green Premium, което осигурява до 99% ефективност при работа в режим ECOnversion; Uniflair Cooling – безплатна охладителна система, предлагаща 25% по-голяма ефективност и устойчивост в сравнение със сходни системи;

безплатна охладителна система, предлагаща 25% по-голяма ефективност и устойчивост в сравнение със сходни системи; Технологии за течно охлаждане – за 14% по-ниски капиталови разходи и до 30% намалена на консумацията на енергия в сравнение с въздушното охлаждане.

– за 14% по-ниски капиталови разходи и до 30% намалена на консумацията на енергия в сравнение с въздушното охлаждане. EcoStruxure микроцентрове за данни – предварително интегрирани, енергийно ефективни локално разпределени системи, които съчетават мощност, охлаждане, сигурност, ИТ и софтуер;

предварително интегрирани, енергийно ефективни локално разпределени системи, които съчетават мощност, охлаждане, сигурност, ИТ и софтуер; Разпределителни устройства без SF6 – използват чист въздух вместо SF6 газ, който се отличава с голям потенциал в процеса на глобалното затопляне.

Освен това микроцентровете за данни EcoStruxure предлагат на партньорите възможността за устойчиво проектиране, изграждане и внедряване на съоръжения за локално разпределени системи. Тези системи се използват от партньори като Cisco, Dell и HPE за създаване на стандартизиран, повтарящ се подход към локално разпределените системи, който е от съществено значение за намаляване на емисиите.

„Изменението на климата се превърна в най-голямото предизвикателство на нашето време и ролята на партньорите по каналите за продажби никога не е била по-важна“, подчертава Карлтън Грей, директор за продажбените канали във Великобритания и Ирландия в Schneider Electric. „Нито една компания не може сама да намали въздействието си върху околната среда и само чрез по-широко сътрудничество, дигитализация и прозрачност можем да превърнем в реалност целта за нулеви емисии. Нашата мисия в Schneider е да бъдем вашият партньор за ефективност и устойчивост и сме истински щастливи, че бяхме наградени като Доставчик на годината за устойчива инфраструктура на CRN Tech Impact. ”

Научете повече за ангажиментите на Schneider Electric за устойчиво развитие на уебсайта на компанията тук.

За EcoStruxure™:

EcoStruxure™ е отворена, оперативно съвместима и активирана за IoT системна архитектура и платформа на Schneider Electric. EcoStruxure осигурява висока стойност за безопасността, надеждността, ефективността, устойчивостта и свързаността на нашите клиенти. EcoStruxure внедрява постиженията в областите на IoT, цифровата мобилност, сензорите, облачните технологии, дигиталния анализ и киберсигурността, за да предостави иновация на всички нива. Това включва свързани продукти, софтуери за мониторинг и контрол, приложения за анализи и услуги. EcoStruxure™ е внедрена в почти 500 000 уебсайта с подкрепата на повече от 20 000 разработчици, 650 000 доставчици на услуги и партньори, 3000 структури за комунални услуги и свързва над 2 млн. актива под управление.

От консултации за енергийната ефективност и устойчивото развитие до оптимизирането на жизнения цикъл на операционните системи на своите клиенти – Schneider Electric предоставя услуги в световен мащаб, за да отговори на нуждите на бизнеса и обществото. Като организация, ориентирана към клиента, Schneider Electric е експертен съветник, когато се отнася до увеличаването на надеждността на активите, намаляването на общите разходи за притежание, както и до необходимия за бизнеса тласък в посока дигитална трансформация за постигане на устойчиво развитие, ефективност и безопасност.

За Schneider Electric:

Целта на Schneider е да даде възможност на всички да се възползват максимално от енергията и ресурсите на планетата за постигането на напредък и устойчивост за всички. Ние наричаме това Life Is On.

Нашата мисия е да бъдем вашият дигитален партньор за устойчивост и ефективност.

Ние управляваме дигиталната трансформация чрез интегриране на водещи в световен мащаб процеси и енергийни технологии, облачни платформи, контрол, софтуер и услуги през целия жизнен цикъл за осъществяването на интегрирано управление на компании, домове, сгради, центрове за данни, инфраструктура и промишлени сектори.

Ние сме най-локалната от глобалните компании. Поддръжник сме на отворените стандарти и екосистемите за партньорство, които приемат и се вдъхновяват от нашите споделени смислени цели и ценности за приобщаване и овластяване.

Свързани публикации

Хаштагове: #CRNTechImpact #Sustainability

За България:

Научете повече на: https://www.se.com/bg/bg/.

ИНТЕРИМИДЖ

/ПП/