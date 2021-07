Глобалните застрахователни и презастрахователни лидери създават съюз за ускоряване на прехода към икономика с нулеви емисии

Net-Zero Insurance Alliance се ангажира да се присъедини към Финансовия алианс на Глазгоу за Net Zero и UN Race to Zero; плюс Net-Zero Banking Alliance и Net-Zero Asset Owner Alliance обявяват актуализации.

Осем от водещите световни застрахователи и презастрахователи създадоха, свикания от ООН, Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) като учредителни членове, като се ангажираха да прехвърлят своите портфолиа от застрахователни и презастрахователни застрахователни дружества към нулеви емисии на парникови газове (ПГ) до 2050 г.

Като мениджъри на рискове, застрахователи и инвеститори, застрахователната индустрия има ключова роля в подпомагането на прехода към икономика с нулева нетна стойност. Членовете на NZIA ще определят поотделно научно обосновани междинни цели на всеки пет години и ще докладват независимо за напредъка си публично и ежегодно, за да допринесат за постигането на целите на Парижкото Споразумение за Климата, в сътрудничество със съответните органи по конкуренция.

Всичките осем учредителни членове на NZIA са част от свикания от ООН Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), създаден през 2019 г., където те вече индивидуално определят научно обосновани цели за декарбонизация до 2025 г., за съответните си инвестиционни портфолиа в съответствие с преход към нулеви емисии.

NZIA се ангажира да се присъедини към Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Председателствана от Mark Carney, специален пратеник на ООН за климатичните действия и финанси, GFANZ обединява водещите нетни нулеви финансови съюзи в рамките на кампанията на ООН „Надпревара до нула“, представляващи над 88 трилиона долара активи, за да работят заедно за ускоряване на прехода на финансовия сектор и световната икономика към нетни нулеви емисии.

Женева/Венеция, 11 юли 2021 г. – Докато Г-20 се събира във Венеция за климатичната си среща, осем от водещите световни застрахователи и презастрахователи поемат исторически ангажимент да играят своята роля в ускоряването на прехода към икономика с нулеви емисии, както се изисква от Парижкото споразумение.

Компаниите са създали Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), свикан от Принципите за устойчиво застраховане (PSI) на Финансовата инициатива на UNEP, и са поели ангажимент да прехвърлят своите портфолиа от застрахователни и презастрахователни дружества към нулеви емисии на парникови газове (ПГ) до 2050 г. , съобразени с максимално покачване на температурата с 1,5 ° C над пред-индустриалните нива до 2100 г. Всяка компания решава как ще постигне тази цел.

Осемте членове-основатели на NZIA са AXA (председател на NZIA), Allianz, Aviva, Generali, Munich Re, SCOR, Swiss Re и Zurich Insurance Group. Те надграждат своето климатично лидерство като инвеститори, чрез членството си в свикания от ООН Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), създаден през 2019 г., където всичките осем учредителни членове на NZIA вече индивидуално определят научно обосновани цели за декарбонизация до 2025 г. за съответните си инвестиционни портфолиа в съответствие с преходния път към нулеви емисии. Също така, въз основа на Декларацията за Ангажираност на NZIA, стартирана днес, тези глобални застрахователи и презастрахователи ще определят поотделно научно обосновани междинни цели на всеки пет години и независимо ще отчитат публично и ежегодно своя напредък. Те също така ще се подкрепят и ще участват в правителствени политики за научно обоснован и социално справедлив преход на икономическите сектори към нулеви емисии.

„Чрез Net-Zero Asset Owner Alliance, стартиран през 2019 г., застрахователите и презастрахователите вече работят за декарбонизиране на своите инвестиционни портфолиа в съответствие с науката за климата и Парижкото споразумение“, каза Thomas Buberl,, Главен изпълнителен директор на AXA Group, която председателства NZIA. „С този нов застрахователен алианс Net-Zero, ние повишаваме още повече амбицията си по отношение на климата, като използваме нашите практики за подписване, искове и управление на риска, за да осигурим и овластим прехода към устойчива глобална икономика с нулеви емисии.“

Ангажиментите, които членовете на Алианса обявиха днес, включват конкретни подходи, които те могат да предприемат, за да постигнат своята амбиция към нулеви емисии индивидуално. Те включват определяне на критерии за подписване и насоки за най-интензивните парникови дейности в техните портфолиа, ангажиране на клиенти и потенциални клиенти с най-интензивни парникови дейности по техните стратегии за декарбонизация и стъпки към нулеви емисии, разработване и предлагане на застрахователни и презастрахователни решения за технологии с ниски и нулеви емисии и природни решения, които абсорбират емисии на парникови газове, подобряване на управлението на искове по екологично устойчив начин и интегриране на критерии за нулеви емисии и свързани с декарбонизация, в техните рамки за управление на риска.

