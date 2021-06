Журналисти и общественици рестартират подписка от преди година с искане за оставка на генералния директор на БНТ 9 юни 2021 / 21:18 Tweet

Отворено писмо



Журналисти и общественици рестартират подписка от преди година с искане за оставка на генералния директор на БНТ





ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със състоялата се на 08.06.21 пресконференция на министъра на културата проф. Велислав Минеков ние декларираме нашата подкрепа към него - като първи официален представител на властта, който обърна внимание на гражданските искания и тревоги относно БНТ като обществена медия. Искания, които ние и подкрепилите ни близо 2000 души от медийния и културен елит на България - журналисти, творци, общественици, духовници и граждани заявяваме през последната година.

Във връзка и с изказаните от проф. Минеков опасения, че настоящият директор на БНТ Емил Кошлуков не е легитимно избран от СЕМ и произтеклия от това призив за проверки в НОИ и НАП, за да стане ясно дали трудовият стаж на директора на БНТ в телевизия "Алфа" е изфабрикуван или той наистина дойде в Обществената медия, след като е трупал опит в партийната телевизия на Атака; във връзка с предположението, че той е свързан с фирми на Делян Пеевски и по този начин попада под санкциите на закона "Магнитски"; във връзка с полученото вчера в Министерство на културата писмо от неназовани "журналистически организации в БНТ", които защитават настоящия си директор и обвиняват министъра в злоупотреба с власт и намеса в редакционната им политика; както и след заплашителното писмо на Управителния съвет на БНТЕ

Ние рестартираме нашата подписка от преди година с искане за оставка на генералния директор на БНТ и вече настояваме и за оставката на СЕМ - органът, който го избира и който си затваря очите пред всички нарушения на Закона за радио и телевизия, които се извършват системно в БНТ.

Напрежението от гражданските протести пред сградата на БНТ през миналата година; от подписката ни, която събра близо 2000 подписа на най-изявени български интелектуалци, медийни и творчески фигури в наша подкрепа;от недопустимото мълчание на СЕМ по повод искането ни да се проведе мониторинг на отразяването от БНТ на събитията в страната през миналото лято; от системното излъчване по обществената медия на новини с невярно съдържание; както и поради освобождаването на утвърдени журналисти от БНТ с цел реваншизъм, отмъщение и сплашване на колегите им вътре в телевизията ескалира и естествено доведе до забележителната пресконференция на Министерство на културата.

Всичко това е и още едно доказателство за тоталния провал на СЕМ в сегашния му състав, формиран от политически зависими и даже некомпетентни членове, които не могат да осигурят нормална за една европейска страна медийна среда. През последните 2 години СЕМ демонстрира липса на реакция срещу фалшивите новини, срещу неспазването на лицензията на БНТ, срещу неизпълнението на програмата, с която генералният директор е кандидатствал за длъжността, както и липса на какъвто и да било контрол над дейността, съдържанието и финансите на БНТ.

Според настоящия закон излиза, че БНТ е напълно безконтролна и зависима от политическата власт и че нейният генерален директор може да взима еднолични, съобразени единствено с управляващите политици решения, което на практика превърна БНТ в партийна телевизия. Ето как през последната година България се срина до срамното 112-то място в класацията на реномираната международна организация "Репортери без граници" - в доклада им изрично се споменава БНТ и нейният настоящ ръководител. БНТ и нейният генерален директор бяха посочени изрично и в доклад на "Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа" като основен фактор за несвободното и плачевно състояние на медийната среда в България. Срам ни е, че доживяхме БНТ, която се радваше на най-голямо доверие сред зрителите, да се цитира като символ на журналистическа НЕсвобода!

БНТ търпи непоправими имиджови щети и от тоталното компрометиране на Обществения си съвет след разкритията на министър Минеков за противозаконния стил на управление на НДК, чийто изпълнителен директор Борислав Велков е председател на Обществения съвет на БНТ и защитник на управлението на Емил Кошлуков.

Във връзка с тези факти подновяваме исканията си от лятото на 2020 г. и приканваме още хора да се присъединят към онези близо 2000 души, които подписаха отвореното ни писмо за оставката на Емил Кошлуков и за възобновяването на обществения статут, свободата и плурализма в БНТ, като настояваме за:

- незабавната оставка на Емил Кошлуков като генерален директор на БНТ;

- незабавна оставка на СЕМ и старт на преформатиране, включително и законодателно, на начина на избор и функциониране на медийния регулатор;

- незабавни действия на контролните държавни органи с оглед изясняване на някои притеснителни факти относно финансовото управление на БНТ.



Колеги от БНТ,

След поредната анонимна декларация, в която се позовавате на редакционната си независимост, гарантирана от Закона за радио и телевизия, ние ви питаме:

- къде беше вашата независимост, когато една знакова джипка бръмча безсмислено в ефира на обществената медия по време на публицистично предаване и когато без особена съпротива приемахте указанията да не се казва лоша дума срещу силните на деня;

- къде беше вашата независимост, когато ви нареждаха да се канят едни и да не се канят други гости и когато утвърдени формати за култура и духовност бяха заменени с пошли предавания, които пропагандират долнопробна чалга субкултура;

- къде беше вашата независимост, когато уважавани и утвърдени журналисти - ваши свободомислещи колеги - бяха изгонени от БНТ и заменени с послушни и безлични "калинки";

- къде беше вашата независимост, когато месеци наред представяхте едностранчиво действителността в България и нарушавахте базисни принципи на плурализма и на изискванията към БНТ като обществена медия и когато години наред избягвахте темата за корупцията в управлението и допуснахте да бъдете управлявани от сили извън БНТ, които я превърнаха в пропагандна машина за манипулиране на общественото мнение;

- къде ще бъде вашата независимост, когато не давате думата на несъгласните със стила на управление на Кошлуков, а всеотдайно отразявате всяко мнение в негова защита?

Страхът, колеги, е извинение, с което гарантирате кариерното си оцеляване, но страхът е и средството, с което се подлагате на професионално и личностно обезценяване и унижение. Така губите достойнството си - единственият истински и безценен капитал в нашата професия.



С уважение:

Марио Гаврилов, икономически журналист, водещ на предаването "Бизнес.БГ" до март 2020 г., с 22 години стаж в БНТ



Боряна Пунчева, режисьор и продуцент с над 30 годишен стаж в БНТ



Роберт Ковачев, главен продуцент на Вътрешни продукции в БНТ до 2018, автор на предаването "Референдум", с 26 годишен стаж в БНТ



Камен Алипиев, спортен коментатор и изпълнителен продуцент в БНТ до 2019 г., с 30 годишен стаж в БНТ



д-р Горан Благоев, автор, водещ и изпълнителен продуцент на предаването "Вяра и общество", водещ на предаването "История.БГ", с 28 годишен стаж в БНТ до 2020 г.



Камелия Дончева, ръководител направление Програмно осигуряване до април 2020 г., с 20 годишен стаж в БНТ



Искра Ангелова, журналист, филолог и актриса. Главен редактор, сценарист и водещ на предавания по CBS (Ню Йорк, САЩ), bTV, Нова телевизия и БНТ. Автор, сценарист и водещ на "Нощни птици" от 2005 до 2019 г. по БНТ









А ето кои са подкрепилите ни досега:

1. Мария Стоянова, председател на СЕМ (2016-2017), дългогодишен кореспондент на БНТ за Германия и Западна Европа

2. Бойко Станкушев, публицист в БНТ до 2015 г., директор на Антикорупционен фонд

3. Уляна Пръмова, дългогодишен журналист и директор на БНТ (2004-2010)

4. Петя Тетевенска, дългогодишен журналист, член на УС на БНТ

5. Милена Гетова, режисьор-документалист, режисьор на предаването "Нощни птици"

6. Веселин Апостолов, отговорен оператор на предаването "Нощни птици"

7. Асен Григоров, дългогодишен журналист в БНТ

8. Олег Иванов, оператор в предаването "Нощни птици" и в други предавания на БНТ

9. Ралица Филипова, дългогодишен журналист и редактор в Детска редакция на БНТ

10. Светла Каменова, дългогодишен водещ, автор, главен редактор, продуцент в БНТ

11. Цвета Младенова, дългогодишен журналист в Новини, БНТ

12. Емил Димитров, дългогодишен режисьор в БНТ

13. Боряна Каменова, репортер и водещ на "БНТ такси" и "Сутрешен блок", 7 години стаж в БНТ

14. Теодор Ушев, аниматор

15. проф. Лозан Митев

16. Тивериополски епископ Тихон

17. Александрина Пендачанска, оперна певица

18. Явор Гърдев, режисьор

19. Георги Господинов, писател

20. Илиян Василев, дипломат

21. доц. Дилян Николчев, православен богослов

22. Евгени Дайнов, политолог

23. Захари Карабашлиев, писател

24. Иван Добчев, режисьор

25. Иво Христов, водещ на "Малки истории" по БНТ, съветник на Президента

26. Асен Аврамов, композитор

27. Алек Попов, писател

28. Иван Лечев, музикант

29. архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир

30. Веселин Калановски, актьор, член на СОС

31. Найо Тицин, независим продуцент, бивш журналист в БНТ

32. д-р Камен Данов, гастроентеролог, член на Епархийския съвет на Софийска митрополия

33. д-р Валентин Янев, граждански активист

34. Дарина Такова, оперна певица

35. Стефан Иванов, поет

36. Мишо Шишков, дългогодишен ръководител на бенда на "Нощни птици" по БНТ (от 2006-2019)

37. Петко Славов, вокал и китарист в предаването "Нощни птици" по БНТ

38. Вяра Пантелеева, певица в предаването "Нощни птици" по БНТ

39. Владимир Михайлов, дългогодишен певец в предаването "Нощни птици" по БНТ

40. Румен Бояджиев-син, музикант, композитор и барабанист на предването "Нощни птици" по БНТ

