Престижна международна награда за родна агенция за дигитален маркетинг

Българските специалисти по дигитален маркетинг от SEOsof ltd. грабнаха престижна международна награда на Global Search Awards 2021 г. за дигитален маркетинг. Родната агенция предоставя на клиентите си услугата SEO оптимизация на сайтове и за кратко време успя да демонстрира своите възможности на пазара. Зад компанията вече стои успешно портфолио, което включва повишаване на трафика на различни фирмени сайтове и онлайн магазини, които се класираха в конкурентни ниши. Това, разбира се, е една от причините за връчване на отличието.

Какви успехи пожънаха SEOsof ltd. в България?

Фирмата успя да се справи успешно със задачите по оптимизация на сайтове за търсачки в областите: здраве и красота, дрехи и аксесоари, консултантски услуги и други, с които може да се запознаете в сайта им seosof.com. Клиентските сайтове увеличиха трафика си и успяха да реализират немалко продажби. За да стане възможно това от СЕОСОФ ЕООД са вложили много труд, старание и знания. Ето защо, популярността на услугите им започна да расте лавинообразно.

Хората, които стоят зад фирмата, не парадират с големи постижения, огромни бюджети и луксозни офиси. Те обаче споделят, че една малка компания от техния калибър, може да бъде конкурент на всички големи в SEO бранша. И, ако се водим от успехите, за които споменахме по-горе, то тогава това е самата истина и тепърва ще се споменава името на този нов бранд.

Какво представлява наградата на Global Search Awards 2021?

Получената награда е за положения труд и доказаните добри резултати, които българите постигнаха в областта на дигиталния маркетинг, и в частност SEO оптимизацията. Призът е връчен за старанието на оптимизаторите да се преборят с тежки бизнес ниши, и да изкарат клиентите си на челни позиции в Google. Наградата Global Search Awards 2021 в категория BEST USE OF SEARCH – GAMING беше спечелена от българската SEO агенция за работата по проекта на техния клиент Casino Robots. Международното жури, което се състои само от доказани авторитети в областта на дигиталния маркетинг оцени най-високо постиженията на българската компания и връчи наградата именно на нея. Естествено, надяваме се, че българските маркетинг специалист ще имат повод за гордост, защото за пореден път се доказва качеството на българските маркетинг услуги и то на световно ниво.

Развитие и бъдеще

След като проведохме разговор с ръководните органи на компанията, се информирахме за техните бъдещи намерения и стремежи. Най-важно за тях е да се занимават с проекти, в които виждат перспектива, а не със случайно безлични сайтове, които не представляват интерес. Това са истински професионалисти, а не поредните самозванци търсещи място под слънцето.

SEO агенцията си е поставила мисия, която иска да изпълни успешно. Тя е свързана с указването на съдействие на малкия и среден бизнес, да влязат в „голямата игра“ и да бъдат конкурентоспособни. За щастие към актуалния момент има немалко постигнати успехи и тенденция те да се увеличат.

Клиентите пък могат да гласуват доверие на екипа, който е готов да направи и невъзможното, за да класира сайтовете им на предните места в търсещите машини. Как ще се развият нещата, и ще получат ли нови признания, ще се разбере в близкото бъдеще, което се очертава да бъде светло.

Няколко думи в обобщение

В наши дни бизнеса поглежда смело към интернет, тъй като там се намират голяма част от потенциалните клиенти. Собствениците на фирмени сайтове и онлайн магазини се борят за първите места в Google по различни ключови думи, за да докарат посетители, и да реализират продажби на продуктите и услугите си. В този ред на мисли, е нужна инвестиция в SEO оптимизация, а по-горе Ви запознахме с една добре развиваща се компания, която може да бъде ваш партньор. Надяваме се, че младата SEO агенция ще има още много награди в кариерата си.

/Платена публикация/