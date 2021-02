India aims to be a "leader in thought and action on climate", its Foreign Secretary Harsh V. Shringla says 5 февруари 2021 / 12:04 Tweet

Five years after the Paris Agreement, India is among the few developing countries that are not only meeting their "green" targets but are aspiring to more ambitious climate goals.



At the recent Climate Ambition Summit, Prime Minister Narendra Modi articulated the Indian approach. He said that we must set our sights "even higher", even as we do not lose sight of the past. He added that India would not only achieve its Paris Agreement targets, but would exceed them.



At the U.N. Climate Action Summit in 2019, Modi said that an ounce of practice is worth more than a ton of preaching. We are taking practical steps across all areas, including energy, industry, transport, agriculture and protection of green spaces, in our whole-of-society journey to become a leader in climate action and climate ambition.



India recognizes that climate change cannot be fought in silos. It requires an integrated, comprehensive and holistic approach. It requires innovation and adoption of new and sustainable technologies. Conscious of these imperatives, India has mainstreamed climate in its national developmental and industrial strategies.



Energy is at the center of all climate strategies. We believe India has become a clean energy powerhouse and is a leader in energy transition from carbon dioxide-producing sources to renewables and non-fossil-fuel sources.

We intend to keep harnessing India's renewable energy potential. Our renewable energy capacity is the fourth largest in the world and the capacity expansion being undertaken is also one of the largest in the world. The bulk of this will come from the cleanest energy source, the sun.



We are seeing progress already. We initially committed to 175 GW of renewable energy capacity by 2022. We have gone further and expect to cross 220 GW in the next two years. We have an even more ambitious target of 450 GW by 2030.



We are working to ensure that 40% of electric power in India is from non-fossil fuel sources by 2030. This clean energy push goes hand-in-hand with a parallel effort to reduce the emissions intensity of our economy by 33-35% (from 2005 levels) by 2030.



The Ujala scheme - a national drive to use LED lamps - is reducing CO2 emissions by 38.5 million tonnes every year. The Ujjwala scheme, under which over 80 million households have been provided access to clean cooking gas, is one of of the largest clean energy initiatives in the world.



Climate action and sustainability is being brought into government schemes across multiple sectors. Our Smart Cities Mission is working with 100 cities to help them become more sustainable and adaptable to the challenges of climate change. The National Clean Air Programme aims to reduce air pollution (PM2.5 and PM10) by 20-30% in the next four years.



The Jal Jeevan Mission, which aims to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connections by 2024 to all households in rural India, has a strong sustainability focus.



More trees are being planted and degraded land is being reclaimed to create a carbon "sink" that can absorb 2.5-3 billion tonnes of CO2. We are also working rapidly to create a green transport network, to offset a sector known for its polluting emissions particularly in our big cities.



India is building next-generation infrastructure such as mass transit systems, green highways and waterways. A national electric mobility plan is creating an e-mobility ecosystem with the aim to have over 30% of all vehicles on India's roads to be electric.



These initiatives are for our own good as India is among the countries most vulnerable to the impact of climate change. We recognise there is still a long way to go but these efforts are already paying dividends. India's emission intensity has reduced by 21% over the period 2005-2014. Over the next decade, we are expecting even greater reductions.



India intends to be a responsible global citizen in the climate space. We are not only going beyond our Paris Agreement commitments. We are adopting innovative instruments to further international cooperation in climate action.

We have created international organisations like the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure that are working on creating global low-carbon pathways. More than 80 countries have joined the International Solar Alliance, making it one of the fastest-growing international bodies.



This combination of national action and responsible international citizenship makes India unique amongst developing countries and is placing it on the path to realise its ambitions to be a leader in thought and action on climate.



Harsh Vardhan Shringla is Foreign Secretary of India. Views expressed are personal.



*Any views expressed in this opinion piece are those of the author and not of Thomson Reuters Foundation.



Индия се стреми да бъде "лидер в мисленето и действията в областта на климата", казва нейният външен секретар

Харш В. Шрингла



Пет години след Парижкото споразумение, Индия е сред малкото развиващи се страни, които не само постигат своите "зелени" цели, но се стремят към по-амбициозни климатични цели.



По време на неотдавнашната среща на високо равнище по въпросите на климата, премиерът Нарендра Моди формулира индийския подход. Той каза, че трябва да насочим погледа си "още по-високо", без да изпускаме от поглед миналото. Той добави, че Индия не само ще постигне целите по Парижкото споразумение, но ще ги надхвърли.