41. Стефан Куцаров, оператор в предаването "Нощни птици" и в други предавания на БНТ

42. Мартичка Божилова, продуцент

43. Борис Мисирков, оператор

44. Георги Богданов, оператор

45. Борис Десподов, режисьор

46. Нона Йотова, актриса и народен представител

47. Камелия Тодорова, певица и преподавател в НБУ

48. Виктор Стоянов, композитор и бивш зам.министър на културата

49. Калин Терзийски, писател

50. Чавдар Николов, карикатурист

51. Васил Гарнизов, университетски преподавател

52. Васил Георгиев-Кръпката, музикант

53. Борислав Йоцов, музикант, преподавател в НМА

54. Диана Андреева-Попйорданова, директор на Обсерватория по икономика на културата

55. Виктор Лилов, издател

56. Милена Кънева, режисьор

57. Диана Иванова, журналист DW

58. Светлана Дамянова, журналист, СФФ

59. Весела Чернева, директор на ECFR за България

60. Антон Карабашев, актьор

61. Чавдар Цолов, архитект

62. Лилия-София Попганчева, психолог

63. Ивайло Рогозинов, актьор

64. Венцислав Благоев, тромпетист, джаз музикант

65. Веселин Веселинов-Еко, джаз басист

66. Даниела Горчева, журналист и общественик

67. Левена Лазарова, главен редактор и основател на "Момичетата от града"

68. Снежина Здравкова, преводач

69. Албена Колева - актриса

70. Велислав Стоянов, музикант

71. проф. д.н. Любомир Халачев - филмов продуцент и режисьор, писател, преподавател в НАТФИЗ

72. Васил Георгиев, писател

73. Костадин Бонев, режисьор

74. Христо Порязов, дългогодишен режисьор и монтажист в БНТ

75. Проф. Миглена Николчина, преподавател в СУ

76. Алеко Дянков, дългогодишен журналист в БНТ, преводач

77. Юлиана Методиева, журналист и създател на "Маргиналия"

78. Георги Белчев, филолог и общественик

79. Наталия Николова, програмист и физик

80. Златко Гулеков, арт-мениджър

81. Аве Иванова, театрален критик

82. Асен Данков, актьор

83. Ивайло Герчев, дългогодишен журналист в БНТ

84. Боряна Динева, дългогодишен служител в БНТ

85. Александър Кръстев, създател на "Аз чета"

86. Любомир Денев, музикант

87. Недко Солаков, художник

88. Манол Пейков, издател

89. Нели Огнянова, юрист

90. Георги Гочев, преподавател в НБУ

91. Аглика Георгиева, журналист

92. Васил Кънев, компютърен специалист, работил в БНТ

93. Стефан Тафров, журналист, филолог, политик, общественик

94. Манол Глишев, поет

95. Александър Спасов, адвокат

96. Павел Златаров, музикант

97. Иван Христов, поет и музикант

98. Любена Нинова, музикант и филолог

99. Методи Лалов, юрист

100. Копринка Червенкова, журналист

101. Еми Барух, журналист

102. Васил Гюров, музикант

103. Стефан Германов, артист

104. Емилия Дворянова, писател

105. Рени Врангова - актриса

106. Огнян Минчев - преподавател по политически науки

107. Петър Крумов, режисьор

108. Симон Варсано, фотограф

109. Александър Морфов - режисьор

110. Нина Серафимова, учител

111. Светла Дионисиева - асистент-режисьор/приложни изкуства

112. Стефка Андреева-Ручера, мениджър в психиатрична клиника в Англия

113. Николай Киров, дизайнер

114. Зорница София Попганчева, режисьор

115. Крум Савов, журналист

116. Христо Хаджитанев, редактор на "Стани Богат" по БНТ

117. Тодор Литовски, бивш служител на БНТ

118. Галя Митрева, бивш ръководител на "Евровизия", 28 години служител в БНТ

119. Жана Иванова, издател

120. Марий Росен, режисьор

121. Юлия Берберян, тенисист и общественик

122. Емилия Нигш, Берлин, бивш служител на БНТ

123. Лилия Тошева, бивш изпълнителен продуцент на "Младите иноватори по БНТ 2"

124. Светлана Янчева, актриса

125. Анастасия Ингилизова, актриса

126. Кристина Янева, актриса и преподавател

127. Мирослава Гоговска, актриса и преподавател

128. Капка Тодорова, журналист

129. Невена Дишлиева-Кръстева, издател

130. Снежина Петрова, актриса и преподавател в НБУ

131. Михаил И?осифов, музикант

132. Мартин Михаи?лов, арт-мениджър и музикален продуцент

133. Евгений Тонев, класически музикант

134. Явор Гаи?дов, класически музикант

135. Катерина Методиева, класически музикант

136. Росен Пенчев, актьор

137. Елена Панайотова, режисьор и преподавател

138. Иван Петрушинов, актьор

139. Кремена Димитрова, културолог

140. Михаил Билалов, актьор и водещ "Стани богат"

141. Димитър Яранов, художник

142. Владимир Тодоров, аниматор LA

143. Иван Кулеков, писател

144. Петьо Цеков, журналист

145. Кристияна Илиева, издател

146. Мартина Шопова, автор, сценарист и водещ в БНТ до 2012 (Денят започва, Малки истории, Екип 5)

147. Мануела Малеева - тенисистка

148. Калин Манолов, журналист

149. Биляна Стоева, актриса

150. Венелин Пиперов - музикант

151. Димитър Камбуров, доктор по теория на литературата

152. Михаил Дичев, звукорежисьор

153. Димитър Бакалов, продуцент, режисьор, актьор

154. Любима Бучинска, журналист

155. Стефан Денолюбов, актьор

156. Чавдар Савов, режисьор

157. Петър Писарски - музикант

158. Вежен Велчовски, актьор

159. Чавдар Гюзелев, художник

160. Милица Гладнишка - актриса и певица

161. Албена Павлова, актриса

162. Тони Николов, философ и журналист

163. Ива Дойчинова, журналист

164. Владимир Береану, журналист

165. Розалия Радичкова, театровед

166. Миролюб Петрински, архитект

167. Жорета Николова, актриса

168. Боряна Кючукова-Петринска, филолог

169. Венелин Методиев, актьор

170. Майя Виткова-Косев, режисьор

171. Милко Лазаров, режисьор

172. Атанас Темнилов, художик, гримьор

173. Радосвета Василева, актриса

174. Ивайло Христов, актьор

175. Марина Янева, сценограф

176. Светлана Божилова - преподавател по ТВ журналистика

177. Стоян Радев, актьор

178. Веселина Михалкова, актриса

179. Стоян Михайлов, социолог

180. Мая Бежанска, актриса

181. Валентин Ганев, актьор

182. Момчил Николов, писател

183. Любен Дилов-син, водолаз

184. Невена Дишлиева, преводач

185. Ася Боборачка, студент

186. Николина Николова, режисьор БНТ 1985-2003

187. Майя Карадимова, преводач

188. Красимира Дамянова ,режисьор и продуцент

189. Стоил Стоянов, гражданин

190. Касиел Ноа Ашер актриса

191. Мартин Заимов, общественик, design thinker

192. Койна Русева, актриса

193. Марин Георгиев, писател

194. Деян Саздов, тв-дизайнер

195. Чавдар Савов, режисьор

196. Миролюб Петрински, архитект

197. Боряна Кючукова-Петринска, филолог

198. Явор Караиванов, актьор

199. Рангел Шарков проектов мениджър

200. Радина Ралчева, екперт по публични комуникации, Берлин

201. Стефан Ралчев - журналист

202. Божана Стоянова - музикант

203. Михаела Божидарова - журналист

204. Борис Касиков - журналист

205. Красимир Ганев - журналист

206. Дамян Серкеджиев - режисьор

207. Димитър Гачев художник

208. Антоанета Бачурова продуцент

209. Владимир Люцканов режисьор

210. Александра Стеркова, адвокат

211. Здравка Андреева архитект

212. Красимира Чакърова Човешки ресурси

213. Емилия Дечева-журналист

214. Тодор Георгиев - журналист

215. Илияна Тренчева стоматолог

216. Тоня Камбурова - учител ФВС

217. Христо Христов, ръководител проекти

218. Калин Петров, музикант

219. Свилен Александров гражданин

220. Йордан Грозданов, футболен коментатор

221. Петър Стойнов - инженер, общественик и активист

222. Христо Чилингиров - режисьор- 42 год. в БНТ.

223. Илиан Милтенов, лекар

224. Йордан Ликов, архитект

225. Иво Ванчев, Психолог

226. Александър Стоянов, гражданин

227. Силви Басева, художник

228. Антоанета Костова - сценограф и художник костюми

229. Гергана Иванова, 30г. режисьор в БНТ

230. Бончо Ников, инженер

231. Георги Гушмаков, дизайнер

232. Мартин Николов, музикант и звукорежисьор

233. Нели Генкова, учител

234. Ивайло Велков, организатор събития

235. Деница Руканова, адвокат

236. Андрей Анастасов, журналист

237. Светлана Костадинова, програмист

238. Константин Стефанов - външен изпълнител декори БНТ

239. Елица Матеева кино и театрален критик

240. Ася Манджукова-Стоянова - адвокат

241. Елица Панчева, дългогодишен служител на БНТ

242. Ана Димитрова

243. Стоян Хама , гражданин

244. Калин Тихолов- инженер

245. Сибина Григорова, журналист

246. Иван Ибришимов, журналист с над 40 г. стаж, 14 от тях в БНТ.

247. Тереза Алексиева, културолог

248. Мария Велкова, зрител

249. Живко Джуранов - актьор

250. Радослав Шуранов, музикант

251. Борислав Сандов, природозащитник и общественик

252. Антонина Хаджова- учител, преводач

253. Георги Хаджов, финансист

254. Борислав Бояджиев - музикант

255. Ангел Атанасов, ИТ специалист

256. Петър Вълчанов, режисьор

257. Петя Миладинова, актриса

258. Теодора Танчева, Мениджър

259. Диан Костов, зограф

260. Биляна Ризова - администратор в бивша външна продукция "Денис и приятели" в БНТ

261. Диан Костов, зограф

262. Руми Абаджиева - артист, бивш звукооператор в БНТ.