„В продължение на години, застрахователната индустрия служи като система за ранно предупреждение на обществото и мениджър на риска чрез разбиране, намаляване, ценообразуване и носене на риск. С наближаването на COP26 в Глазгоу, рисковете, породени от глобалното затопляне, ескалират и светът е далеч от изпълнението на обещанията, дадени по време на Парижкото споразумение за климата, сключено преди близо шест години “, каза Inger Andersen, Изпълнителен директор на Програмата за Околната Среда на ООН (UNEP). „Заедно с правителствата, застрахователната индустрия и по-широкият финансов сектор имат силата и отговорността да движат напредъка към нетната нулева икономика и устойчивото бъдеще за всички. Водени от науката, радвам се, че водещите застрахователи влагат амбицията за нулеви емисии в основния си застрахователен бизнес. Призовавам останалата част от световната застрахователна индустрия да реагира на извънредната ситуация с климата и спешно да последват примера, даден от членовете-основатели на този пионерски съюз."

Изявлението за ангажираност на NZIA, е всеобхватна рамка и разглежда най-новите налични научни познания и свързаните с тях социални въздействия, както и констатации от признати доклади като тези на Междуправителствената група по изменение на климата (IPCC) и доклада Нетно Нулеви до 2050 на Международната агенция за енергетика (IEA). Включва подкрепа за препоръките на Работната Група за Финансовото Оповестяване, Свързано с Климата (TCFD), като се вземат предвид нововъзникващите рамки като Работната Група за Финансовите Оповестявания, Свързани с Природата (TNFD), подкрепа на Принципите на ООН за Устойчиво Развитие (SDGs) и Глобална Рамка за Биологичното Разнообразие след 2020 г. и подписване на Принципите на ООН за Устойчиво Застраховане (PSI). Изявлението също така препоръчва на застрахователите да прехвърлят своите инвестиционни портфолиа към нулеви емисии на парникови газове и да се присъединят към инициативи като NZAOA за общ балансов подход към нетна нула.

„Наличието на глобална финансова система, при която всяко професионално решение взема предвид изменението на климата, изисква да се използва пълната роля на застрахователната индустрия като мениджъри на риска, застрахователи и инвеститори за климатични действия“, каза Mark Carney, специален пратеник на ООН за Климатичните Действия и Финанси, Финансовият Съветник на Министър-Председателя на Обединеното Кралство за COP26 и председател на Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). „Като се ангажира да се присъедини към алианса на златния стандарт за нетна нула, Застрахователният Алианс Net-Zero, в крайна сметка ще направи застраховката зависима от основните компании, които имат надеждни стратегии за преход към нулеви емисии.“

В периода до COP26 този ноември, членството в NZIA се очаква да нарасне, като включва застрахователи, презастрахователи, брокери и органи на застрахователния пазар от цял свят. NZIA вече се готви да се присъедини към кампанията на ООН Race to Zero, за да стане официално част от Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) с председател Mark Carney. GFANZ обединява водещите нулеви инициативи във финансовата система.

Всички инициативи на GFANZ, включително NZIA, трябва да бъдат акредитирани от кампанията на ООН Race to Zero и се ангажират с най-високите стандарти за постигане на нетни нулеви емисии, включително обхващащи всички обхвати на емисиите, индивидуални междинни цели за 2030 г., и се ангажират с прозрачно докладване и счетоводство в съответствие с критериите Race to Zero. NZIA незабавно ще започне да работи с организаторите на ООН Race to Zero, за да изпълни своите критерии за акредитация.

