Иво Христов: Да сведем до минимум потенциалните рискове от 5G за хората и биоразнообразието 31 май 2021 / 20:06 Tweet

OT 20:06:01 31-05-2021 NS2005OT.030 Иво Христов - офис Иво Христов: Да сведем до минимум потенциалните рискове от 5G за хората и биоразнообразието Усилията да бъдат в посока отправяне на препоръки към регулаторите за конкретни законодателни мерки, гарантиращи максимална защита за европейските граждани, призова евродепутатът Брюксел, 31 май 2021 г. - "Станахме свидетели на разгорещени дебати "за" и "против" 5G технологията, а междувременно пандемията бе използвана като подходящ предлог за ускореното ? разгръщане. Година и половина след лансирането на работата по оценката на въздействието, 5G мрежите вече функционират в редица населени места в Европейския съюз. Въпросът дали имаме нужда от 5G технологията днес изглежда задминат от събитията. Става въпрос как да сведем до минимум потенциалните рискове за хората и биоразнообразието." Това заяви в заключителното си изказване на провелото се днес онлайн представяне на изследванията за въздействието на 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда Иво Христов, член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП. Българският евродепутат, който е член на Панела за бъдещето на науката и технологиите към Европейския парламент (STOA), бе един от домакините на днешното събитие. В края на 2019 г. Иво Христов и Мишел Риваси, евродепутат от Групата на Зелените/Европейски свободен алианс, поръчаха изготвянето на всеобхватно изследване за въздействието на мрежите от пето поколение върху човешкото здраве и околната среда. Изследванията бяха възложени на два от най-авторитетните научни центъра в Европа - института "Рамацини" в Болоня, Италия, и университета в Гент, Белгия. Участие в събитието взеха проф. Фиорела Белподжи от института "Рамацини" и проф. Арно Тиленс от университета в Гент, под чието ръководство бяха проведени двете изследвания, Ева Кайли, евродепутат и председател на STOA, а модератор на дискусията бе проф. Мишел Израел от Националния център по обществено здраве и анализи. "За мен бе изненадващо, че разполагаме с план за действие за внедряването на 5G на територията на ЕС, без да са преценени адекватно потенциалните рискове, при положение че тревоги в обществото има. В отговор на този план редица европейски градове въведоха мораториуми, а гражданите реагираха остро на липсата на информация и достатъчно научни изследвания по темата", припомни Иво Христов. По думите му, усилията оттук нататък трябва да бъдат насочени в посока отправяне на препоръки към регулаторите за конкретни законодателни мерки, които да гарантират максимална защита за европейските граждани. Той уточни също така, че заключенията на изследванията предлагат именно следването на подобен подход: - изграждането на методология за оценка на риска от излагане на радиочестотните лъчения; - управление на риска чрез дефиниране на безопасни лимити на излагане; - преодоляване на информационната пропаст чрез организирането на всеобхватни информационни кампании; - ревизиране на правилата за безопасна употреба на мобилните телефони и на лимитите на излагане за клетъчната мрежа, както и въвеждането на нови технологии за мобилните телефони, които да позволят намаляването на енергийните емисии. "Вярвам, че адекватната оценка на риска и провеждането на мултидисциплинарни научни изследвания за биологичните ефекти на милиметровите вълни върху хората и околната среда са правилният подход", каза още българският евродепутат. "Известно е, че обективността на съществуващите изследвания на въздействието на 5G е често поставяна под въпрос поради мащаба на икономическите интереси и силните позиции на индустрията. Все по-често ставаме свидетели на порочната практика корпорациите да финансират научни трудове, които да служат за валидиране на технологии, носещи огромни икономически ползи, но със съмнителен за човешкото здраве и околна сред ефект в дългосрочен план. Тази широко разпространена практика често подвежда общественото мнение в посока, угодна на компаниите", коментира Иво Христов. Той сподели убеждението си, че общественият интерес и грижата за биоразнообразието и човешкото здраве трябва да бъдат водещи пред икономическите съображения. "Вярвам също така, че гражданите имат правото на обективна научна оценка, която, вместо да поляризира обществените настроения, да спомага за отсяването на истината от полуистината. Считам, че представянето на двете проучвания ще внесе доза разум в дебата около въвеждането на мрежите от пето поколение", каза още Христов. Проф. Фиорела Белподжи, ръководител на изследването за въздействието на 5G технологията върху човешкото здраве, съобщи по време на презентацията си, че при честотни диапазони 450 MHz - 6000 MHz са налице достатъчно доказателства при експериментите с животни за канцерогенен ефект. По думите ?, тези честоти вероятно имат ефект върху мъжките и женските репродуктивни способности, както и че съществува възможност за неблагоприятни ефекти върху потомството, изложено на тези честоти по време на ембрионалното развитие. Представяйки изследването на въздействието на технологията върху околната среда, проф. Арно Тиленс от Университета в Гент, Белгия, коментира, че има много голяма разлика в броя научни публикации, касаещи животните и тези, касаещи растенията. Като възможна политика той открои финансирането на изследвания, които да доведат до по-качествени научни резултати за влиянието на честотите под 6GHz върху безгръбначните, растенията и гъбите