263. Емил Джасим, историк и даскал

264. Владимир Иванов, спортен журналист (5 години в Главна редакция "Спорт", БНТ)

265. Емилиян Митков - гражданин

266. Ваня Влашка, спортен журналист на свободна практика

267. Мария Захариева, гражданин

268. Любомир Шаклев

269. Милена Ташкова, психолог

270. Аглика Крушовенска, връзки с обществеността

271. Катя Минчева, икономист

272. Ваня Креймър, журналист на свободна практика, общественик- Чикаго

273. Богомил Бонев, адвокат

274. Христофор Караджов, професор по журналистика и масови комуникации

275. Анастасия Славова банков служител

276. Мадлен Чолакова, актриса

277. Ралица Михайлова Павлова - учител

278. Стела Николова- адвокат

279. Преслава Преславова - журналист, сценарист, PR

280. Мила Коларова, актриса

281. Рада Чомакова музикант

282. Християн Колев, икономист

283. Иван Иванов, управител

284. Златко Куртев, адвокат

285. Стефка Чинчева, клиничен психолог

286. Валентин Радойков - предприемач

304. Свобода Михайлова - маркетинг и реклама

305. Наталия Михайлова ,Консултант

306. София Петрова- аудиоинженер

307. Георги Кацарски, актьор

308. Анастас Гьоков, инженер, член на УС на БНТ 2010-2012

309. Деляна Валериева, адвокат

310. Стефан Щулпе , предприемач

311. Румяна Чивгънова режисьор на пулт БНТ

312. Валентин Попов, писател

313. Явор Зехиров, артист

314. Андрей Велков, писател

315. Дарина Стефанова-Иванова икономист

316. Лъчезара Васева

317. Боряна Китова, архитект

318. Мариана Милтенова - лекар

319. Силвия Спасова, учител

320. Вера Асенова, студент

321. Васил Кънев, компютърен специалист

322. Цветелина Цветкова -ас.режисьор

323. Огнян Петров Сърбински - пенсионер.

324. Димитър Константинов, оператор

325. Емил Милдов - работил над 40 години в БНТ, вкл като Главен редактор на ПСН и Главен секретар

326. Теодора Иванова, бивш служител, водещ - дирекция "Информация"

327. Георги Илиев, кмет на Столична Община - Район Слатина

328. Ася Нанкова - техн.сътрудник

329. Мариета Димитрова, журналист

330. Петър Рангелов, треньор по тенис

331. Августин Саракински, спортен деятел

332. Алипий Алипиев

333. Живка Зехирова, журналист

334. Венета Николова, бивш редактор в БНТ

335. Мария Кертикова- пенсионер и бивш режисьор на пулт в БНТ

336. Антония Иванова СУ-ФЖМК

337. Деница Шипковенска, гражданин

338. Калин Серапионов, художник

339. Емилия Декова-технолог

340. Албена Христова, софтуерен специалист, обиден данъкоплатец

341. Мина Петрова, ПР

342. Даниела Субашева, маркетинг специалист

343. Ася Методиева, журналист в БНТ (2007-2015)

344. Зорница Методиева учител

345. Красимира Воденичарова-служител в Кауфланд

346. Василена Винченцо, актриса

347. Ева Конова ,музикант

348. Красимира Хендри , журналист

349. Ралица Найденова

350. Галина Славеева - бивш репортер и редактор в БНТ

351. Чавдар Жиров, музикант

352. Нели Стефанова, писател

353. Марияна Димитрова- учител

354. Иван Димитров, юрист

355. Моника Шишка-Няголов, биолог

356. Наталия Алексиева, театровед и културен мениджър

357. Елеонора Топалова,актриса

358. Пламен Радев, режисьор и актьор-мим

359. Мартина Апостолова, актриса

360. Светозар Александров, преводач

361. Нели Горанчовска счетоводител

362. Стефан Бешков, инженер

363. Жана Сталева, аудио продуцент

364. Петя Гатева, учител

365. Христо Узунов - Актьор

366. Никола Константинов музикант

368. Йорданка Илова- актриса

369. Силвия Цонкова, сценарист

370. Цветелина Чендова. Музикант и продуцент

371. Лина Кривошиева, фотограф

372. Елена Георгиева, учителка

373. Милена Ламбрева, редактор

374. проф. д-р Людмил Димитров, филолог

375. Димитър Гачев ,художник

376. Лора Мутишева, актриса и преподавател

377. Бойко Богданов, режисьор

378. Иван Матев, актьор

379. Стефани Гачева / Студент

380. Надежда Табакова, PhD, инженер-химик

381. Димитър Георгиев DJ Dimmy

382. Стефан Бакъров, 3D аниматор

383. Даниела Иванова Митева - Крокидилова, филолог

384. Пламен Каменов, журналист

385. Дона Златанова, Фотограф

386. Георги Василев IT support

387. Ирина Пискулийска детегледачка

388. Елена Божинова, психотерапевт

389. Христо Цанев, Инженер

390. Светла Енчева, журналист, социолог

391. Д-р Константин Гърневски, лекар

392. Мария Станчева, журналист

393. Дария Димитрова ,актирса

394. Ива Славкова, психолог

395. Силвия Симова-журналист и ПР

396. Евелина Михова, музикант

397. Кирил Чуканов, историк

398. Станислав Додов, педагог

399. Красимир Филипов

400. Лилия Дочева -художник

401. Елия Златарева, комуникационен специалист

402. Марина Златарева, счетоводител

403. Кардам Златарев, студент

404. Александър, управител

405. Михаил Николов, софтуерен инженер

406. Йордан Борисов - 1AC / Focus Puller

407. Стефан Стоянов - драматург и сценарист

408. Виктория Ангелова, актриса

409. Константин Неделчев, инженер по транспорта

410. Живка Желязкова, пенсионер

411. Илия Илиев, студент

412. Николай Узунов - Архитект

413. Жанина Драгостинова, журналистка и преводачка

414. Борис Луканов, експерт Връзки с обществеността и публични комуникации, бивш началник на отдел "Нови медии" в БНТ

415. Давит Карапетян, дизайнер и художник

416. Кристиян Илиев, актьор.

417. Йоанна Елми, журналист

418. Емона Илиева, актриса

419. Петя Панайотова, Специалист обслужване на клиенти

420. Валери Манчев, юрист

421. Йоана Манолова

422. Явор Иванов, архитект

423. Дилян Ценов, студент

424. Елица Христова, комуникационен специалист

425. Йовко Ламбрев, телекомуникационен инженер

426. Любомир Попйорданов, юрист и предприемач

427. Антония Абрашева, гражданин

428. Мирослав Иванов, архитект

429. Божанка Миховс, химик

430. Нева Мичева, преводачка

431. Нина Мирчева, бивш фен на БНТ

432. Валерия Цанкова, художник

433. Валентин Велев, издател

434. Правдолюб Иванов, художник, преподавател в НХА

435. Мария Котзамани икономист

436. Катерина Иванова, Продуктов мениджър

437. Велин Величков - актьор

438. Леа Коен, писател

439. Петя Христова - географ

440. Елена Панайотова, режисьор, продуцент, преподавател

441. Даниел Димитров, докторант по макроикономика, UvA Amsterdam

442. Мариана Календжиева--учител

443. Крум Чорбаджиев, градинар

444. Елеонора Гаджева, журналист

445. Симеон Воев - музикант

446. Емилия Славова, преподавател, СУ

447. Емил Бонев, издател

448. Евдокия - Асистент режисьор

449. Милен Зоков, автомобилист

450. Нели Логофетова -икономист

451. Антония Чиликова - експерт туризъм и регионално развитие

452. Галина Асенова, отглеждаща детето си

453. Калин Божанов, архитект

454. Боряна Иванова, софтуерен инженер

455. Милена Тодорова, гражданин

456. Ивайло Ботушаров, икономист, ИТ съпорт

457. Николай Кръстев, маркетолог

459. Камелия Димитрова, експерт по комуникации

460. Александър Мишев, бизнес анализатор

461. Косьо Станев - актьор

462. Дилян Стоев, медиен анализатор

463. Ивета Аспарухова преподавател по англ.език

464. Емил Кирилов, гражданин

465. Стела Коева, гражданин

466. Весислава Танчева, специалист Публични комуникации

467. Момчил Генов, бивш музикален редактор в БНР Шумен

468. Ваня Николова, сценарист

469. Стефи Недевска, писател.

470. Михаила Благоева, гражданин

471. Борислав Милтенов зъболекар

472. Антон Луков, PR

473. Валентин Ангелов - спортен деятел

474. Станимира Димова журналист

475. Цветанка Петкова, строителен инженер

476. Виктория Стоянова, студент

477. Велислав Стефанов, бивш видео монтажист, аниматор

478. Вили Прагер, артист и продуцент

479. Теодосия Добриянова, гражданин и продуцент

480. Димитър Стефанов, режисьор

481. Мила Люцканова, актриса

482. Гергана Димитрова, режисьор

483. Велина Сидерова, ръководител вътрешен одит

484. Христина Къруин - фин. директор

485. Яна Генова, културен мениджър

486. Йордан Вълчев, строителен инженер

487. Юлиан Ламбов Георгиев, докторант по философия СУ "Св. Климент Охридски"

488. Боряна Димитрова, бивш журналист и продуцент в БНТ

489. Ива Саид, член на СБЖ и свободен и независим блогър (London Art and Food)

490. Милен Апостолов - композитор и диригент

491. Екатерина Ангелова, журналист, с над 20-годишен опит в БНТ

492. Олга Стоянова, преводач

493. Юлияна Искренова, икономист

494. Антон Щърбов ,строител

495. Павлина Върбанова, редактор

496. Ивайло Ненков, мениджър проекти и гражданин, търсещ справедливост

497. Пламен Господинов

498. Елена Христова, детски терапевт

499. Мартин Раков, актьор

500. Тихомир Веков, гражданин

501. Петя Терзиева юрист

502. Петко Стоянов, режисьор

503. Иван Стоименов,лекар.