Банковият Алианс за Нетна Нула (NZBA), създаден през април 2021 г. от 43 банки-основатели, и също така свикан от финансовата инициатива на UNEP, сега нарасна до 53 банки от 27 държави с общо 37 трилиона щатски долара активи – представляващи почти една четвърт от банкови активи в световен мащаб. От старта се присъединиха още 10 членове: ABANCA, AIB, Banco Bradesco S.A., Caixa Geral de Depósitos, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Groupe BPCE, MUFG, Nationwide Building Society и Swedbank.

Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), съвместно свикан от Принципите за Отговорни Инвестиции и Финансовата Инициатива на UNEP, която стартира през септември 2019 г. с 12 застрахователи и пенсионни фондове, сега има 46 членове, представляващи активи от близо 7 трилиона щатски долара.

Цитат от Главния Изпълнителен Директор на Група Generali

„В Generali искаме активно да подкрепяме справедлив и приобщаващ преход към икономика с нетно-нулеви емисии. Свиканият от ООН Net-Zero Insurance Alliance ни позволява да обединим усилия с институции и нашите връстници, които споделят този ангажимент, за да постигнем по-голямо и дълготрайно въздействие. Обединени сме по-силни!“

Philippe Donnet, Главен Изпълнителен Директор на Група Generali

За финансовата инициатива на UNEP и нейните принципи за устойчиво застраховане

Инициативата за Финансиране на Програмата на ООН за Околната Среда (UNEP FI) е партньорство между UNEP и глобалния финансов сектор за мобилизиране на финанси от частния сектор за устойчиво развитие. UNEP FI работи с повече от 400 членове – банки, застрахователи и инвеститори – и над 100 подкрепящи институции, за да помогне за създаването на финансов сектор, който обслужва хората и планетата, като същевременно оказва положително въздействие. Нашата цел е да вдъхновим, информираме и да дадем възможност на финансовите институции да подобрят качеството на живот на хората, без да компрометират това на бъдещите поколения. Използвайки ролята на ООН, UNEP FI ускорява устойчивото финансиране. Прочетете още.

Утвърдени от Генералния Секретар на ООН и Изпълнителните Директори на застрахователната индустрия, Принципите за Устойчиво Застраховане (PSI) служат като глобална рамка за застрахователната индустрия за справяне с екологичните, социални и управленски рискове и възможности (ESG) - и глобална инициатива за укрепване на приносът на застрахователната индустрия като мениджъри на риска, застрахователи и инвеститори за изграждането на устойчиви, приобщаващи общности и икономики на здрава планета. Разработено от UNEP FI, PSI стартира на Конференцията на ООН за Устойчиво Развитие през 2012 г. (Рио + 20) и доведе до най-голямата инициатива за сътрудничество между ООН и застрахователната индустрия. Прочетете още.

За Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)

Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), председателстван от Mark Carney, обединява над 250 финансови институции от инициативите Race to Zero от 32 държави, представляващи активи от над 88 трилиона щатски долара. Тези институции включват: 128 управители на активи от 21 държави, представляващи активи в размер на 43 трилиона щатски долара; 53 банки от 27 държави с активи от 37 трилиона щатски долара; и 70 собственици на активи и застрахователи от 16 държави с над 8 трилиона щатски долара активи под управление. Всеки субект е поел свой собствен нетен нулев ангажимент с потенциално припокриване между инициативи, институции и активи. Прочетете още.

Настоящите членове на GFANZ са:

Свикан от ООН Алианс на Собствениците на Net-Zero Asset: www.unepfi.org/net-zero-alliance

Свикан от ООН Алианс на Net-Zero Banking: www.unepfi.org/net-zero-banking

Инициатива Мениджъри на Net-Zero Активи: www.netzeroassetmanagers.org

Парижка Инвестиционна Инициатива: www.parisalignedinvestment.org

Относно Програмата на ООН за Околната Среда

Програмата на ООН за Околната Среда (UNEP) е водеща глобална инициатива в областта на околната среда. Той осигурява лидерство и насърчава партньорството в грижата за околната среда, като вдъхновява, информира и дава възможност на нациите и народите да подобрят качеството си на живот, без да компрометират това на бъдещите поколения. Прочетете още.

Бележка:

Глобални банкови активи - източник: FSB Global Monitoring Report 2020