и за влиянието на честоти от 6 до 300 GHz при гръбначните, безгръбначните, растенията и гъбите. Резултатите от тези изследвания могат да формират основа за разработване на политики за излагането на радиочестоти и електромагнитни полета при организмите, различни от човека. По думите на Мишел Риваси, възлагайки съответните независими научни изследвания за въздействието на 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда, Европейският парламент на практика е заместил Европейската комисия, която е позволила разгръщането на технологията, без да оцени рисковете. д-р Фиорела Белподжи, Институт "Рамацини", Болоня ЗАКЛЮЧЕНИЯ Телекомуникационни честоти FR1 450 MHz - 6000 MHz От настоящия преглед на литературата и съображенията, изложени по-горе, можем да заключим следното: Рак при хората Има ограничени доказателства за канцерогенността на радиочестотната радиация. От 2011 г. насам има наблюдения за взаимно влияние между излагането на радиочестотната радиация от безжични телефони и глиоми и акустични невроми, но доказателствата не са достатъчно силни за установяване на пряка връзка. Рак при опитни животни Има достатъчно доказателства при експериментите с животни канцерогенността на радиочестотната радиация. Ефекти върху репродуктивните способности и развитието при хората Има ограничени доказателства за неблагоприятни ефекти върху мъжките репродуктивни способности (качество на спермата). Ефекти върху репродуктивните способности и развитието при експериментални животни Има достатъчно доказателства за неблагоприятни ефекти върху мъжките репродуктивни способности (качество на спермата). Има ограничени доказателства за неблагоприятни ефекти върху потомството, изложено по време на ембрионалното развитие. Телекомуникационни честоти FR2: 24 to 100 GHz, милиметрови вълни Рак при хората Малкото и неподходящи данни не позволяват оценка. Рак при експериментални животни Няма данни. Ефекти върху репродуктивните способности и развитието при хората Няма данни. Ефекти върху репродуктивните способности и развитието при експериментални животни Няма данни. Обща оценка Ракови заболявания FR1: 450 to 6000 MHZ: Като синтез на направения от мен анализ на наличната научна литература, при изследванията както на хора, така и на животни, излагането на FR1 честоти вероятно води до глиома и акустична неврома у хората. FR2: 24 to 100 GHz: Липсват адекватни изследвания за по-високите честоти. Бих искала да заключа с едно от съображенията на Бийдфорд Хил (1965): УВсяка научна работа е незавършена Ц независимо дали е наблюдения, или са експерименти. Всяка научна дейност е поддатлива на сътресения или модификации с напредъка на знанието. Това не ни дава свободата да игнорираме знанието, което вече имаме или да отлагаме действията, които изглежда се изискват в даден момент.У Възможни политики Възможните политики, на база на този доклад, касаещи 5G честотите (700 MHz, 3600 MHz, 26GHz) и при условие че 2G, 3G и 4G честотите ще продължат да бъдат в употреба още дълги години, са следните: Въвеждане на нови технологии за мобилните телефони, които да позволят намаляването на енергийните емисии Източниците на радиочестотни емисии, които в момента изглежда да са най-голяма опасност, са мобилните телефони. Въпреки че хората смятат, че най-голямата заплаха са трансмисионните инсталации (радиомачти, антени), всъщност най-големият виновник за излагане на радиочестоти са техните собствени мобилни телефони и епидемиологичните изследвания са наблюдавали значително увеличение на туморите в мозъка и туморите на Швановите клетки в периферните нерви най-вече при засилена употреба на мобилни телефони. Затова следва да гарантираме, че се произвеждат все по-безопасни телефонни устройства, които излъчват малко енергия и по възможност работещи само на определено разстояние от човешкото тяло. Слушалките с кабел решават голяма част от проблема, но пък са неудобни и затова отблъскват потребителя, а използването на високоговорител невинаги е възможно. Възможостта за намаляване на излагането на RF-EMF, колкото е възможно, трябва да се прилага независимо какви честоти използва Ц от 2G до 5G. Държави като САЩ и Канада, които са наложили по-стриктни SAR лимити1 (1.6 W/kg на средно 1 g) от Европа (2 W/kg на средно 10 g), са били в състояние да изградят ефективни 2G, 3G, 4G комуникации. Тъй като 5G се стреми да бъде по-енергийноефективна от предишните технологии, прилагането на по-строги ограничения за мобилните устройства в ЕС ще бъде едновременно устойчив и предпазлив подход. Днес има практически толкова телефони, колкото и хора по света. Това, което разкриват епидемиологичните и експерименталните изследвания, описани в този доклад, е малък, но значим риск, който засяга милиарди. Следвателно броят на хората, които могат да пострадат от излагането на RF-EMF, може да се изчисли на стотици хиляди, ако не и на милиони. Затова сме длъжни да действаме сега, прилагайки принципа на предпазливост. Прибягването именно до принципа на предпазливост предполага, че потенциално вредните ефекти, произтичащи от този феномен, продукт или процес, са идентифицирани, и че научната оценка не позволява рискът да бъде оценен с достатъчна сигурност. В момента, това в голяма степен описва ситуацията. Ревизиране на лимитите за излагане за клетъчни кули (лимити за излагане на природата) в държавите от ЕС В последно време европейските политики (Европейска комисия, 2019 г.) отдадоха огромно значение на устойчивостта на новия модел на развитие, в който се въвеждат нови технологии за непрекъснат мониторинг