504. Владислав Севов, журналист

505. Анастасия Велева, дигитален дизайнер

506. Любен Байчински, музикант

507. Атанас Атанасов, инженер.

508. Алена Иванова, НПО организатор

509. Веселина Седларска, журналистка

510. Светлана Йорданова, служител

511. Зорница Миладинова, Инженер, родител, свободен гражданин

512. Емил Данаилов, човек

513. Николай Узунов, инженер

514. Милена Пехливанова, гражданин, икономист, книжар

515. Велина Милтенова лекар

516. Марио Николов,машинен инженер

517. Емилина Ценова, социален работник

518. Георги Маринов, инженер

519. Васил Енчев, художник

520. Гергана Димитрова, издател

521. Петър Гайтанджиев - режисьор

522. Радомир Иванов, рекламист

523. Галина Виденова, данъкоплатец

524. Марио Георгиев, художник

525. Нели Петровска адвокат

526. Даня Костадинова, финансист

527. Петър Янков Георгиев, музикант, композитор

528. Димитър Иванов - актьор

529. Евдокия Димитрова, бивш служител

530. Яна Стоянова, учител

531. Роберт Лазаров, журналист

532. Иван Йонков, оперен певец

533. Стоян Любенов, актьор и певец

534. Людмила Петрова-Треферс, преподавател и изследовател по икономика на културата, Нидерландия

535. Мария Цветкова, юрист

536. Ивайло Кабаков, технократ

537. Борис Иванов, Trading Operations Specialist

538. Георги Спасов, Маркетинг Специалист

539. Деница Баликова, финансист

540. Иван Мечев, гражданин

541. Мартин Кръстев, софтуерен инженер

542. Димитър Паскалев, музикален продуцент и композитор

543. Йордан Николов- преподавател пеене

544. Боряна Димитрова, журналист

545. Иван Григоров,фоторепортер

546. Маргарита Петкова, поет, публицист, преводач

547. Росица Обрешкова - театрален режисьор

548. Д-р Георги Цалов-зъболекар

549. Сергей Комитски - режисьор и писател

550. Настимир Цачев,аниматор

551. Ивайло бивш офицер от МВР

552. Соня Александрова кинокритик

553. Peter Denev, Project Manager

555. Лилия Велинова, Човешки ресурси

556. Любомир Минчев, треньор

557. Стоянка Василева Димитрова, гражданка-пенсионерка

558. Ирина Димитрова, архитект

559. Биляна Томова, икономист

560. Лиляна Михайлова, пенсионерка

561. Пенка Велкова учител

562. Калин Руйчев, фотограф

563. Сашо Йовков

564. Стоян Хорозов -строител

565. Емил Младенов - инженер

566. Момчил Даскалов, експерт авторско право

567. Ния Иванова - екскурзовод

568. Габриела Радковска

569. Илка Стефанова, Project Manager

570. Михаела Ангелова, урбанист

571. Мариана Де Мео

572. Йордан Вичев - музикант

573. Свилен Гавазов инженер

574. Себастиан Чарлз-Репортер

575. Божидар Димов - помощник нотариус

576. Станчо Станчев, арт журналист

577. Георги Кушвалиев - пенсионервен

578. Ина Иванова - свободен гражданин

579. Надежда Гетова, лекар

580. Десислава Неделчева-Йонкова фармацевт

581. Маргарита Методиева

582. Стоян Стоянов, лекар и гражданин на България

583. Владимир Борачев, преподавател

584. Ясен Василев, драматург

585. Диана Стоянова, еколог

586. Гергана Ненова - преподавател в СУ

587. Любомир Любенов, инженер

588. Иван Мирчев Николов, пастор

589. Весела Стоянова - счетоводител

590. Светлана Узунова, мениджър продажби

591. Румяна Благоева-кореспондент на БНТ в Лондон ( 2012-2016), продуцент и водещ на рубриката "Лондон Арт" в предаването "Денят започва с култура".

592. Теодор Савов - гражданин

593. Васил Чолаков инженер

594. Борислав Николов - консултант

595. Мирослава Попова-Кирова, музикант

596. Димитър Миленов, гражданин

597. Румяна Камберова - учител

598. Кирил Георгиев - музикант

599. Нина Кирова- скрипт супервайзър

600. Ивайло Бъчваров, Мениджър

601. Явор Костов

602. Вероника Нинова, Маркетинг специалист

603. Биляна Манчева, преподавател

604. Ирина Иванова, журналист

605. Гергана Нойкова, Маркетинг

606. Николай Биков, хирург

607. Яна Пиперевска, учител

608. Борислав Кръстев, журналист

609. Велин Джиджев - предприемач

610. Лъчезар Петков - посланик

611. Елена Цонева икономист

612. Проф.Рени Кр.Дамянова,ДН преподавател

613. Иван Петров - журналист и продуцент

614. Христо Арабов -музикант

615. Павлина Божкова, режисьор

616. Николай Григоров - бивш служител на БНТ

617. Йоанна Иванова, гражданин

618. Люба Карабаджакова

619. Милена Тонева - икономист, одитор

620. Clemena Antonova - istorik na izkustvoto

621. Росица Огнянова - актриса

622. Иво Иванов, писател и журналист

623. Екатерина Бончева,журналист

624. Рада Цанева, зрител

625. Валери Гюров, архитект

626. Лиляна Георгиева, финансист

627. Спиридон Харизанов, радиооператор

628. Георги Гърдев, преводач

629. Ана Босолова - адвокат

630. Антония Мечкуева, художник

631. Атанас Леваков, художник

632. Ирина Атанасова, директор фондация "Кожа - платформа за психично здраве"

633. Андрей Чертов, режисьор, оператор

634. Силвия Минева, преподавател в СУ

635. Владимир Василев, гражданин

636. Никола Стойнов - журналист, гражданин

637. Петя Манавска,философ

638. Надя Иванова

639. Невенка Иванова - треньор

640. Цветан Колев, инженер

641. Димитър Цветков, осветител

642. Александър Шпатов, писател и юрист

643. София Тевекелян учител

644. Боян 'Бонзи' Георгиев - музикант

645. Николай Цеков, гражданин

646. Венцеслав Димитров - актьор

647. Даниела Пенкова, служител в международна организация

648. Борислав Станчев, електротехник

649. Ивана Икономова, университетски преподавател

650. Дарина Кръстева, софтуерен инженер

651. Симеон Гаспаров - журналист

652. Неделчо Михайлов - писател и журналист

653. Ивайло Стоименов, журналист

654. Антон Стайков, художник и журналист

655. Живко Живков, инженер в БНТ от 1994г. до днес

656. Петър Петров - обикновен лешпер

657. Саша Борисова, Филолог

658. Radostina Boyadjieva Photographer

659. Иван Стоянов (Angelica Summer), музикант, пърформънс артист

660. Анна-Мария Мелуки - архивист

661. Йорданка Бояджиева - пенсионер

662. Ирена Бояджиева - музикант

663. Мария Димова, фармацевт

664. Ели Георгиева, учител

665. Вержиния Велчева, юрист и стъклар

666. Ивайло Недков - Графичен Дизайнер

667. Петър Копралев, бизнес мениджър

668. Доброслав Димитров Търговец.

669. Денислава Петрова, филолог и буден гражданин

670. Юлиана Николова, инженер

671. Бурян Маслев, музикант

672. Емил Пенчев, книжар

673. Минко Танев, юрист

674. Зоя Хаджиева - икономист.

675. Стоян Асенов , философ

676. Християн Бакалов, хореограф

677. Стефан Стойков - музикант

678. Стоян Асенов, преподавател СУ

679. Ева Владимирова, рекламист

680. Мария Котева, гражданин

681. Михаела Михайлова - офис мениджър

682. Детелина Неделчева актьор

683. Борис Колев - електронен техник

684. доц. Вася Атанасова, информатик

685. Владимир Венков оператор-режисьор

686. Д-р Ваня Николова - лекар

687. Атанас Колев - продуцент

688. Жана Пенчева, артист на свободна практика

689. Валентина Панова ,актриса

690. Весела Морова, музикант

691. Ценка Кучева, учител

692. Тодор Кирков, журналист.

