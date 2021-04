МЕГАПАРК е с нов интериор в духа на концепцията Living Room

#Office.Like.Home.

Реконструкцията на сградата трансформира изцяло 2600 кв.м общи пространства като развива и обновява съществуващите и добавя нови услуги за наемателите.

София, април 2021 г.

Екипът на Lion’s Head, компанията-собственик на Мегапарк, използва периода на дистанционна работа на наемателите, за да реализира мащабен проект по реконструкция на офис комплекса. Новият интериорен дизайн е вдъхновен от идеята за повече удобство и уют на служителите и посетителите. В общите части са обособени самостоятелни зони за работа и отдих с повече възможности за нетуъркинг в неформална среда. Основната цел е да се предостави разнообразие от услуги и функционалности, които позволяват на наемателите да се съсредоточат върху своя бизнес, по-лесно да привличат и задържат таланти и да стимулират креативността на екипите си.

„Haшaтa цeл e дa смекчим гpaницaтa мeждy cпoдeлeнoтo и личнoтo пpocтpaнcтвo, мeждy paбoтнaтa и дoмaшнaтa cpeдa, дa пpeвъpнeм oбщитe чacти нa Мегапарк в oбитaeми, yютни, нaпoмнящи пoвeчe нa дoмa пpocтpaнcтвa“, споделя Виктория Илиева, криейтив директор VIArchitects, автор на идейния интериорен проект.

Реконструкцията е в духа на концепцията Living Room, все по-актуална тенденция в интериорния офисен дизайн, която създава мотивираща и продуктивна работна среда и цялостно ново усещане за обитателите на сградата.

„За да са устойчиви във времето, качествените офис сгради трябва да се променят. Ние в Lion’s Head постоянно следим новите изисквания и нужди на динамичните и съвременни хора, каквито са нашите наематели, и това е причината да стартираме реконструкция от такъв мащаб. Успяхме напълно да преобразим общите части на Мегапарк, за да създадем по-качествено и пълноценно преживяване на наемателите в офис средата“, казва Елица Ценова, главен инвестиционен директор в Lion’s Head Investments и управител на Мегапарк.

Другата голяма промяна е в допълнителните услуги в сградата: голямата отворената зона за хранене тип „food court“ е изцяло трансформирана. На нейно място оживяват две различни, но взаимно допълващи се концепции – модерна офис кантина с вкусна домашна храна и тематичен италиански ресторант с приятна външна тераса. Разнообразието от услуги се допълва от новия салон за красота и минимаркета.

Чрез установени партньори Мегапарк предоставя още отлично оборудван фитнес със сауна и парна баня, кафене с уютна атмосфера и голям асортимент напитки и храни, както и сладкарница със собствено производство.

Основен акцент на обновлението са зелените тераси. Три на брой, с обща площ над 1300 кв.м, те ще функционират като места за почивка, срещи, работа на открито и организиране на събития, превръщайки се в социално и красиво място, важна част от живота в сградата. Планират се допълнително озеленяване на входа и промени в открития паркинг, увеличаване броя на паркоместата и оптимизирана организация на движението.

Вътрешната трансформация на Мегапарк намира израз в новото лого на офис комплекса. То създава усещане за модерност, динамика и развитие – каквито са посланията и на промените в самата сграда. Трите елемента на графиката представят идеята за единност, общност и партньорство, обединявайки в перспектива трите части на офис комплекса. Цветовете пресъздават цялостния подход за баланс между новия интериорен стил на Мегапарк и характерната му фасада.

Като логично продължение на трансформацията компанията представя и новата си комуникационна платформа Office.Like.Home. В цялостния процес на реконструкция е ангажиран екип от дизайнери, маркетолози и архитекти, за да се постигне концептуална промяна, която отразява последните световни тенденции в офис сегмента.

„Офис комплексът е жив организъм, който непрекъснато се развива. Затова и нашето намерение е да не спираме да се променяме и да предлагаме нови услуги на нашите наематели“, допълва Елица Ценова.

Мегапарк е офис комплекс клас А с ключово местоположение на бул. „Цариградско шосе“. Основни характеристики: 17 етажа, 45 000 кв.м офис площи, 3 000 кв.м търговски площи, над 650 паркоместа.

Lion’s Head Investments е компания за инвестиции в първокласни офис сгради в Централна и Източна Европа. Към момента Lion’s Head Investments управлява 5 сгради с близо 235 000 кв.м първокласни офис площи в София и Букурещ – Полиграфия офис център и Мегапарк в София, Орегон парк в Букурещ. Основни инвеститори в компанията са Old Mutual Property и AG Capital. Old Mutual Property e част от Old Mutual Group – южноафриканска група за финансови услуги с над 170-годишна история, която оперира в 14 държави.

AG Capital е водеща група от утвърдени компании за инвестиции и управление на недвижими имоти - Lion’s Head Investments, BLD, Park Lane Developments, Atland Investments и 3Р1. Поддържа стратегически партньорства с международни лидери като Apollo Global Management, Old Mutual, IFC (World Bank Group).

