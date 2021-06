Schneider Electric обяви пускането на първия в сектора модулен център за данни с течно охлаждане EcoStruxure™ All-In-one

Първият в света сглобен модулен център за данни със сървърни шасита, предназначени за охлаждане с течност посредством потапяне, позволява високоефективна обработка и безопасност;

Стандартизирани конфигурационни помещения до 60kW IT натоварване с висока ефективност на енергийно потребление от 1.03;

Улеснено управление, мониторинг и сервизна поддръжка по всяко време и навсякъде посредством смартфон.

Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията, обяви пускането на пазара на модулен център EcoStruxure с течно охлаждане с модул All-In-One. Интегриран от Avnet и съдържащ прецизно охлаждане чрез потапяне на шаси, разработено от Iceotope, новият сглобяем модул ще позволи високо изчислителни компютри (HPC) да се използват в EDGE системи с голям интензитет на централни (CPU) и графични процесори (GPU), както и да бъдат внедрени с по-голяма степен на надеждност в по-неблагоприятни условия и на по-отдалечени места. От производствени и автомобилни предприятия до телекомуникационни, военни, минни, петролни и газови обекти – този продукт, първи по рода си на пазара, дава възможност данните да бъдат обработени по-бързо, по-иновативно и ефективно, както и с по-ниско забавяне.

Поместено в стандартен 20-инчов ISO контейнер, новото All-In-One решение поема до 60kW IT натоварване и може да достигне IT капацитет до 336kW, когато се предлага като персонализиран продукт. Системата също включва 80kW Galaxy VS трифазово непрекъснато захранване, батерия за автономия на UPS устройството, противопожарна защита, както и резервирана система за охлаждане. Дистанционното управление и наблюдение на физическата средa и на IT оборудването се извършва посредством софтуерa EcoSruxure IT, носител на различни отличия.

Като част от гамата на модулните центрове за данни EcoStruxure сглобяемият модул All-In-One с течно охлаждане предлага бързо, гъвкаво и предсказуемо решение със същото качество и функционалност като на традиционно съоръжение, изградено на място. Така новият център за данни ще бъде проектиран, изграден и инсталиран за значително по-кратко време от необходимото за създаването на традиционен център. Цялото оборудване е фабрично инсталирано и тествано, за да осигури устойчива и предвидима производителност с намален риск още от първия ден.

Повишена сигурност, устойчивост и ефективност с прецизно охлаждане чрез потапяне на шасито:

Проектиран за устойчиви операции, новият All-In-One модул съчетава висока ефективност с ултра ниско енергийно потребление, по-малко от 1,15, като при някои обекти практиката сочи, че може да бъде постигната ефективност на потреблението дори и от 1,03. Използването на течно охлаждане намалява изискванията за климатичните системи, като опростява охлаждащата инфраструктура и елиминира нуждата от вентилатори. Така се постига двойният ефект от намаляването на потреблението на енергия през инфраструктурата, като се предоставя повече мощност за IT натоварването и се щади околната среда. Поддръжката и обслужването също са улеснени чрез премахването на електромеханични устройства, които изискват редовно обновяване и подмяна.

При използването на Iceotope Ku:l 2 течно охлаждане на шасито, интегрирано със стелажната система NetShelter с течно охлаждане на Schneider Electric, IT оборудването от критично значение е напълно изолирано от околната среда и се охлажда прецизно чрез потапяне в запечатан корпус, който не пропуска прах, газове и влажност. Защитено от нежелан достъп, мрежовото оборудване е осигурено с допълнително ниво на физическа и I/O свързана сигурност.

„Днес търсенето на най-мощните централни и графични процесори се е увеличило на практика във всяко IT приложение, докато в същото време конкуренцията за пространство се развива много бързо“, посочва Робърт Бънгър, програмен технологичен директор в Schneider Electric. „Новият модул за сглобяеми центрове за данни с течно охлаждане All-In-One отговаря на необходимостта от използването на изчислителни мощности с интензивно натоварване в компактна, сигурна и специфична за локално разпределените мрежи среда, която може да бъде внедрена почти навсякъде само за шест седмици.”

Повишена надеждност и видимост и в най-отдалечените места:

Проактивен мониторинг и мениджмънт с EcoStruxure IT Expert, отворен, оперативно съвместим и съвместим с 3-ти производители софтуер за управление на инфраструктурата на центрове за данни (DCIM) на Schneider Electric за EDGE, Distributed IT и центровете за данни. За повече информация посетете www.schneider-electric.com/ecostruxure-it и изпробвайте EcoStruxure IT Expert безплатно за 30 дни.

Повишена надеждност чрез EcoStruxure Asset Advisor, услуга за дистанционно наблюдение посредством облачни услуги, която наблюдава, диагностицира неизправности и проследява проблемите на обекта своевременно и ефективно.

Advanced Out of Band Management (OOBM), осигурен от едноплатков компютър на Avnet MaaXBoard с интерфейс за приложно програмиране (API) за управление на IT оборудването дори когато сървърите са изключени или са престанали да реагират.

По-рано тази година Schneider Electric обяви партньорство с Iceotope и Avnet, което позволява сървъри от корпоративен клас от редица производители на оборудване да бъдат интегрирани с прецизна охлаждаща инфраструктура с потапяне на шасито още преди внедряването, което увеличава скоростта и удобството при инсталирането и намалява рисковете при полево инсталиране на сървърното оборудване.

За да научите повече за новия център за данни с течно охлаждане на Schneider Electric, моля, посетете уеб страницата.

За EcoStruxure:

EcoStruxure™ е отворена, оперативно съвместима и активирана за IoT системна архитектура и платформа на Schneider Electric. EcoStruxure осигурява висока стойност за безопасността, надеждността, ефективността, устойчивостта и свързаността на нашите клиенти. EcoStruxure внедрява постиженията в областите на IoT, цифровата мобилност, сензорите, облачните технологии, дигиталния анализ и киберсигурността, за да предостави иновация на всички нива. Това включва свързани продукти, софтуери за мониторинг и контрол, приложения за анализи и услуги. EcoStruxure™ е внедрена в повече от 480 000 уебсайта с подкрепата на повече от 20 000 разработчици и свързва над 1,6 милиона актива под управление чрез повече от 40 дигитални услуги.

За Schneider Electric:

Целта на Schneider е да даде възможност на всички да се възползват максимално от енергията и ресурсите на планетата за постигането на напредък и устойчивост за всички. Ние наричаме това Life Is On.

Нашата мисия е да бъдем вашият дигитален партньор за устойчивост и ефективност.

Ние управляваме дигиталната трансформация чрез интегриране на водещи в световен мащаб процеси и енергийни технологии, облачни платформи, контрол, софтуер и услуги през целия жизнен цикъл за осъществяването на интегрирано управление на компании, домове, сгради, центрове за данни, инфраструктура и промишлени сектори.

Ние сме най-локалната от глобалните компании. Поддръжник сме на отворените стандарти и екосистемите за партньорство, които приемат и се вдъхновяват от нашите споделени смислени цели и ценности за приобщаване и овластяване.

Научете повече на: https://www.se.com/bg/bg/

INTERIMAGE