693. Lidia Stefanova actrissa na svobodna praktika

694. Даниела Кирилова - спортист

695. Невена Дотина - преподавател по съвременно изкуство

696. Веселина Панева учител

697. Явор Желев- музикант

698. Евгени Спасов - консултант

699. Ана Митева - хореограф

700. Правда Далекова - сценарист и редактор в БНТ 37 години

701. Виолета Велева - човешки ресурси

702. Мира Тодорова, театровед

703. Цвета Макгрегър журналист

704. Христина Карагеоргиева, преводач и журналист

705. Марина Василева

706. Galya Bojkova, journaliste

707. Борислав Дивчев - рекламист

708. Дима Чакърова, гражданин и маркетинг експерт

709. Снежина Календжиева - юрист

710. Ана Янкова, програмист

711. Ралица Тонева - сценограф

712. Христо Карабаджаков, философ

713. Росица Василева - инженер

714. Милена Коларова музикант

715. Цветозар Цаков - журналист

716. Татяна Петрова,преподавател

717. Георги Ненев Найденов професор по социология в УНСС

719. Виктория Георгиева, журналист

720. Любомир Перчемлиев соц. плебей

721. Чавдар Варийски, свободна професия

722. Станислав Михеев , журналист

723. Теодора, ученичка

724. Александър Владимиров - копирайтър

725. Атанас Бояджиев юрист

726. Мила Стоянова, журналист и координатор на проекти

727. Християна Мутафчиева - графичен дизайнер

728. Д-р Любомир Пожарлиев, историк

729. Владимир Николов - психолог

730. Гергана Ковачева - брокер

731. Ивет Павлова, бизнес и лидершип коуч

732. Димитър Механджиев, архитект

733. Христо Добчев, програмист

734. Георги Станчев - Свободен човек

735. Красимир Ангелов - пенсионер

736. Росица Михайлова икономист

737. Юлия Петкова, журналист

738. Иван Пиперов - тонрежисьор

739. Ангел Нейчев - SAP консултант

740. Мартин Кадинов, предприемач

741. Мариана Мелнишка, журналист, публицист

742. Велислав Стоянов, музикант

743. Татяна Козумплик - обикновен гражданин с позиция

744. Калина Чакърова, адвокат

745. Даниел Марков, режисьор, редакция "Спорт"

746. Розалина Балабанска, лекар

747. Георги Григоров емигрант

748. Мартина Бъчварова. офис мениджър

749. Зорита Бишоф , гражданин

750. Делян Иванов - Тонрежисьор

751. Илианна Косева - журналист

752. Иван Иванов- журналист

753. Светлозар Василев, лекар и университетски преподавател

754. Христо Чакъров инженер

755. Калоян Каменов, психолог

756. Владислав Кулев, инженер

757. Галя Младенова, Специалист Дигитален Маркетинг

758. Надя Атанасова актриса

759. Мак Маринов, актьор

760. Станислава Кощрова, счетоводител

761. Васил Миладинов - консултант

762. Светла Стоянова - фотограф

763. Емилия Недева-адвокат и данъкоплатец

764. Светла Каменова, журналист

765. Даниела Колева гражданин

766. Георги Згуров - Гурко, радиоводещ

767. Мариян Дянков, социолог

768. Владимир Великов, програмист

769. Филип Кривошиев, ИТ специалист

771. Полина Йорданова,предприемач

772. Георги Сотиров -дългогодишен тв журналист

773. Александър Варадинов, режисьор и директор продукция

774. Веселин Несторов филолог

775. Жасмина Колева

776. Адриана Андреева сценограф, преводач, жерналист

777. Светлана Божилова - преподавател по ТВ журналистика

778. Наталия Бекярова - студент

779. Юрий Андреев музикант

780. Петя Бойнова - танцьор и хореограф

781. Росен Захариев, музикант

782. Галин Тотев - Строител

784. Марта Джалева учител

785. Димитър Бодуров - гражданин.

786. Петя Златева икономист

788. Тихомир Гойчев просто ЧОВЕК

789. Венеций Антонов - куклен художник,пенсионер

790. Влади Райчинов, преводач

791. Петър Пармаков - музикант

793. Велика Прахова художник

794. Павла Раковска - документалист и преводач/ с десет годишен стаж в БНТ/

795. Йоана Робова, артист на свободна практика

796. Александра Вали - дизайнер, фотограф, художник

797. Светла Ганева оператор гражданин

798. Иван Минчев продуцент

799. Огняна Душева - Международен Треньор

800. Марина Василева - културен мениджър

801. Благомира Костова - преводач-редактор

802. Росица Пашова, инженер

803. Маргарита Колева - програмист

804. Йорданка Стоянова - учител

805. Гергана Мантова, Експерт ЧР

806. Мануела Саркисян, актриса

807. Емил Николов, предприемач

809. Владислав Христов - журналист и писател

810. Десислава Димитрова, специален педагог

812. Даниела Филипова

813. Стефан Чаков ,ковач

814. Михаил Минчев, копирайтър

815. Мариана Светославова, журналистка

816. Татяна Величкова-Маринова - начален учител, дългогодишен журналист в БНР

817. Диана Петрова - адвокат

818. Илиана Антова, урбанист

819. Мартин Пискулийски - дърворезба

820. Юлия Цветкова, икономист

821. Мария Стайкова, обучител и коуч

822. Милена Христова, маркетинг мениджър

823. Василка Бумбарова, театрален мениджър, преводач

824. Грета Димитрова свободен гражданин

825. Донка Железова фармацевт

826. Христина Джоргова , гражданин

827. Ясен Ангелов - инженер

828. Александрина Дончева - адвокат

829. Василена Радева - театрален режисьор

830. Евгени Богданов, видеограф

831. Георги Цапков, архитект

832. Благовест Тодоров, спедитор

833. Ангелина Павлова - художник

834. Стоян Янков, журналист

835. Галина Ангелова - мениджър продажби

836. Веселина Икономова, дизайнер

837. Ради Рандев, инженер

838. Елеонора Митова - гражданин

839. Елица Велинова, гражданин

840. Сема Хаджи, филолог

841. Румяна Янчева, учител

842. Калин Костов - фотограф

843. Цветана Якимова, психолог

844. Георги Тенев, актьор

845. Нели Петрова-Димитрова, професор в СУ "Св.Кл.Охридски".

846. Мариана Милушева, йога учител

847. Симеон Живков Желев - графичен дизайнер

848. Сашка Димитрова кинезитерапевт

849. Маргарита Въкова, гражданин

850. Вилияна Ганчева лекар-дерматолог

851. Ина Парева - маркетинг специалист

852. Пламен Доков, гражданин

853. Тамара Вълчева, журналистка

854. Милен Стойков музикант

855. Мария Крумова -консултант

856. Георги Петров, предриемач опитващ се да развива бизнес в Абсурдландия

857. Румяна Чистовска инженер

858. Преслава Стойчева, гражданин

859. Диана Георгиева, инженер

860. Диана Маринова ,гражданин

861. Адриана Ковашка, професор

862. Евгений Василев строителен техник

863. Катя Михайлова, културен антрополог и фолклорист

864. Никола Динов свободна професия

865. Борис Тодоров - историк, учител

866. Парашкев Тодоров Фризьор

867. Камер Телалян, биохимик

868. Антоанета Теменугова, художник -реставратор,Прага

869. Снежанка Михайлова- философ, писател, основател на ЛИНДА

870. Андрей Андреев, строителен инженер

871. Диляна Денева, Отгорорен редактор на сайта "Аз чета"

872. Галина Тонева, филмов продуцент

873. Светлана Русева, зрител на БНТ

874. Милко Стефанов, инженер

875. Христо Христозов, културен мениджър

876. Илия Петров, оперативен мениджър

877. Адвокат Емил Георгиев, някогаше събеседник в предавания на БНТ

878. Мария Шиварова, HR

879. Димитър Спасов, гражданин

880. Вера Томова пенсионер

881. Катерина Георгиева, скулптор

882. Милена Илиева, гражданин

883. Татяна Москова-гражданин

884. Надежда Цекулова, журналист и правозащитник

885. Илияна Костадинова - пенсионер

886. Верислав Ангелов, химик, БАН

887. Теа Денолюбова, главен редактор

888. Величко Димов, икономист

890. Анна Шопова, сценограф

891. Валя Захариева, бивш дипломат, пенсионер

892. Ирина наскова-бизнес

893. Албена Симеонова фермер

894. Даниела Хансен, преподавател и преводач

895. Мира Сталева, продуцент

896. Димитър Шанов,музикант

897. Мария Арангелова режисьор

898. Бойко Ценков психолог

899. Галя Димитрова, гражданин

900. Йорданка Чергарова

901. Зорница Колева, инженер

902. Деляна Костадинова, Мениджър обслужване на клиенти

903. Мая Дългъчева, гражданин

904. Надежда Григорова - учителка

905. Албена Варсано, филолог

906. Тодор Червенков, преподавател

907. Даниела Митева - счетоводител

908. Милена Апостолова- Фотогграф и графичен дизайнер

909. Тоня Горанова, художник

910. Йорданка Пантева-Преводач

911. Светлана Илиева, учител

912. Кирил Станков, човек.