на състоянието на планета, климатичните изменения, енергийния преход, агро-екологията, опазване на биоразнообразието и други. В тази перспектива, използването на 5G 1 SAR - специфична скорост на абсорбция на най-ниски честоти и придържането към предпазливи лимити може да бъде иновация от водещо значение за постигане на европейските цели. Това, което показват епидемиологичните проучвания от 2011 г. (IARC 2013), вече е потвърдено в лабораторни изследвания на животни, особено по отношение на връзката между излагането на RF-EMF и канцерогенния . ефект върху нервната система. Безопасните нива, допустими в ЕС, са 61 V/m (ICNIRP, 2020). Най-ниската доза, при която са наблюдавани тези ефекти е 50 V/m. Предвид този резултат, една възможност е да се ревизира лимита за жилищни и публични пространства в Европа. Нивата могат да бъдат намалени поне 10 пъти до 6 V/m, което е и нивото, при което не се забелязват канцерогенни ефекти при лабораторните експерименти с животни. 6 V/m е и предпазливият лимит, що се касае до липсата на ефекти върху фертилносттта. То може да изглежда непрактично ниско, но не толкова, ако разширим 5G комуникациите. Да вземем Италия, където пределният лимит е установен на 20 V/m, но там, където хората са изложени на излъчване за повече от четири часа (домове, работни места, училища, религиозни средища и др.), критичната стойност е 6 V/m, близо до лимита от 5 V/m, за който споменахме по-рано, че е безопасен за животни в лабораторни условия. Стойността, при която не се забелязват негативни ефекти (NOAEL), в експериментални условия се прилага често при оценка на риска и изследванията. В много италиански градове, включително Болоня, от известно време 5G работи на 3600 MHz. Данните от наблюденията сочат, че средното излагане в община Болоня през 2019 е било 1.97 V/m (с единичен пик от 4.62 V/m). Още се обработва статистиката за 2020, но в нито един случай не са били превишени стойностите, зададени от италианското правителство. За момента, следователно, изглежда възможно да се разработят нови инсталации, които да бъдат в рамките на ограниченията. Друг пример е Париж, един от най-сигурните метрополиси в Европа. Париж постига споразумение с четирите френски мобилни оператора, целящо по-стриктни норми на излъчване на мрежите. Лимитът за излагане на RF-EMF е намален на 5 V/m от 7 V/m за затворени пространства, които представляват 30% намаление при референтна честота от 900 MHz. Това е по-ниско от заложеното в Брюксел (6 V/m) и Рим (6 V/m). Споразумението, одобрено от кметството на Париж през 2017, включва планове за нова мониторинг услуга, която да спомогне за измерването електромагнитните нива в сградите. Брюксел е трети пример за възприемането на лимит от 6 V/m. Нещо повече, при системния си преглед на литературата Jalinian et al. (2019) обновиха данните от предходния преглед за ежедневното излагане на RF-EMF в Европа, което обхващаше публикации до 2015 г. Извлечените от авторите количествени данни за общественото изглагане на радиочестотна радиация в различни въшни и вътрешни пространства, транспорт, офиси, училища и др. варират от 0.04 до 0.76 V/m. За открити пространства средната стойност варира от 0.07 до 1.27 V/m, заради насочените надолу сигнали от мобилни базови станции. Нивата в обществения транспорт (автобуси, влакове и трамваи) и в колите са между 0.14 и 0.69 V/m, с най-високи стойности от 1.97 V/m, измерени в станциите на обществения транспорт, отново поради големия принос на базовите станции. Също както и при предходни изследвания излагането на RF-EMF е най-високо в транспортните системи, следвано от открити пространства и частни закрити помещения. Примерите сочат, че 6 V/m не е препятствие за развитието на новите технологии, поне за честоти от 700 MHz и 3600 MHz и няма необходимост, както твърдят някои, лимитите да се увеличат по технически причини. Ако европейските държави възприемат 6 V/m за пространства, в които хората прекарват повече от 4 часа на ден, това ще е значима предпазна мярка, която ще ни позволи да развиваме 5G без повече рискове за здравето, отколкото при сегашната мрежа. Това е така, защото опасността произхожда от електромагнитното поле, а не от честотата на радиовълните. За милиметровите вълни 26 GHz все още има значителна несигурност относно оценката на нивото на излагане, по отношение и на MIMO (multiple-input and multiple-output) технологията Ц метод, при който се мултиплицира капацитетът на радиовръзката чрез множество антени за излъчване и приемане, и по отношение на beaming технологията, при която се фокусира безжичен сигнал върху конкретно приемащо устройство вместо да се разпръсква във всички посоки от антена). Това засега ни възпрепятства да предвидим и мониторираме специфичен бъдещ сценарий. Насърчаване на мултидициплинарни научни изследвания, за да се оценят дългосрочните ефекти върху човешкото здраве, както и за установяване на адекватен метод за мониторинг на излагането след въвеждане на 5G В литературата не са налични адекватни изследвания, с които да изключим опасността от тумори и негативни ефекти върху фертилитета и развитието вследствие на 5G милиметровите вълни, нито от възможността за синергично взаимодействие с ниските честоти, използвани от 5G или вече използвани от предходните поколения. Всичко това прави въвеждането на 5G изпълнено с несигурност както по отношение на здравните проблеми, така и при прогнозирането / мониторинга на действителното излагане на населението на 5G. Заради тази несигурност, една възможност е насърчаването на изследвания, провеждани