Британското посолство бе домакин на благотворително събитие в подкрепа на ранното детско развитие

Над 30 компании се обединиха около каузата The Human Safety Net на фондация “За Нашите Деца” и Дженерали Застраховане АД.

Специално събитие, посветено на уязвимите деца и семейства се състоя в резиденцията на Британското посолство в София, по инициатива на Н. Пр. г-н Роб Диксън и с подкрепата на Дженерали Застраховане АД, в подкрепа на каузата на фондация „За Нашите Деца“ и The Human Safety Net – фондация, създадена от Generali.

Над 30 представители на социално-отговорния бизнес в България участваха в благотворителен търг, на който бяха разиграни интересни и нестандартни предмети и преживявания, сред които колекция исторически книги, дарени от Министерството на културата, светеща икона „Св. Георги“ от Ставри Калинов, дарена от Министерството на външните работи, тренировка с Йордан Йовчев, работилница за италиански сладолед и картини, дарени от млади художници.

„Много от вас знаят, че България и Великобритания отдавна работят заедно в името на това всяко дете да расте и да се развива обичано в семейна среда. Имаме дългогодишна традиция на сътрудничество между фондация „За Нашите Деца“ и британското посолство в България. Само преди четири месеца съмишлениците на каузата се събраха в Пловдив, за да подпомогнем превръщането на сградата на бившето сиропиталище „Рада Киркович“ в модерен Комплекс за ранно детско развитие. Много беше вдъхновяващо да се види как и местната власт в Пловдив, и бизнеса подкрепиха инициативата. Наистина се надявам тази подкрепа да продължи и занапред.“, с тези думи Н. Пр. Роб Диксън приветства гостите и призова бизнеса да продължи да подкрепя работата на фондацията в Пловдив.

„Вашата подкрепа е важна за целият ни екип, който дори в условия на пандемия остава близо до децата и техните родители. Новият ни комплекс за ранно детско развитие в Пловдив, който е в сградата на бившият детският дом „Рада Киркович“, събира на едно място бъдещето, настоящето и миналото на един от символите на съпричастност и благотворителност в името на децата. Бих искала да благодаря на община Пловдив, за доверието и възможността да превърнем част от тази сграда от дом за осиротели деца в прекрасно средище за хармонично развиващи се деца. В страната ни над 400 000 деца живеят в риск от бедност или социално изключване (НСИ). 213 000 от тях живеят в материални лишения, без нови дрехи, обувки, достъп до пресни зеленчуци и плодове, както и питателна храна, без книги и играчки – тези деца не участват в заниманията извън класа, защото няма кой да плати за тях. Това е живот с много лишения, в който мечтите са лукс. Това са част от причините да създадем Комплекса в Пловдив. Тук е момента да благодаря на хората и компаниите, които вече повярваха в нас и ни подкрепиха!“, благодари за подкрепата д-р Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“.

„През 2019 г., Група Generali, един от най-големите световни застрахователи, стартира фондация The Human Safety Net в България. Тази инициатива подсилва целта на Generali да даде възможност на хората да формират по-безопасно бъдеще, като се грижи за живота и мечтите им, както и за най-уязвимите в нашето общество и това може да доведе до устойчива промяна и да създаде позитивен ефект. Подпомагането на деца до 7-годишна възраст в техните семейства е изключително предизвикателство, но ние вярваме, че именно тази помощ, води до изграждането на по-добра връзка между родители и деца, както и до израстването на пълноценни личности. The Human Safety Net е инициатива, вдъхновена от идеята за „верижна помощ“, при която онези, които са подкрепени могат един ден да помогнат на някой друг, създавайки вибрации от положителни промени. Ние черпим от енергията на едно мащабно движение на хора, които подкрепят хора в нужда и така изграждаме едно по-добро бъдеще за България.“ – сподели г-н Николай Станчев, Главен изпълнителен директор на Дженерали Застраховане АД.

Фондация „За Нашите Деца“ и Дженерали Застраховане АД успяха да съберат за своята съвместна инициатива The Human Safety Net сума в размер на 14 000 лв. в подкрепа на деца в ранна възраст и техните семейства.

С тези средства ще бъдат подкрепени над 30 деца и техните семейства, с които работят специалистите в Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив.

Сред официалните гости на събитието бяха Н. Пр. Джузепина Дзара, италианският посланик в България, заместник кметовете на София и Пловдив Дончо Барбалов и Георги Титюков, Алан Барбиери, директор „Програми“ на The Human Safety Net, Николай Станчев, главен изпълнителен директор на Дженерали Застраховане АД.

Водещ на събитието беше популярната радио водеща, телевизионен журналист и приятел на фондацията Евелина Павлова, а гостите имаха възможност да се насладят на музикалните изпълнения на талантите от детски хор „Малка Нуша“ към вокално студио Нуша с ръководител Нели Андреева.

Комплексът за ранно детско развитие е създаден с подкрепата на корпоративни, индивидуални дарители и община Пловдив като естествено продължение на над 12-годишната работа на Фондация „За Нашите Деца“ в града под тепетата. От встъпването си в Пловдив през 2009 г. фондацията е подкрепила над 4500 деца в ранна възраст в общината и областта, които днес растат в сигурна и развиваща семейна среда. Партнираме си със специалисти от здравния, образователния и социалния сектори, за да осигурим комплексната подкрепа, от която децата и родителите се нуждаят.

Фондация „За Нашите Деца“ вече 29 години успешно се справя със ситуации с висок риск за децата, които живеят в дом за деца, имат увреждане или с редица проблеми в семейната им среда – трайна бедност и социална изолация, насилие, безразличие и отчуждение. Вече 29 години висококвалифициран екип от специалисти работи за това всяко дете да живее и да води пълноценен живот в семейство, за да може да разгърне своите таланти и способности още в първите години от своя живот. От началото до сега фондацията е успяла да помогне на над 16 500 деца и семейства.

Фондацията се присъедини към глобалната инициатива The Human Safety Net в края на 2019 г., с което стана част от мащабно движение, което подпомага деца и семейства в уязвимо и затруднено положение. Движението е вдъхновено и подкрепено от Група Generali.

The Human Safety Net е инициатива, създадена от Група Generali, като част от стратегията за устойчиво развитие. Инициативата има за цел да предлага помощ на деца и семейства в затруднено положение, както и на бежанци, за да могат да формират по-сигурно и спокойно бъдеще.

The Human Safety Net е движение, като целта е да бъдат ангажирани все повече и повече хора, за да можем да създадем „верига от помощ“. Така, достигайки до възможно най-много хора, вярваме, че можем максимално да усилим въздействието на това, което правим.

Дженерали Застраховане АД се присъедини по глобалната инициатива на Група Generali през 2019 г. в партньорство с Фондация "За Нашите Деца", чрез програмата „Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“. Заедно искаме да дадем възможност на най-уязвимите в обществото, като им помогнем да достигнат пълния си потенциал, чрез специализирана помощ за деца без родителски грижи и деца със специални нужди в развитието.

В Generali вярваме, че всеки трябва да получи равен шанс в живота и да бъде приет в обществото. Именно за това, помощта в ранна детска възраст е ключова за развитието и бъдещето на децата на България.