913. Елица Димитрова, счетоводител

914. Светлана Георгиева - учител

915. Ясен Зердев, музикант

916. Никола Райков, детски писател

917. Жаклина Андонова, психолог

918. Татяна Енева, преподавател

936. Борислав Стоянов - консултант

937. Катрин Томова, юрист

938. Недялко Петров - културолог

939. Стела Върбанова, консултант

940. Надежда Славова - художник, аниматор, режисьор

941. Станислав Русев, икономист

942. Юри Христов, икономист

943. Делян Делчев - инженер

944. Димитър Плачийски - еколог

945. Милена Иванова - юрист

946. Ели Костадинова - филолог и икономист

947. Десислава Петкова гражданин

948. Илияна Сараулева, преводач

949. Петя Хорозова, психотерапевт

950. Ани Васева, режисьор

951. Севдалина Петрова, учител

952. Палома Ланцман - реклама и дизайн

953. Кристина Деспотова, продуцент

954. Захари Спасов - режисьор, БНТ

955. Петьо Токмакчиев - IT специалист

956. Петя Попова, фармацевт

957. Татяна Иванова - Икономист

959. Виктория Петрикова, администратор, Европейска Комисия

960. Елеонора Митова, гражданин

961. Дора Маринова - просто човек

963. Васил Харалампиев, пенсионер

964. Виктор Иванов - софтуерен инженер

965. Антон Железов - адвокат

966. Антон Манолов, журналист

968. Емил Иванов, мениджър

969. Янка Драгозова, технически сътрудник

970. Пенка Ганчева, медицинска сестра

971. Спас Калинов, програмист

972. Вихрена Нинова, асистент продуцент и координатор

974. Цвета Иванова Маркова, журналист

975. Валентин Веселинов -доц. д-р

976. Невена Петрова- адвокат

977. Велизара Цонева, журналист

978. Румен Стоянов-инженер

980. Ханна Шварц сценограф

981. Венелин Готев - рекламист и музикален редактор

982. Стоян Генов - кожар

983. Милко Йовчев - актьор

984. Александра Алипиева - IT Аутсорсинг Компания

985. Яна Колева, графичен дизайнер

986. Малинка Мончева Ненковска счетоводител

987. Джун Йошида-шеф-готвач

988. Бойко Стоянов инженер

989. Станислав Буковалов кореспондент на БНТ 1989 -1993 журналист БНР

990. Жени Димитрова, зрител

991. Виолета Димова, учител

992. Йоана Кирова - студент

994. Венелина Гяурова - актриса

995. Антония Иванова

996. Татяна Димитрова

997. Ирена Тодорова, инженер

998. Галя Рачева, филолог

999. Иван Шишиев, фотограф

1000. Илиян Цветков - музикант, гражданин

1001. Румена Златкова, специалист дигитални медии

1002. Виолета Периклиева, етнолог, БАН

1003. Румен Стоев, гражданин

1005. Евелина Стоева - служител 25 години БНТ

1006. инж. Кристиан Антов

1007. Петър Радков - ИТ Специалист

1008. Калин Лозанов, ИТ специалист

1009. Мартин Николов, лекар

1010. Симеон Бодуров, програмист

1011. Георги Георгиев електротехник

1012. Чавдар Тонев, програмист

1013. Мартин Илиев, режисьор

1014. Ветеран на БНТ-Савина Николаева

1015. Иво Чолаков, археолог

1016. Гергана Иванова, проектен мениджър

1017. Девора Давидкова, фотограф-художник

1019. Тодор Божинов, дизайнер

1020. Петьофи Славов - пилот, инструктор

1021. Калоян Драганов, студент

1022. Александър Атанасов-статистик

1023. Мария Абрашева, Мениджър човешки ресурси и подбор

1024. Андрей Широков - специалист продажби

1025. Анн Динева, журналист

1026. Теодора Пиперевска, драматург

1028. Христо Узунов, гражданин

1029. Анна Русева, учител

1030. Nicolai Tanev muzikant

1031. Вера Донева-режисьор

1032. Красина Китова, гражданин

1033. Веселин Васев, гражданин

1034. Елисавета Георгиева, архитект

1035. Любина Късметски, журналист в БНТ

1036. Тодор Овчаров, журналист

1037. Румяна Симеонова икономист

1038. Иван Зафиров, данъчен служител

1039. Енил Енчев архитект

1040. Галина Иванова учител

1041. Севда Грънчарова, рекламист

1042. Маргарита Братоева, учител

1043. Теодора Тодорова, бивш журналист в БТА

1044. Тодор Рачев

1045. Златин Стоянов, комуникационен експерт

1046. Христомир Видев, лекар

1047. Ива Янева, преводач

1048. Ясен Кертов, инженер

1049. Ирма Димитрова

1050. Здравко Попов, философ

1051. Максимилиан Праматаров, артист

1052. Светлин Емилов, финансист

1053. Петър Попдонев - аниматор

1054. Георги Каракънев, юрист

1055. Антон Бакарски - оператор

1056. Борис Делирадев, преводач

1057. Валентина Маслева

1058. Анита Йарданова, икономист

1059. Илия Тошев, IT. #оставка наглец

1060. Георги Николов гражданин

1061. Ивайло Илиев - фармацевт

1062. Димитър Нанев - гражданин

1063. Тодор Павлов - професор по лингвистика в Норвегия

1064. Димитър Величков, композитор

1065. Георги Харизанов - хладилен техник

1066. Виктория Рамдан, лекар

1067. Траяна Калейчева, медиен специалист

1068. Станко Димитров, софтуерен инженер

1070. Неделина Иванова, емигрант и свободен човек

1071. Десислава Михайлова, гражданин

1072. Динко Митев - ръководител търговски екип

1073. Надежда Чавдарова, психолог и психотерапевт

1074. Неда Мочурова-Декова, палеонтолог

1075. Мирослав Петков - гражданин и зрител

1076. Емил Ценов, мениджър и преподавател

1077. Петьо Гюдюлев - независим режисьор на свободна практика

1078. Адриана Чернин - художничка

1079. Георги Любенов Петков, учител

1080. Д-р Николай Попов, лекар

1081. Александър Стоянов - студент

1083. Иво Колев, финансист

1084. Стела Терзийска икономист

1085. Лиана Димитрова - студент по международни отношения

1086. Деян Статулов, кинокритик

1087. Боян Думанов, археолог

1088. Иван Пачилов

1089. Методи Милушев-зъболекар,емигрант

1090. Георги Гушмаков - дизайнер

1091. Иван Мавров - програмист

1092. Десислава Попколева съдия

1093. Любо Йончев, продуцент и режисьор

1094. Джулия Тодорова, психолог

1095. Милен Алексиев, актьор

1096. Андрей Йончев, супервайзър полетни операции

1097. Десислав Йорданов - уеб администратор, бивш репортер в БНТ2

1098. Веселина Фитфова инженер

1099. Симеонка Станкушева

1100. Еми Узунова-кл.психолог

1101. Бояна Пацитева, лекар

1102. Вяра Мартинова, технически сътрудник

1103. Пиерета Чалъкова - дизайнер

1104. Десислава Костадинова - гражданин

1105. Александър Николов, Програмен Мениджър

1106. Елена Даскалова, финансист

1107. Станислава Миланова, преводач

1108. Адриана Тафрова-Григорова - химик, преподавател

1109. Jordan Dimitrov - Photographer

1110. Георги Цанков, писател и преводач

1111. Димитър Баларев, журналист

1112. Христиан Ночев - режисьор

1113. Павел Леонов - космически ентусиаст.

1114. Радослав Григоров, студент и буден гражданин

1116. Симеон Владов - актьор

1117. Иван Николов - икономист

1118. Йохан Лалов гражданин

1119. Грета Григорова, студент

1120. Мариела Пашалиева-треньор

1121. neli zdravkova paunova -grazdanin

1122. Мирела Станкушева; Подбор човешки ресурси в IT сектора

1123. Преслава Ташева - гражданин

1124. Мая Александрова, редактор

1125. Атанас Атанасов адвокат Варна

1126. Сашо Стоилов гражданин

1127. Иванка Пакиданска - патентен адвокат

1128. Мирослава Петрова, мениджър

1129. Милена Маринова-пкихолог

1130. Мира Лазарова, журналист

1131. дтн Недялко Попов - пенсионер

1132. Стефан Стойнев, магистър фармацевт

1134. Силвана Якимова Мениджър

1135. Мариана Кирилова, докторант, защитник на медийната свобода

1136. Стойчо Стоев, спедитор

1137. Теодора Ангелова, Продуктов Дизайнер

1138. Любомир Терзиев, университетски преподавател

1139. Силвия Ненова - консултант

1140. Ралица Колева - офис мениджър

1141. Анна Яначкова икономист

1143. Ростислав Тодоров гражданин

1144. Борислав Димитров, IT

1145. Благомир Захариев, инженер

1146. Елена Захариева, учител по музика

1147. Ваня Георгиева, преводач

1148. Борис Радилов музикант

1149. Неда Морфова, режисьор

1150. Зара Бояджиева , акушерка

1151. Диляна Спасова - актриса

1152. Георги Андреев, оператор

1153. Камен Марин -актьор

1154. Петър Агов - бивш политик и общественик,пенсионер

1155. Трендафил Тодоров,журналист

1156. Елена Пехливанова архитект

1157. Станислава Солакова, гражданин

1158. Божидар Тренков техник, музикант

1159. Николай Братоев-Крижицки, исторически фото-изследовател, автор, преводач

1160. Камелия Братоева - обикновена гражданка, банков служител

1161. Кирил Георгиев, музикант

1162. Желка Герджикова пенсионерка

1163. Тихомира Методиева - Тихич, фоторепортер

1164. Виктор Станчев - IT специалист

1165. Тодор Генев

1167. Мирослава Чунчева инженер

1168. Марина Костова, пазарен анализатор

1169. Благовест Проданов - буден гражданин

1170. Нина Дебрюне - преподавател

1171. Димитър Селенски - актьор

1172. Мариана Сл. Николова - учител по музика

1175. Жени Дечева, студент и данъкоплатец

1176. Мария Савова -адвокат

1177. Весела Маркова, видео-инженер, Студио 6 - 35 год. БНТ

1178. Цена Михалев, музикант

1179. Юлияна Събева - музикант

1180. Мария Клинчева ,оперна певица ,преводач

1181. Микаела Богданова, IT Акаунт Мениджър

1182. Свилен Стоянов - зрител

1183. Христина Лора Бацарова-бивш редактор в ПСН, БНТ

1184. Светослав Нахум, писател

1185. Биляна Иванова -политолог

1187. Марияна Маркова гражданин

1188. Илия Кожухаров - музикален теоретик, пенсионер

1189. Сребрина Славова оперна певица

1190. Стоян Николов, психолог

1191. Десимир Василев - помощник готвач

1194. Росен Василев, еколог

1195. Стилиян Раковски гражданин

1196. Д-р Юлиян Наумов, лекар

1197. Янчо Димитров - гражданин, данъкоплатец, зрител

1198. Росен Белов - актьор в трупата на Театър София

1199. Ивайло Костадинов, консултант

1200. Георги Стоянов, журналист

1201. Христомир Раков, бивш репортер в РТВЦ Русе

1202. Росен Пашов, водещ одитор

1204. Ахмед Юмер, актьор

1205. румен вълчев - преподавател

1206. Богдана Щерева - финансист

1207. Анна Андреева, художник гримьор

1208. Марк Омайски QA engineer

1209. Владислав Виолинов, актьор

1210. Венета Златинова,музикант

1211. Пламен Калоянов - икономист

1212. Дарин Върбанов - музикант

1213. Васко Михайлов- журналист с 28 години стаж в БНТ

1214. Ася Пехливанова - инженер

1215. Марина Додова, художник

1216. Михаела Филева, музикант

1218. Росица Гущерова Казакова-актриса

1219. Нина Шойлева, графичен дизайнер

1221. Жезко Давидов - режисьор

1222. Николай Нинов , Бивш Директор на продукция в БНТ

1223. Веселин Димов - режисьор

1224. Димана Сотирова, счетоводител

1225. доц.Васил Нейчев,секретар на СХБ

1226. Диляна Мичева

1227. Камелия Георгиева-финансист/принудена да живея в чужбина от 2г/

1228. Венцислав Асенов - театрален режисьор

1229. Стойко Тонев, журналист

1230. Владимир Минев музикант

1231. Явор Спасов актьор.