от екипи в мултидисциплинарни области, на аспектите, свързани с оценка на ефектите от излагането, но и биологичните влияния на милиметровите вълни върху хората, флората и фауната (гръбначни животни, растения, гъби, безгръбначни при честоти между 6 и 300 GHz). Резултатите от тези изследвания ще формират основа за развиване на базирани на науката политики по отношение на излагането на RF-EMF при 5G честотите на човека и другите организми. Въпреки това, наличните резултати изглеждат достатъчни, за да демонстрират наличието на биомедицински ефекти, и да предизивикат принципа на предпазливост, тъй като обектите на изследванията могат да се дефинират като потенциално уязвими и това следва да доведе до промяна на съществуващите лимити (Di Ciaula, 2018). Милиметровите вълни ще бъдат въведени едва с финалния 5G протокол тоест след 3-5 години. През това време имаме възможност да проучим техния ефект, преди да изложим на тях цялото население и околната стреда. Въвеждането на 5G технологии без допълнителни проучвания за безопасност ще означава провеждането на ДекспериментУ върху цялата човешка популация в пълна несигурност за последствията. Да се ограничим до Европа, не може ли всичко това да се случи в рамките на REACH (EC 1907/2006)? REACH цели да подобри закрилата на човешкото здраве и околната среда чрез по-добро и по-ранно идентифициране на присъщите качества на химическите вещества. В ЕС REACH регулира регистрацията, оценката, разрешенията и ограниченията на химикалите. То цели и да насърчи иновациите и конкурентоспособността на химическата промишленост в ЕС. REACH се основава на принципа Дбез данни няма пазарУ, прехвърляйки на индустрията да даде информация за безопасност на химическите субстанции. Производителите и вносителите са задължени да съберат информация за свойствата на химикалите, която да гарантира безопасната им употреба, и да я регистрират в централна база данни на Европейската агенция за химикалите (ECHA) в Хелсинки. Защо това да не може да се приложи и към всички видове технологични иновации, които потенциално могат да засегнат 500 милиона европейски граждани? Предприемане на мерки за стимулиране на намаляването на излагането до минимум Забележителните възможности на новите безжични 5G технологии могат да бъдат постигнати и с фиброоптичен кабел. Това ще минимизира излагането, когато е нужно свързване на фиксирани площи. Можем да използваме оптичен кабел до училища, библиотеки, офиси, къщи, обществени сгради и др. По същия начин обществените пространства може да гарантират пространство без RF-EMF така, както имаме места за пушачи, за да избегнем пасивното излагане на хора, които не ползват мобилен телефон или технологии за предаване на данни на разстояние (например деца и възрастни хора) и за онези, които се противопоставят на излъчването заради електросенситивност. Информационни кампании за 5G В нашия съвременен климат на несигурност, където индустрията и институциите често заемат противоположни позиции, хората са уплашени, вече не се чувстват защитени от институциите и формират комитети, изискващи 5G да бъде блокирано. Негативните последици са огромни Ц напредъкът в технологиите е забавен точно когато пандемията от Covid-19 извади на показ много от недостатъците на технологиите и съответно необходимостта от развитие, и отново общественото недоверие в институциите предизвика гореща съпротива и настоявания за мораториум върху 5G. Хората често не са наясно, че рисковете идват не от различните честоти, ниски или високи, а от елетромагнитното поле, което те генерират. Управлението на риска може да се постигне с дефиниране на безопасни лимити на излагане. За съжаление, това е резултат от липсата на независима информация за употребата на радиочестоти. Информационната пропаст дава поле за изява на онези, които отричат, и на онези, които вдигат шум. Така нараства обществен конфликт в много европейски държави. Програмите за информираност на гражданите стават приоритет. Те трябва да се случат на всички нива, започвайки с училищата. Трябва да покажат потенциалните рискове, но и възможностите за дигитално развитие, инфраструктурните алтернативи на 5G трансфера, мерките за безопасност и лимитите на излагане и правилната употреба на мобилни телефони. Само с точна информация можем да си върнем доверието на гражданите и да постигнем общо съгласие за технологичния избор, който, при правилно управление, може да донесе социален и икономически напредък. Арно Тиленс, Университет Гент, Белгия Заключения Ниски телекомуникационни честоти (450 MHz - 6 GHz) Гръбначни Клетъчни изследвания От всички прегледи на изследванията, които се фокусират върху клетъчната генотоксичност на излагането на радиочестоти и електромагнитно поле (RF-EMF), пет заключват, че генотоксичният ефект от излагането на RF-EMF е (много) слаб или несъществуващ. Две стигат до извода, че има генотоксичен ефект, но те се базират на много ограничен преглед на съществуващата литература. Другите изследвания, включително най-скорошният и най-обемният преглед (Vijayalaxmi и Prihoda 2018), или не стигат до извод или стигат до извода, че научната литература показва смесени резултати или такива, от които не могат да бъдат направени изводи. Изследванията за ефекта от излагане на RF-EMF върху клетъчната трансформация, и особено върху апоптозата, са със смесен резултат. Повечето изследвания не правят изводи. Тези, които са направили заключения, твърдят, че не са намерили ефекта на причинена от радиочестоти апоптоза и са открили слаби доказателства за размножаването