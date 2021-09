Американският университет в България откри новата си академична година, посреща първокурсници от 25 страни

На церемонията бяха връчени наградите от конкурса „30 години напред и нагоре с Благоевград“ по повод 30-годишнината на висшето училище.





На 6 септември Американският университет в България (АУБ) откри новата си академична година в университетския комплекс „Скаптопара“ в Благоевград. Тази година престижното висше училище посрещна 265 студенти от 25 държави. На церемонията бяха връчени награди на благоевградчани, участвали в конкурса „30 години напред и нагоре с Благоевград“. В него те споделиха мисли и емоции, свързани със значимостта на АУБ за живота и развитието на града. Медеин пратньор на инициативата е Югозапад Днес.

„В специална година, в която отбелязваме 30-годишнината от създаването на АУБ, съм щастлив да посрещнем нови студенти, които започват тепърва своя академичен път. През 2021 г. доказахме, че сме силна и сплотена общност, която се справя с предизвикателствата на пандемията и продължава напред, още по-устойчива и силна. Водещи за нас бяха грижата за другите и обединението. За мен е привилегия, че работя и съм заобиколен от толкова толкова отдадени, целеустремени и мотивирани личности. Вярвам, че именно хората превръщат АУБ в такова специалното място!“, заяви д-р Дейвид Еванс, президент на АУБ.

Преди официалния старт на академичната година новите студенти се запознаха с преподавателите в университета и възможностите на модерния му кампус по време на традиционната Седмица на ориентацията, която се откри на 30 август. Обучението започва в хибриден формат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Утвърден вече 30 години като един от водещите университети в Югоизточна Европа, които прилагат американската обучителна система liberal arts, АУБ привлича едни от най-добрите студенти в региона и извън него. Най-много тазгодишни първокурсници са от България, както и студенти от САЩ, Албания, Северна Македония, Украйна и др. За първи път тази година прага на университета прекрачиха млади хора от Тунис и Тайланд. При подбора на студентите се взимат предвид не само високите академични стандарти и свободното владеене на английски език, на който се провежда обучението, но също интересите и постиженията в различни сфери, както и проявите на социална активност и съпричастност. Така сред първокурсниците се открояват награждавани литератори, дебатьори, репортери, танцьори и спортисти, както и доброволци за значими каузи.

Вече 30 години Американският университет в България, създаден от визионери от България и САЩ, обучава талантливи студенти, които да променят света към по-добро, и отстоява своето мото „Напред и нагоре“. Визията му е да се развива като отличим център за върхови постижения в усвояването на знания, преподаването и екипната работа в Югоизточна Европа. АУБ предлага висококачествено американско образование по системата Liberal Arts. При този модел на висше образование студентът е в центъра на обучението, а приоритетите са стимулирането на критичното мислене, активното учене и креативността. Университетът предлага 13 бакалавърски програми в Благоевград, както и магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри в София.

АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център „Америка за България“ и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Днес в университета се обучават близо 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. Всяка година АУБ предоставя близо 5 млн. щ.д. за стипендии и финансово подпомагане на най-добрите студенти и така насърчава равните възможности. Висшето училище поддържа програми за обмен с някои от водещите университети в САЩ, сред които Харвард, Йейл, Станфорд, Принстън и др. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education, така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите студенти получават двойна диплома – за САЩ и Европа. АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на българското Министерство на образованието и науката. Общо завършилите Американския университет в България за 30 години са над 5000 души, сплотени в глобална общност и активно подкрепящи развитието на своята Алма матер. Възпитаниците на висшето училище заемат ръководни позиции в международни компании, развиват успешно собствен бизнес или продължават обучението си в престижни университети в цял свят. Сред техните работодатели са Министерският съвет на Република България, Българската народна банка, Организацията на обединените нации, Световната банка, Microsoft, SAP, Citibank, CNN, The New York Times, bTV и др.