1232. Десислава Петкова, гражданин

1233. Теодора Николова, учител по история

1234. Иво Казасов музикант

1235. Петя Стефанова,учител

1236. Венцислав Кулев - драматург и режисьор

1237. Евгения Янева-преподавател

1238. Камен Комарски инженер,полковник от запаса

1239. Нели Колева - гражданин

1240. Виктор Иванов- Експерт Човешки ресурси и общественик

1241. Захари Хюсеин

1242. Дора Маринова - архитект

1243. Георги Каприев, преподавател

1244. Костадин Кокаланов, графичен дизайнер

1245. Сара Шакурии "Връзки с обществеността" БНТ 2013

1246. Йовчо Топалов IT специалист

1248. Петър Карапетков, режисьор

1249. Петър Майдачевски, преводач

1250. Светлана Михова, докторант

1251. Кристина Николова, чек ин агент- летище София

1252. Юлиан Попов, зрител

1253. Марина Костова актриса на свободна практика

1255. Наталия Димитрова, експерт "Връзки с обществеността"

1256. Donev - muzikant

1257. Milena Coneva - maika

1258. Павел Веснаков - режисьор

1259. Данаил Брезов - университетски преподавател

1260. Ирина Пандарова, езиковед

1262. Радка Момчева, домакиня

1263. Никола Стефанов - актьор

1264. Димитър Минчев-строител

1265. Карл Андреев, преводач

1266. Мимо-Гарсия Груев, ко-създател на платформата за психология и логопедия "Да говорим заедно"

1267. Калин Гугов, журналист

1268. Николай Поляков - режисьор

1269. Елена Гешева, експерт външна търговия

1270. Славка Лесидренска /юрист; писател/

1271. Калина Хамраева сценичен декоратор,829USA

1273. Светослав Цанков - оперен певец

1274. Димитрис Георгиев, режисьор

1275. Владимир Георгиев Митов, проектант

1276. Боряна Бикова, рекламен специалист

1277. Райна Бояджиева счетоводител

1278. Марин Маринов - пенсионер. Подкрепям писмото.

1279. Милена Златарова - музикант

1280. Милена Иванова, гражданин, инвеститор

1281. Петър Петров, шлосер



1322. Антон Манолов, журналист

1323. Емил Иванов, мениджър

1324. Янка Драгозова, технически сътрудник

1325. Пенка Ганчева, медицинска сестра

1326. Спас Калинов, програмист

1327. Вихрена Нинова, асистент продуцент и координатор

1345. Татяна Димитрова

1346. Ирена Тодорова, инженер

1348. Галя Рачева, филолог

1349. Иван Шишиев, фотограф

1350. Илиян Цветков - музикант, гражданин

1351. Румена Златкова, специалист дигитални медии

1352. Виолета Периклиева, етнолог, БАН

1353. Румен Стоев, гражданин

1371. Христо Узунов, гражданин

1372. Анна Русева, учител

1374. Вера Донева-режисьор

1375. Красина Китова, гражданин

1376. Елисавета Георгиева, архитект

1377. Любина Късметски, журналист в БНТ

1378. Тодор Овчаров, журналист

1379. Румяна Симеонова икономист

1380. Иван Зафиров, данъчен служител

1381. Енил Енчев архитект

1382. Галина Иванова учител

1383. Севда Грънчарова, рекламист

1384. Маргарита Братоева, учител

1385. Теодора Тодорова, бивш журналист в БТА

1386. Тодор Рачев

1387. Златин Стоянов, комуникационен експерт

1388. Христомир Видев, лекар

1389. Ива Янева, преводач

1390. Ясен Кертов, инженер

1391. Ирма Димитрова

1392. Здравко Попов, философ

1393. Максимилиан Праматаров, артист

1394. Светлин Емилов, финансист

1395. Петър Попдонев - аниматор

1396. Георги Каракънев, юрист

1397. Борис Делирадев, преводач

1398. Валентина Маслева

1399. Анита Йарданова, икономист

1400. Илия Тошев, IT. #оставка наглец

1401. Ивайло Илиев - фармацевт

1402. Димитър Нанев - гражданин

1403. Тодор Павлов - професор по лингвистика в Норвегия

1404. Димитър Величков, композитор

1405. Виктория Рамдан, лекар

1406. Траяна Калейчева, медиен специалист

1407. Станко Димитров, софтуерен инженер

1409. Неделина Иванова, емигрант и свободен човек

1410. Десислава Михайлова, гражданин

1411. Динко Митев - ръководител търговски екип

1412. Надежда Чавдарова, психолог и психотерапевт

1413. Неда Мочурова-Декова, палеонтолог

1414. Мирослав Петков - гражданин и зрител

1415. Емил Ценов, мениджър и преподавател

1416. Петьо Гюдюлев - независим режисьор на свободна практика

1417. Адриана Чернин - художничка

1418. Д-р Николай Попов, лекар

1419. Александър Стоянов - студент

1421. Иво Колев, финансист

1422. Лиана Димитрова - студент по международни отношения

1424. Методи Милушев-зъболекар,емигрант

1425. Георги Гушмаков - дизайнер

1426. Иван Мавров - програмист

1427. Десислава Попколева съдия

1428. Милен Алексиев, актьор

1429. Андрей Йончев, супервайзър полетни операции

1430. Десислав Йорданов - уеб администратор, бивш репортер в БНТ2

1431. Веселина Фитфова инженер

1432. Симеонка Станкушева

1433. Еми Узунова-кл.психолог

1434. Бояна Пацитева, лекар

1435. Вяра Мартинова, технически сътрудник

1436. Пиерета Чалъкова - дизайнер

1437. Десислава Костадинова - гражданин

1438. Александър Николов, Програмен Мениджър

1439. Елена Даскалова, финансист

1440. Станислава Миланова, преводач

1441. Адриана Тафрова-Григорова - химик, преподавател

1442. Jordan Dimitrov - Photographer

1443. Георги Цанков, писател и преводач

1444. Димитър Баларев, журналист

1445. Павел Леонов - космически ентусиаст.

1446. Радослав Григоров, студент и буден гражданин

1447. Иван Николов - икономист

1448. Йохан Лалов гражданин

1449. Грета Григорова, студент

1450. Мариела Пашалиева-треньор

1451. neli zdravkova paunova -grazdanin

1452. Мирела Станкушева; Подбор човешки ресурси в IT сектора

1453. Преслава Ташева - гражданин

1454. Мая Александрова, редактор

1455. Атанас Атанасов адвокат Варна

1456. Сашо Стоилов гражданин

1457. Иванка Пакиданска - патентен адвокат

1458. Мирослава Петрова, мениджър

1459. Милена Маринова-пкихолог

1460. Мира Лазарова, журналист

1461. дтн Недялко Попов - пенсионер

1462. Стефан Стойнев, магистър фармацевт

1465. Мариана Кирилова, докторант, защитник на медийната свобода

1466. Стойчо Стоев, спедитор

1467. Теодора Ангелова, Продуктов Дизайнер

1468. Любомир Терзиев, университетски преподавател

1469. Калина Маркова - творец и една от тези, участвали преди години в блокадата на Софийски Университет ("организирана" от другаря Кошлуков), без никога, всъщност, да го е виждала там

1470. Ростислав Тодоров гражданин

1471. Борислав Димитров, IT

1472. Благомир Захариев, инженер

1473. Елена Захариева, учител по музика

1474. Ваня Георгиева, преводач

1475. Борис Радилов музикант

1476. Зара Бояджиева , акушерка

1477. Диляна Спасова - актриса

1478. Петър Агов - бивш политик и общественик,пенсионер

1479. Трендафил Тодоров,журналист

1480. Елена Пехливанова архитект

1481. Станислава Солакова, гражданин

1482. Божидар Тренков техник, музикант

1483. Николай Братоев-Крижицки, исторически фото-изследовател, автор, преводач

1484. Камелия Братоева - обикновена гражданка, банков служител

1485. Кирил Георгиев, музикант

1486. Тихомира Методиева - Тихич, фоторепортер

1487. Виктор Станчев - IT специалист

1488. Тодор Генев

1490. Мирослава Чунчева инженер

1491. Марина Костова, пазарен анализатор

1492. Благовест Проданов - буден гражданин

1496. Жени Дечева, студент и данъкоплатец

1497. Весела Маркова, видео-инженер, Студио 6 - 35 год. БНТ

1498. Цена Михалев, музикант

1499. Юлияна Събева - музикант

1500. Мария Клинчева ,оперна певица ,преводач

1501. Микаела Богданова, IT Акаунт Мениджър

1502. Свилен Стоянов - зрител

1503. Светослав Нахум, писател

1504. Биляна Иванова -политолог

1506. Марияна Маркова гражданин

1507. Илия Кожухаров - музикален теоретик, пенсионер

1508. Сребрина Славова оперна певица

1509. Стоян Николов, психолог

1510. Десимир Василев - помощник готвач

1513. Росен Василев, еколог

1514. Стилиян Раковски гражданин

1515. Д-р Юлиян Наумов, лекар

1516. Янчо Димитров - гражданин, данъкоплатец, зрител

1517. Росен Белов - актьор в трупата на Театър София

1518. Ивайло Костадинов, консултант

1519. Георги Стоянов, журналист

1520. Христомир Раков, бивш репортер в РТВЦ Русе

1521. Росен Пашов, водещ одитор

1523. Ахмед Юмер, актьор

1524. румен вълчев - преподавател

1525. Богдана Щерева - финансист

1526. Анна Андреева, художник гримьор

1527. Марк Омайски QA engineer

1528. Владислав Виолинов, актьор

1529. Георги Кузмов

1530. Венета Златинова,музикант

1531. Пламен Калоянов - икономист

1532. Дарин Върбанов - музикант

1533. Ася Пехливанова - инженер

1534. Марина Додова, художник

1535. Михаела Филева, музикант

1536. Мая Бежанска актриса

1537. Росица Гущерова Казакова-актриса

1538. Нина Шойлева, графичен дизайнер

1539. Момчил Николов, писател

1540. Жезко Давидов - режисьор

1541. Николай Нинов , Бивш Директор на продукция в БНТ

1542. Веселин Димов - режисьор

1543. Димана Сотирова, счетоводител

1544. доц.Васил Нейчев,секретар на СХБ

1545. Диляна Мичева

1546. Камелия Георгиева-финансист/принудена да живея в чужбина от 2г/

1547. Венцислав Асенов - театрален режисьор

1548. Стойко Тонев, журналист

1549. Владимир Минев музикант

1550. Явор Спасов актьор.