на клетките. Трябва да се отбележи обаче, че тези изводи са подкрепени основно от доказателства от клетъчни изследвания при човека и че изследванията върху други гръбначни показват смесени резултати. Няколко прегледа докладват за изменения на йонните канали през клетъчната мембрана при излагане на RF-EMF. Други намират, че причинените от радиочестотите йонни сигнали са слаби. Прегледите предоставят смесени наблюдения дали излагането на RF-EMF може да доведе до поява на термични шокови протеини (HSPs). Повечето изследвания заключват, че излагането на RF-EMF няма или има силно ограничен ефект върху производството на реактивни кислородни видове (ROS). Два прегледа правят извода, че RF-EMF може да активират изолирани неврони. Тези прегледи, които изследват ефектите на излагането на RF-EMF върху генното изразяване в гръбначните (освен човека), заявяват, че няма достатъчно изследвания за достигане до изводи. Изследвания върху животни Няколко прегледа показват диелектрично нагряване на животните и повишаване на телесната им температура. Терморегулаторният отговор на цялото тяло на излагането на RF-EMF не е различен на отговора към други видове нагряване. Този отговор включва промени в ефекта на производството на метаболитна топлина, сърдечния ритъм и кръвното налягане. Тези прегледи, които вземат предвид генотоксичността на излагането на RF-EMF, установена в две изследвания in vivo, намират резултатите за противоречиви. Има, разбира се изследвания, които демонстрират генотоксичността на излагането на RF-EMF изследвания in vivo, но някои от тях са критикувани в тези прегледи. Няколко прегледа са се фокусирали върху причинените от RF-EMF (преходни) ефекти върху пропускливостта на кръвно-мозъчна бариера Някои заключват, че пропускливостта може да бъде изменена при високи (локализирани) нива на SAR1. Други прегледи стигат до извода, че доказателствата за подобен ефект са слаби. Един преглед обяснява тези противоречия в литературата с това, че по-ранните изследвания намират ефекти, а по-късни и по-качествени 1 SAR - специфична скорост на абсорбция изследвания не могат да го възпроизведат. Два прегледа коментират ефектите от излагане на RF-EMF върху EEG сигналите и електрическата активност на мозъка. Едното разглежда мозъчните функции и структура и достига до смесени изводи за ефекта. Един преглед докладва за ефекта от излагане на RF-EMF върху свойствата на невротрансмитерите. Няколко прегледа твърдят, че животните могат да чуят RF-EMF пулсации над определена честота, т.нар. микровълнов слухов ефект. Те обаче докладват, че има малко доказателства, че телекомуникационните сигнали могат да доведат до подобен ефект. Много малък брой изследвания изучават ефектите от излагане на RF-EMF върху ендокринната система и повечето не намират последствия. Повечето от прегледите, съсредоточени върху ефекта от излагане на RF-EMF върху сърдечно-съдовата система, го разглеждат в рамките на диелектричното нагряване. Тези изследвания, които не намират терморегулаторен отговор, не намират и отражения върху пулса и кръвното налягане. Прегледите на изследванията на ефекта от излагане на RF-EMF върху хематологията и имунната система намират преходни ефекти, които може да са резултат от терморегулаторен отговор. Само един преглед изследва ефекта от излагане на RF-EMF върху кожата и представя смесени изводи. Няколко изследвания третират ефекта от излагане на RF-EMF върху очите и докладват, че тези ефекти съществуват и могат да се дължат на терморегулаторен отговор. Прегледите върху поведенческите ефекти от излагане на RF-EMF намират поведенчески отговор на диелектричното нагряване и докладват смесени резултати за поведенчески отговор на нетермалното излагане. Изследвания върху околната среда Изследванията за ефектите върху околната среда от излагане на RF-EMF са основно съсредоточени върху поведението на гръбначните и по-конкретно гнездене, възпроизводство, ориентация и численост в районите на източници на RF-EMF. Има няколко изследвания, които стигат до извода, че могат да се наблюдават последствия в поведението на птиците и прилепите при излагане на RF-EMF. Две прегледани изследвания върху крави показват ефекти от излагане на RF-EMF по време на развитието. Няколко изследвания наблюдават ефекти върху възпроизводството при птиците. Един от прегледите разглежда ефектите на нискочестотно RF-EMF върху ориентирането на птиците. Безгръбначни Излагането на безгръбначни на RF-EMF в честотния спектър 0.4-6 GHz е изследвано от няколко автори. Диелектричното нагряване на безгръбначните с RF-EMF е демонстрирано в множество изследвания и диелектричните свойства на безгръбначните в този спектър също са проучвани. Повечето изследвания, които не целят да индуцират диелектрично нагряване, се фокусират върху ефектите върху развитието, генетиката и поведението. Проучванията in vitro на нервни клетки на безгръбначни показват, че излагането на RF-EMF води до повишена неврална активност. Проучванията in vivo, в лабораторни условия, са изправени пред няколко проблема и не могат да представят категорични заключения по серия от изследваните параметри. Необходими са проучванията с по-добро изследване на изложените групи, на sham групите и на контролните групи. Изследванията на околната среда представят интересен подход, защото по замисъл използват реалистични условия на излагане. Но те също са изправени пред определени ограничения на оценката на излагането на RF-EMF. Изследванията на безгръбначни, извън насекомите, са изключително малко (9 от 70 прегледани