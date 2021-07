Емилия Георгиева: “В Меншън вярваме, че всеки служител е ценен.”

Към момента Емилия Георгиева е Бизнес партньор „Човешки ресурси“ в Mansion Group. Придобива магистърска степен по „Управление на човешките ресурси“ в УНСС и има предишен опит в областта на управлението на хора в местни и международни компании в областта на развлекателната индустрия и застраховането.

Г-жо Георгиева, каква ще е организацията на работа сега, след повече от година пандемична обстановка? Завръщането в офисите вече факт ли е или се придържате към друг режим на работа?

През март 2020 г. светът се изправи пред необходимостта да се предприемат бързи и адекватни решения. Пандемията постави под светлините на прожекторите качествата гъвкавост, адаптивност и решителност като ключови за оцеляването на световната икономика. В този смисъл Меншън успя да калибрира целите си спрямо актуалната ситуация.

Компанията реагира мигновено на настъпилите промени и успя да съхрани трендовете си на развитие, залагайки на приоритети като сигурност за служителите, запазване високото качество на обслужване на клиентите си, фокус върху разработването на нови пазари и надграждане на портфолиото от продукти и услуги. И всичко това – от уюта на домашната атмосфера.

Трудно ли се стига до избора на такъв режим?

Когато настъпи голямата промяна, нямаше съмнение, че трябва да помислим най-напред за сигурността на служителите. Затова от март 2020 г. всички в Меншън работят от вкъщи, като са подсигурени необходимите за безпроблемното изпълнение на служебните задължения средства. Решението на мениджмънта за преминаване в режим на работа от разстояние беше взето изцяло с мисълта и грижата за хората, вярвайки, че спокойствието и сигурността на служителите са ключът към цялостния успех на компанията.

Към днешна дата работим върху изготвяне на стратегия за преминаване към предишния режим на работа. Резултатите от проведеното вътрешно проучване ни позволиха да усетим пулса на компанията. Гъвкавостта и балансът между работата и личния живот са в основата на плана ни за рестарт.

Каква е ролята на работното пространство за мотивацията и удовлетворението на служителите?

Комфортът и условията на работното пространство са от изключително значение за това човек да се чувства добре и мотивиран да изпълнява служебните си задължения. Осъзнавайки това, Меншън подсигури възможност на всеки от екипа да се възползва от необходимата му техника, бюро, ергономичен стол и др., подпомагайки го в изграждането на свой офис кът в рамките на дома. Включването на ежемесечен финансов ресурс, необходим за покриване на основни режийни разходи (интернет, отопление, семейни инициативи и др.), допълнително внесе усещането за съпричастност у хората, което бе особено важно в този момент.

Мегапарк ги очаква изцяло трансформиран. Как оценявате промените в интериора?

Високо ценим усилията, положени за обновяване визията на вътрешния облик на сградата, и Ви поздравяваме за избора на дизайнерски решения. Откроява се топлината на меките нюанси, които създават чувство за комфорт и спокойствие. Цялостната промяна на интериора изгражда усещане за уют и удобство, което е изключително ценно в контекста влиянието на работното пространство върху мотивацията на служителите.

Какви са начините за поддържане на корпоративната култура, когато хората и екипите са отдалечени дълго време? Бихте ли споделили успешни примери?

Съзнавайки необходимостта да трансферираме доскорошните инициативи, провеждани на живо (happy hour, тиймбилдинги, турнири, групови събирания), във виртуални такива, се наложи да бъдем изключително гъвкави и доста креативни, за да продължим да поддържаме корпоративния дух в Меншън. В тази връзка заложихме на виртуални състезания, игри, мастър-класове и други дейности, стимулиращи активното участие на служителите. Целта ни е да подпомогнем всеки да се усети част от цялото, част от екипа въпреки физическата дистанция. В топлите месеци поощряваме събирането на малки групи на открити пространства, при спазване на всички мерки за безопасност, с оглед да подобрим корпоративната култура и да заздравим екипния дух в компанията.

А кои според Вас са печелившите стратегии за запазване на ценните служители?

В Меншън вярваме, че всеки служител е ценен. А печелившата стратегия за запазване на служителите ни, е пряко обвързана с разбирането ни за развитие на бизнеса. Това е една от основните причини да търсим мнението на хората в компанията, да откликваме на техните нужди и да се интересуваме от това как се чувстват и какво можем да подобрим.

Създадохме изцяло нов автоматизиран процес, който улавя нагласата на новите колеги, за да успеем да предприемем нужните действия за промяна, ако това е необходимо. По този начин целим всеки да почувства индивидуално отношение и грижа, така характерни за Меншън.

Разработеният вече процес по целеполагане гарантира предоставянето на двупосочна обратна връзка между мениджърите и екипите им, а това от своя страна допринася за съществуването на открита и ясна комуникация в компанията.

Организирането на обучителни сесии за надграждане на мениджърските умения дава своето отражение по всички нива на йерархията, вследствие на което се радваме и на положителните резултати.

Kакво ще бъде „новото нормално“ във фирмената култура?

Ние, в Меншън, залагаме на две ключови думи, що се касае до формулиране на разбирането за „новото нормално“ във фирмената ни култура – грижа и доверие.

Грижата е насочена не само към физическото благосъстояние на хората, но и към тяхното психическо и емоционално здраве. Предоставяме на служителите и техните близки възможността да се възползват от Програма за помощ на служители, която ги подпомага по-успешно да се справят със своите лични и професионални отговорности.

Доверието е единицата мярка за успех, без която нямаше как заедно да преминем през изпитанието, наречено пандемия. Видяхме, че при наличие на мотивация, отговорност и ангажираност, дистанцията е неспособна да повлияе на резултатите. В този смисъл предоставяме гъвкавост и проявяваме разбиране в индивидуалния подход при балансирането между работата и личния живот.