На срещата на върха на ООН за климата през 2019 г. Моди каза, че една унция практика струва повече от един тон проповед. Правим практически стъпки във всички области, включително енергетиката, промишлеността, транспорта, земеделието и опазването на зелените площи, в нашето пътешествие, извършвано от цялото общество, за да се превърнем в лидер в климатичните действия и климатичните амбиции.



Индия признава, че борбата с изменението на климата не може да се води солово. Тя изисква интегриран, всеобхватен и цялостен подход. Това изисква иновации и приемане на нови и устойчиви технологии. Съзнавайки тези императиви, Индия включи климата в своите национални стратегии за развитие и промишленост.



Енергията е в центъра на всички стратегии за климата. Ние вярваме, че Индия се е превърнала в електроцентрала с чиста енергия и е лидер в енергийния преход от източници, произвеждащи въглероден диоксид, към възобновяеми източници и източници от не-изкопаеми горива.

Възнамеряваме да продължим да използваме потенциала на Индия за възобновяема енергия. Нашият капацитет за възобновяема енергия е четвъртият по големина в света, а предприеманото разширяване на капацитета също е едно от най-големите в света. По-голямата част от това ще дойде от най-чистия енергиен източник, слънцето.



Вече виждаме напредък. Първоначално поехме ангажимент за 175 GW капацитет за възобновяема енергия до 2022 г. Отидохме по-далеч и очакваме да преминем 220 GW през следващите две години. Имаме още по-амбициозна цел от 450 GW до 2030 г.



Работим, за да гарантираме, че 40% от електроенергията в Индия ще идва от източници на не-изкопаеми горива до 2030 г. Този тласък на чиста енергия върви ръка за ръка с паралелни усилия за намаляване на интензивността на емисиите в нашата икономика с 33-35% (от нива от 2005 г.) до 2030 г.



Схемата Ujala - национална кампания за използване на LED лампи - намалява емисиите на CO2 с 38,5 милиона тона всяка година. Схемата Ujjwala, при която на над 80 милиона домакинства е осигурен достъп до чист газ за готвене, е една от най-големите инициативи за чиста енергия в света.



Действията в областта на климата и устойчивостта се включват в правителствените схеми в множество сектори. Нашата мисия за интелигентни градове работи със 100 града, за да им помогне да станат по-устойчиви и приспособими към предизвикателствата на изменението на климата. Националната програма за чист въздух има за цел да намали замърсяването на въздуха (PM2,5 и PM10) с 20-30% през следващите четири години.



Мисията Jal Jeevan, чиято цел е да осигури безопасна и адекватна питейна вода чрез индивидуални връзки до чешмяна вода в битови условия до 2024 г. на всички домакинства в селските райони на Индия, има силен фокус върху устойчивостта.



Засаждат се още дървета и се възстановява деградирала земя, за да се създаде въглеродна "мивка", която може да абсорбира 2,5-3 милиарда тона CO2. Също така работим бързо за създаването на екологична транспортна мрежа, за да се компенсира сектор, известен със своите замърсяващи емисии, особено в големите ни градове.



Индия изгражда инфраструктура от следващо поколение като системи за масов транзит, зелени магистрали и водни пътища. Националният план за електрическа мобилност създава екосистема за електронна мобилност с цел над 30% от всички превозни средства по индийските пътища да бъдат електрически.



Тези инициативи са за наше добро, тъй като Индия е сред страните, които са най-уязвими от въздействието на изменението на климата. Признаваме, че има още дълъг път да извървим, но тези усилия вече плащат дивиденти. Интензитетът на емисиите в Индия е намалял с 21% през периода 2005-2014 г. През следващото десетилетие очакваме още по-големи редукции.



Индия възнамерява да бъде отговорен глобален гражданин в климатичното пространство. Ние не само надхвърляме ангажиментите ни от Парижкото споразумение. Ние прилагаме иновативни инструменти, за да утвърдим международно сътрудничество в климатичните действия.

Създадохме международни организации като Международния слънчев алианс и Коалицията за устойчива на бедствия инфраструктура, които работят по създаването на глобални нисковъглеродни пътища. Повече от 80 държави са се присъединили към Международния слънчев алианс, което го прави един от най-бързо развиващите се международни органи.



Тази комбинация от национални действия и отговорно международно гражданство прави Индия уникална сред развиващите се страни и я поставя на пътя да осъществи амбициите си да бъде лидер в мисленето и действията в областта на климата.



Харш Вардан Шрингла е секретар за външните работи на Индия. Изказаните мнения са лични.



* Всички възгледи, изразени в това становище, са на автора, а не на фондацията .



/Статията на Харш Вардан Шрингла е публикувана на сайта на фондация Thomson Reuters на 21.01.2021 г. - бел. БТА/