изследвания). Като се има предвид, че всички изследвания намират ефект от излагане на RF-EMF (дори при експерименталните ограничения), изглежда логично да се направят повече изследвания в тази посока. Растения и гъби Диелектричното нагряване на растения и семена с използването на RF-EMF под 6 GHz е възможно, ако се използват високи нива на вълни. Това нагряване може да има положителен ефект за някои растения при кратък период на излагане, но след определено време на излагане води до смъртност при растенията. На най-ниски нива на излагане на RF-EMF, тези ефекти, демонстрирани в литературата, изглежда се случват в кратък времеви период и на определени честоти, модулации или продължителност. Изследванията за дългосрочния ефект от излагане на ниско интензивни (в сравнение с честотите, необходими за диелектрично нагряване) изглежда не доказват ефекти, но броят изследвания и обхватът на изучаваните растения и особено гъби е ограничен. Предложени са някои интересни изследвания на околната среда, но в момента им липсва добра контролна група. Бъдещите изследвания трябва да се фокусират върху (1) по-качествени контролни и sham-контролни групи (2) наблюдаване на температурата по време на целия експеримент и (3) количествено измерване на излагането на RF-EMF на контролните групи и тестовите групи по време на целия експеримент. Високи телекомуникационни честоти (6-300 GHz) Гръбначни Клетъчни изследвания Няколко изследвания показват диелектрично нагряване на клетките. Има ограничен брой изследвания за генотоксичността със слаба контролна група и оценка на излагането. Невралната активация при използване на пулсиращи RF-EMF е разгледана от няколко изследвания с качествена контролна група. Промените в параметрите на високия потенциал за действие при излагане на RF-EMF са ясно илюстрирани. Изследванията на промените в клетъчната трансформация не показват термичен ефект. Други изследвания in vitro показват производството реактивни кислородни видове (ROS) при неутрофилите на мишки под влияние на излагането на RF-EMF. Не е ясно доколко този ефект е термично индуциран или не. Бяха демонстрирани някои ефекти върху параметрите на йонните канали, но те са доказано термични по природа. Няма намерени ефекти върху клетъчния метаболизъм и мембранните рецептори при плъхове. Изследвания върху животни Няколко изследвания демонстрират повишаване на основната телесна температура при излагане на RF-EMF. При голяма плътност на мощността, това може да доведе до смърт на гръбначните заради срив на кръвоносната система. Праговете на плътността на мощност и времето на излагане са определени при мишки и плъхове и са изследвани няколко телесни параметъра (кръвно налягане, пулс, основна телесна температура и температура на кожата) по време на нагряване с RF-EMF. Поведенческите аспекти са изследвани при животни с много по-ниски плътности на мощността. Налице са смесени резултати за поведението на животните пред X-Band радар. Някои изследвания сочат промени в поведението, а други не намират такъв ефект. Изследванията на животинска сперма при 10 GHz сочат намаляване на броя на сперматозоидите при 52 дни излагане на сравнително висок интензитет. Ефектът изглежда термичен. Смесени ефекти се докладват при растежа на инжектирани в гризачи ракови клетки. Тези изследвания, които наблюдават ефект, докладват за забавяне на развитието на тумори. Излагането на очите на RF-EMF може да доведе до корнеални лезии и катаракта. Но все още има дебат какви са праговите стойности, при които може да се наблюдава този ефект. Описани са няколко ефекта върху невростимулацията in vivo, но броят изследвания е ограничен. Някои изследвания от същата група проучвания показват, че излагането на RF-EMF може да доведе до хипоалгезия при мишките. Ефектът на излагането на RF-EMF върху имунния отговор е изследван от няколко автора и повечето показват, че RF-EMF може да се използва, за да провокира антивъзпалителен отговор до определена доза. Накрая, едно изследване намира ефект от излагането на RF-EMF върху ЕЕГ спектъра. Безгръбначни Диелектричното нагряване на безгръбначните в диапазона 6-300 GHz е наблюдавано в няколко изследвания. Проучванията, които изследват излагането на сравнително висок интензитет RF-EMF, намират ефекти върху невралните отговори (in vitro) и върху развитието на насекомите (in vivo). Два научни доклада представят експерименти под базовите ограничения на RF-EMF на ICNIRP в този диапазон и намират ефекти върху развитието на насекомите. Нужни са повече изследвания при тези нива на излагане, за да се верифицират наблюдаваните ефекти при реалистични нива на излагане. Броят на изследванията in vivo за излагането на RF-EMF на безгръбначни във високите честото е много ограничен и трябва да бъде разширен в бъдеще. Растения и гъби Диелектричното нагряване се наблюдава при растения при диапазон 6-300 GHz. За да се проучат други ефекти, тези изследвания трябва да се фокусират върху правилното измерване на излагането в тестови, контролни и sham групи. Нещо повече трябва да се проучи дали въобще е необходима sham група за подобни изследвания. Серия доклади показват, че правилно организираното излагане на sham групи може драстично да промени тълкуването на резултата в тази сфера. Възможни политики Въз основа на прегледа, представен в този документ и направените изводи, се предлагат три възможни политики. Финансиране на изследванията за ефекта от излагане на RF-EMF върху околната среда Насоките, които формират основата за политики в повечето европейски държави, са насоките на