Голф турнирът на Американския университет тази година набра и дарения за болницата в Разлог

Средствата, събрани на благотворителното събитие, ще бъдат поделени между болницата и стипендии за финансово подпомагане на талантливи студенти

Петото издание на благотворителния голф турнир на Американския университет в България (АУБ), който традиционно се провежда в „Пирин Голф и Кънтри Клуб“ край Банско, отново събра приятели, възпитаници, преподаватели, студенти, предприемачи и представители на дипломатическите среди. Близо 50 участника мериха сили в турнира, който тази година беше организиран със съдействието на д-р Славейко Джамбазов, ЕМВА възпитаник на университета, и набираше дарения не само за стипендии на талантливи студенти, но и за болницата в Разлог. Сумата, която АУБ ще дари на болницата, възлиза на 3 500 щ.д., които ще послужат за покриване на разходи за закупен ехограф.

„В момент, когато целият свят е изправен пред безпрецедентна криза, е особено важно да има високообразовани хора. Америкнаският университет в България вече 30 години работи с мисия да обучава бъдещите лидери, които да променят света към по-добро. В същото време ние ясно разбираме колко важно е да допринасяме за благополучието на общността като цяло. Изключително съм щастлив, че тази година ще разделим набраните по време на голф турнира средства с болницата в Разлог. Ето защо искам да благодаря на всички участници и дарители в турнира. В тези предизвикателни времена е повече от важно да се подкрепяме и поддържаме взаимно,“ сподели Дейвид Еванс, президент на АУБ.

Победители в турнира са: сред напредналите - Георги Йоцев, а в дивизията за непрофесионалисти първо място беше отредено на Стефан Павлов, тъй като победителят д-р Славейко Джамбазов преотстъпи първото място, защото е един от спонсорите на турнира.

Освен с благотворителна цел, традицонният голф турнир на АУБ се провежда и за създаване и укрепване на взаимоотношенията между университета, държавната администрация, частния бизнес, бившите и настоящите възпитаници и всички приятели на АУБ, които в рамките на цял ден могат да общуват в неформална и приятелска атмосфера сред красивата и зареждаща природа на Пирин.

За Американския университет в България (АУБ):

Вече 30 години Американският университет в България, създаден от визионери от България и САЩ, обучава млади визионери, които да променят света към по-добро, и отстоява своето мото „Напред и нагоре“. Визията му е да се развива като отличим център за върхови постижения в усвояването на знания, преподаването и екипната работа в Югоизточна Европа. АУБ дава висококачествено американско образование по системата Liberal Arts. При този модел на висше образование студентът е в центъра на обучението, а приоритетите са стимулирането на критичното мислене, активното учене и креативността. Университетът предлага 13 бакалавърски програми в Благоевград, както и магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри в София.

АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център „Америка за България“ и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Днес в университета се обучават близо 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. Всяка година АУБ предоставя близо 5 млн. щ.д. за стипендии и финансово подпомагане на най-добрите студенти и така насърчава равните възможности. Висшето училище поддържа програми за обмен с някои от водещите университети в САЩ, сред които Харвард, Йейл, Станфорд, Принстън и др. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education, така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите студенти получават двойна диплома – за САЩ и Европа. АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на българското Министерство на образованието и науката. Общо завършилите Американския университет в България за 30 години са около 5000 души, сплотени в глобална общност и активно подкрепящи развитието на своята Алма матер. Над 3 000 са възпитаниците на висшето училище, които заемат ръководни позиции в международни компании, развиват успешно собствен бизнес или продължават обучението си в престижни университети в цял свят. Сред техните работодатели са Министерският съвет на Република България, Българската народна банка, Организацията на обединените нации, Световната банка, Microsoft, SAP, Citibank, CNN, The New York Times, bTV и др.