1551. Десислава Петкова, гражданин

1552. Теодора Николова, учител по история

1553. Иво Казасов музикант

1554. Петя Стефанова,учител

1555. Венцислав Кулев - драматург и режисьор

1556. Евгения Янева-преподавател

1557. Камен Комарски инженер,полковник от запаса

1558. Виктор Иванов- Експерт Човешки ресурси и общественик

1559. Захари Хюсеин

1560. Дора Маринова - архитект

1561. Георги Каприев, преподавател

1562. Костадин Кокаланов, графичен дизайнер

1563. Сара Шакурии "Връзки с обществеността" БНТ 2013

1564. Йовчо Топалов IT специалист

1566. Петър Карапетков, режисьор

1567. Петър Майдачевски, преводач

1568. Светлана Михова, докторант

1569. Кристина Николова, чек ин агент- летище София

1570. Юлиан Попов, зрител

1571. Марина Костова актриса на свободна практика

1573. Наталия Димитрова, експерт "Връзки с обществеността"

1574. Donev - muzikant

1575. Milena Coneva - maika

1576. Павел Веснаков - режисьор

1577. Данаил Брезов - университетски преподавател

1578. Ирина Пандарова, езиковед

1580. Радка Момчева, домакиня

1581. Никола Стефанов - актьор

1582. Димитър Минчев-строител

1583. Карл Андреев, преводач

1584. Мимо-Гарсия Груев, ко-създател на платформата за психология и логопедия "Да говорим заедно"

1585. Калин Гугов, журналист

1586. Николай Поляков - режисьор

1587. Елена Гешева, експерт външна търговия

1588. Славка Лесидренска /юрист; писател/

1589. Калина Хамраева сценичен декоратор,829USA

1590. Николай Ботев

1591. Светослав Цанков - оперен певец

1592. Димитрис Георгиев, режисьор

1593. Владимир Георгиев Митов, проектант

1594. Боряна Бикова, рекламен специалист

1595. Райна Бояджиева счетоводител

1596. Марин Маринов - пенсионер. Подкрепям писмото.

1597. Милена Златарова - музикант

1598. Любомир Младенов, кинорежисьор

1599. Eлена Тепсиева- икономист

1600. любомир милошев оператор

1601. Славимир Генчев, писател и общественик

1602. Емил Манасиев режисьор

1603. Пламен Атанасов - танцьор

1604. Владислав Златомиров, гражданин

1605. Борис Илиев, докторант по История на славянските литератури

1606. Кремена Ватева, фрийлансър преводач и журналист

1607. Петър Момчев- музикант

1608. Анита Царска, гражданин

1609. Светослав Илиев, разработчик на софтуер

1610. Цветомир Василев

1611. Елена Мирчева, гимназиален учител

1612. Нона Георгиева

1613. Николай Милев, търговец на недвижими имоти, писател

1614. Павлина Детистова - бивш отговорен редактор в БНТ с 42 години трудов стаж все там, сега пенсионер

1615. Люба Спасова, социолог

1616. Богдана Трифонова

1617. Илко Биров - музикант и учител

1618. Светлана Байчинска, театровед

1619. Никола Вълчев хетеро

1620. nikola dimitrov-grajzdanin

1621. Димитър Димов, счетоводител ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас

1622. Любослав Трайков - безработен

1623. Калин Ненов, преводач и редактор

1624. Цветан Тодоров, инженер

1625. Елена Тепсиева икономист

1626. Катрин Иванова, медии и реклама

1627. Екатерина Минкова, режисьор, журналист

1628. Юлия Георгиева

1629. Теодор Софрониев - актьор

1630. Димитър Димитров инженер

1631. Борислав Александров - художник, преодавател

1632. д-р Камен Ковачев

1633. Петър Севов, журналист, Дарик радио

1634. Теодор Софрониев - Актьор

1635. Венислава Георгиева - музикант

1636. Васил Събев, корабостроител, пенсионер, член на Русенски граждански комитет "Съвест"

1637. Цветан Цветанов - таксиметров шофьор към момента

1638. Мария Иванова - социален работник

1639. Георги Красимиров - музикант

1640. Пламен Хинков оператор

1641. Тодор Тодоров, Бизнес

1642. Иван Иванов, Инженер

1643. Пламена Иванова, Логопед

1644. Таня Тодорова, Математик

1645. Тодор Тодоров, Учител

1646. Десислава Стоянова, инженер

1647. Кирил Жеков - инженер

1648. Васил Тодоров биолог

1649. Иво Баев - адвокат

1650. Златина Илиева - психолог

1651. Мария Христова рехабилитатор

1652. Др Дамян Петров Дерматолог

1653. Илийка Цолова пенсионер

1654. Милена Василева Мед сестра

1655. Надя Христова, адвокат

1656. Руси Алтънков ас. режисьор

1657. Николай Герджиков пенсионер.

1658. Александър Мановски - адвокат.

1659. Венцислав Минчев строит. инженер

1660. Ирина Драголова психотерапевт

1661. Станислав Станков- гражданин

1662. Катя Василева - експерт

1663. СТЕФАН СТЕФАНОВ -пенсионер

1664. Иво Койчев - пастор АХЦ "Живот в Слава"

1665. Татяна Спирова икономист

1666. Лъчезар Аврамов, професор по квантова и медицинска физика

1667. Евгени Тодоров, архитект

1668. Вероника Петрова - визуален артист

1669. Денис Манев - фотограф

1670. Борислава Цафарова- молекулярен биолог

1671. Венера Ганева - гражданин ,пенсионер .

1672. Юлияна Тодорова дизайнер

1673. Теодор Ангелов - фотограф

1674. Даниела Алексиева гражданин

1675. Магда Маринова журналист в БНТ /1971-2014/

1676. Rumen georgien inmigrant

1677. Грета Ганева -адвокат

1678. Венелина Попова, журналист

1679. Антон Василев, архитект

1680. Ирина Станимирова, адвокат

1681. Матей Тодоров - журналист в БНТ 20 години

1682. Мария Петрова рехабилитатор

1683. Дамян Петров Лекар

1684. Невена Дишева, счетоводител

1685. Георги Костадинов, библиотекар

1686. ВеселаПаунова,бивш служител на Бнт,40г трудов стаж

1687. Софрони Върбев, преподавател в НБУ

1688. Розанна Кръстева - лекар

1689. Деян Саздов художник

1690. Д-р Стоян Йорданов-лекар

1691. Светла Гавазова-ресурсен учител и треньор по баскетбол

1692. ОСТАВКА Грета Йорданова - пенсионер

1693. Анатолия Узунова, инженер

1694. Светослав Илиев, програмист

1695. Мария Данева - строителен инженер, проектант, графичен дизайнер и художник

1696. Руси Иванов - пенсионер

1697. Атанас Стефанов, технически сътрудник

1698. Теодор Лулчев - художник, дизайнер, преподавател

1700. Пламен Петков, икономист

1701. Анастасия Конти- инженер

1702. Ралица Николова - данъкоплатец

1703. Ивайло Димитров оператор

1704. Росица Милева, социален педагог

1705. Йорданка Стоянова - пенсиониран учител

1706. Снежина Здравкова, преводач

1707. д-р Камен Ковачев, тъпанар

1708. Румяна Атанасова - фотограф

1709. Янчо Петков- бизнес с метали

1711. Екатерина Григорова- правист

1712. Ани Ангелова- студентка

1713. Йордан Златински учител пенсионер

1714. Владимир Русев-Бизнесмен

1715. Райна Бояджиева - гражданин

1716. Силвия Чолева, поет, издател, журналист в БНР

1717. Даниела Атанасова, икономист

1718. Пенка Каменова- инженер

1719. Добрина Алексиева - режисьор

1720. Лилия Найденова, агент на недвижими имоти

1721. Йордан Ликов, архитект

1722. Владислав Ангелов-бизнесмен

1723. Петър Георгиев музикант

1724. Христо Богданов , служител

1725. Веселина Маринова, журналист

1726. Мария Касимова-Моасе, журналист

1727. Елена Димитрова, актриса

1728. Надя Сърбова, данъкоплатец

1729. Силва Рахнева, журналист

1730. Бояна Ушева - бивш журналист

1731. Ина Парева - гражданин, зрител, маркетинг

1732. Кристина Станиславова- мениджър реклама

1733. Светлана Проданова - безработна, социален работник

1734. Росен Захариев - музикант

1735. Кристиян Достинов- историк.

1736. Христина Цуцуманова икономист

1737. Стоян Янков, журналист

1738. Марина Изидорова-финансов експерт