Международния комитет за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP) (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)1 2020). И докато работата на ICNIRP е ценна при формирането на политики, трябва да отбележим, че обхватът на тези препоръки е ограничен до хората. Тези насоки вземат предвид само литературата за значими биологични ефекти, които оказват негативно влияние върху човешкото здраве. Насоките на ICNIRP не се фокусират върху превенцията на нежелани биологични ефекти от излагането на RF-EMF на животни, растения или гъби. Политиките и законодателството, предотвратяващи ефектите от RF-EMF, трябва да бъдат основани на научната литература, която изследва ефектите върху гръбначните (освен човека), безгръбначните, растенията, гъбите и други организми. Затова, ако отговорните за политиките лица искат да се фокусират върху политики, опазващи другите форми на живот, освен човека, трябва да базират решенията си на научната литература, която изследва именно тези форми на живот. Това не е проста задача, защото, както сочи настоящият преглед, има области, в които тези изследвания са недостатъчни. Първият проблем е огромното различие в броя публикации, които касаят гръбначните животни и онези, които третират други видове. На честотите, на които оперират сегашните телекомуникационни мрежи (0.4- 6 GHz), има стотици изследвания за ефекта от излагането на RF-EMF при гръбначните и хората (вж. например броят публикации цитиран от Vecchia 2009). Литературата за безгръбначните в същия диапазон е силно ограничена (приблизително 100 доклада) и голяма част от тях проучва насекоми. В тази група докладите за излагане на RF-EMF на безгръбначни, различни от насекомите, са по-малко от 10. Докладите за влиянието на вълните под 6 GHz върху растения и гъби (около 100) е също много малък в сравнение с изследванията върху гръбначни. В допълнение, много от изследванията върху безгръбначни, растения и гъби, имат редица изследователски проблеми. Вторият въпрос е сравнително малкият на брой публикации за излагане на RF-EMF на организми, различни от човека, в диапазона 6-300 GHz (около 250). Това е значим въпрос с оглед на факта, че 5G ще оперира именно на честоти между 6 и 300 GHz. Този брой публикации е значително по-малък от изследванията за ефекта от RF-EMF в диапазона 0.4 - 6 GHz. И за високите честоти има подобна разлика в изследванията върху гръбначни, безгръбначни, растения и гъби както и при изследванията на по-ниските. Има разумен брой изследвания за гръбначните (различни от човека) (<150 публикации), а докладите за безгръбначни (<50), гъби (<15) и растения (<15) са малобройни. За да се преодолеят тези недостатъци в настоящото научно познание, първата възможност за политики е финансирането на изследвания, които да доведат до по-качествени научни резултати за влиянието на честотите под 6GHz върху безгръбначните, растенията и гъбите и за влиянието на честоти от 6 до 300 GHz при гръбначните (различни от човека), безгръбначните, растенията и гъбите. Резултатите от тези изследвания могат да формират основа за разработване на политики за излагането на RF-EMF при организмите, различни от човека. Системно замерване и мониторинг на излагането на RF-EMF в околната среда За да оценим дали са необходими мерки за защита на даден организъм при излагане са необходими два елемента. Първо трябва да се докаже, че излагането води до вредни ефекти или поне е необходимо да има несигурност по отношение на възможните ефекти. Второ, трябва да има риск от (значително) излагане. Като се има предвид сравнително малкия брой научни изследвания за ефектите от излагане на RF-EMF за някои категории, за които правим обзор в този документ, има несигурност по отношение на ефектите от потенциално излагане. Но все още стои въпросът какво точно ще е излагането на RF-EMF на организмите, различни от човека. Както беше изложено по-горе в документа, почти всички организми, различни от човека, попадат в категорията не-потребители на RF-EMF. Затова водещите източници на излагане са отдалечените източници на RF-EMF - това е тъй нареченото излагане от околната среда. По-горе беше отбелязано, че това ще се промени с 5G. Но тъй като почти няма 5G, които да са напълно функциониращи в момента, е трудно да се предскаже това излагане. Затова, втората възможност за политики може да бъде изискване за системно измерване и мониторинг на RF-EMF от околната среда. Трябва да се обърне особено внимание на онези области, в които организмите, различни от човека, са по-доминиращи. По-голяма част от съществуващите изследвания са с основен фокус човекът и по-голяма част от замерванията са направени в среда, в която преобладаването на другите организми e сравнително ниско (Bhatt et al. 2016; Bolte and Eikelboom 2012; P. Frei et al. 2009; Sagar et al. 2016; 2018; Thielens, Van den Bossche, et al. 2018; Urbinello, Huss, et al. 2014; Velghe et al. 2019b). Има няколко изследвания, които проучват излагането на RF-EMF от околната среда на организми, различни от човека (Vijver et al. 2014; L?zaro et al. 2016; Mittler 1977; Pramod and Yogesh 2014; Balodis et al. 1996; M. Cammaerts and Johansson 2015; Haggerty 2010; Magone 1996; Waldmann-Selsam et al. 2016). Тази линия на изследвания трябва да бъде разширена. Протоколът за замервания на излагането на RF-EMF за 5G мрежите тепърва се разработва (Aerts et al. 2019) и може да се използва и за измервания на излагането от околната среда. Но тези замервания изискват обучени техници или учени, които да ги извършват, и отнемат много време. Алтернатива