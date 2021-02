Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) подкрепя бизнес инфраструктура в Румъния 16 февруари 2021 / 13:09 Tweet

Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР)

подкрепя бизнес инфраструктура в Румъния





16 февруари 2021 г. Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) отпусна заем от 50 милиона евро на One United Tower S.A., за да улесни развитието на бизнес инфраструктурата в Румъния.



Целта на заема от ЧБТР е да финансира разходите за изграждане на "One Tower", зелена офис сграда, която е част от новоразработения комплекс за смесена употреба One Floreasca City, разположен на бивша изоставена индустриална зона в румънската столица. Общата стойност на проекта е 54 милиона евро. Част от заема ще бъде използван за рефинансиране на разходите по проекта, направени до момента и финансирани от акционерите. Сградата "One Tower", която трябва да бъде открита през първата половина на годината, е част от по-голям проект за подмладяване на градовете, включващ и жилищен компонент и целящ да получи глобален сертификат WELL за здравето и благосъстоянието на хората. Той ще получи и LEED Platinum-4 зелен сертификат, най-строгият световен екологичен стандарт за сгради. Сделката e обслужена от Dentons като външен юрисконсулт.



"ЧБТР има удоволствието да подкрепи този проект, представляващ важна инвестиция в румънския строителен сектор сред пандемията, която ще подобри предлагането на качествена бизнес инфраструктура в Букурещ. С особено удоволствие отбелязваме, че нашият клиент е многократно награждаван за устойчивостта на своите проекти, нещо, което се стремим да подкрепяме и популяризираме като институция за развитие", каза Дмитрий Панкин, президент на ЧБТР.

"Радваме се, че чрез тази операция получаваме вота на доверие на важна международна финансова институция, потвърждение на усилията ни за разработване на устойчиви проекти за недвижими имоти по международни стандарти за румънския пазар. Това е важна стъпка и в същото време и ново начинание за One group, която досега се е спирала на други решения за финансиране. Капиталът ще бъде използван за завършване на инвестицията и рефинансиране на минали разходи за строителство на офис сграда "One Tower ", каза Андрей Диаконеску, съосновател на One United Properties.











One United Tower S.A. е създадена от One United Properties S.A през 2017 г. като компания със специално предназначение за разработване, изграждане и експлоатация на офис сградата "One Tower". One United Properties S.A е основана през 2007 г. от Виктор Капитану и Андрей Диаконеску, румънски предприемачи. One United Properties е един от най-големите и най-успешните компании, създаващи жилищни, офис и смесен тип сгради от висок клас в Румъния, с брутна стойност на застрояване над 1,1 млрд. евро и активен проект, включващ над 2000 дизайнерски жилищни единици. One United Properties е иновативна компания, посветена на ускоряване на въвеждането на строителни практики за енергийно ефективни, устойчиви и здравословни сгради. Всички сгради имат сертификати за устойчивост, енергийна ефективност и уелнес, а компанията е многократно награждавана на множество конкурси и конференции в областта на строителството. One United Properties е първата компания в сферата на недвижими имоти в Румъния, получила международната награда "Най-доброто устойчиво жилищно строителство" в света на Международните награди за недвижими имоти 2019-2020.



Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) е международна финансова институция, създадена от Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Централата на ЧБТР е в Солун, Гърция. ЧБТР подкрепя икономическото развитие и регионалното сътрудничество, като предоставя заеми, кредитни линии, собствен капитал и гаранции за проекти и търговско финансиране в публичния и частния сектор в своите страни-членки. Уставният капитал на банката е 3,45 милиарда евро. ЧБТР се оценява дългосрочно "A-" от Standard and Poor's и "A2" от Moody's. За информация относно BSTDB, посетете www.bstdb.org.













/ЕС/