може да бъде разполагането на мрежи за мониторинг на RF-EMF (Aerts et al. 2018; Vermeeren et al. 2019; D?rrenberger et al. 2014). Това са мрежи от възли, които могат да измерят излагането на RF-EMF, разположени стратегически в дадена площ, в която трябва да се направят измервания. Тези мрежи за мониторинг имат предимството да бъдат разположени веднъж и да дават своевременна информация, без да е необходимо да има техник на място. Разбира се, разполагането на такива мрежи е свързано с разходи. Мониторинг на антените на базовите станции Алтернатива на извършването на замервания на излагането на RF-EMF от околната среда е мониторингът на изходящите мощности на основния източник на RF-EMF: антените на базовите станции. Мрежовите оператори регулират изходящата мощност в зависимост от натоварването на мрежата и нуждите на потребителите. Показано е в литературата (Shikhantsov et al. 2020), че ако имаме коректна информация за предварителното кодиране на антените в базовите станции, можем да определим нивата на излагането в околната среда, чийто източник са тези антени. Това може да бъде използвано в по-голям мащаб в комбинация с методите, предложени от Beekhuizen et al. 2013; 2014; B?rgi et al. 2010. Тази информация обаче не е публично достъпна. Затова трета възможност за политики би било изискване тази информация да стане публична, тоест операторите да оповестяват използваните от тях антени, операционни честоти, предварителното кодиране, използвано във времето, изходящите мощности във времето и спецификациите за инсталиране на антените. Възможно е, като алтернатива, да се създаде независим експертен орган, който може да интерпретира данните, ако има причини (търговска тайна или др.) информацията да не бъде оповестявана публично. Тези данни могат да бъдат използвани като входящи за методите, изброени по-горе, за да се измери със задна дата излагането на RF-EMF. Тази информация може да бъде полезна ако междувременно породи нови идеи в науката и позволи на операторите да продължат с необходимото обновяване на техните мрежи. Изследвания за съответствие или превенция на високи нива на излагане на RF-EMF в близост до антени на базови станции за всички живи организми. Има случаи, в които е ясно, че ще се случи високо ниво на излагана на RF-EMF: животните, които се придвижват, могат да преминат в близост до базови станции или такива трансмитери може да бъдат инсталирани в близост до дървета. В този случай е възможно да се приложат мерки, които ще гарантират физическо разделяне между базовата станция и организмите, изложени на лъчение, които са близки до онези, които се прилагат за хората. Инсталирането на такива антени е регулирано и обичайно се изисква оценка на съответствието с препоръките на ICNIRP. Тези препоръки се основават на връзката между базовите ограничения на специфичното ниво на абсорбиране (SAR) тоест опосредствано термично загряване в резултат на излагане на RF-EMF, и инцидентните нива на RF-EMF или т.нар. референтни нива. Именно базовите ограничения и референтните нива се използват най-често за оценка на съответствието на новоинсталираните базови станции (Thors et al. 2017; Baracca et al. 2018; Thielens et al. 2013) и в резултат се ограничават изходящите мощности на тези антени. Поставят се и физически бариери около антените, за да ограничат достъпа на населението до тях. Подобни бариери могат да се поставят, за да ограничат приближаването на летящите животни и, въз основа на измервания и числени симулации, да се гарантира минимално отстояние от вече съществуващите растения. Четвърта възможност за политики е именно изискването за изследване на съответствието за организми, различни от хората, когато се инсталира нова базова станция. Тези изследвания ще предоставят количествено измерване на излагането на даден обект в близост до антена и ще доведат до ограничение на изходната мощност и задаването на минимално отстояние, базирано на потенциалното излагане. Поради това, че диелектричното нагряване е доказано във всички изследвания на различните категории, обект на този преглед, този ефект трябва да бъде предотвратен. Проучването на съответствието трябва да се случи за всички организми, които вероятно ще се намират близо до антената и излъчваните мощности на тези антени трябва да отговарят на резултатите от проучването. Типични примери са прилепите, птиците, насекомите и близките растения. Сегашните проучвания на съответствието са съсредоточени върху хората и не са достатъчни, за да предотвратят термичния ефект върху останалите организми. Физичните механизми на нагряването при излагане на RF-EMF са едни и същи при всички биологични организми. Но връзката между излагането, дозиметричните количества и увеличението на температурата, използвани в препоръките на ICNIRP се базират на ефектите при човека и на експерименти с животни (основно гръбначни). Тези съотношения са различни за другите организми, които могат да притежават значително различни характеристики, като съотношение повърхност-обем, диелектрични свойства, термични свойства, терморегулация и физически размер. Основната разлика между първата и четвъртата възможност за политики е, че първата се фокусира върху необходимостта от придобиване на научни знания за биологичните ефекти от излагането на RF-EMF, докато това предложение изисква технически подобрения в съответствието на антените в базови станции. Да се докаже предпазването на диелектричното нагряване в организмите, различни от човека, е възможно и със съществуващите и в момента научни методи. /НС/