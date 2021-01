Turkish Airlines получи най-високото отличие за безопасност на APEX 27 януари 2021 / 14:17 Tweet

Turkish Airlines получи най-високото отличие за безопасност на APEX 27 януари 2021 г., Истанбул. Turkish Airlines, авиокомпанията, която лети до повечето дестинации от всяка друга, получи най-високото отличие "Диамант" за безопасност и хигиена на борда. Оценката е в резултат от проучване на Асоциацията на авиокомпаниите за пътнически опит (APEX) и SimpliFlying. Превозвачът също е и една от най-заетите авиокомпании по време на пандемичния период, започнал през изминалата година. Проучването взема предвид предпазните и превантивни мерки по отношение на хигиената и сигурността, предприети от авиокомпаниите в условията на продължаваща пандемия. Онлайн одитът се извършва в 10 категории и обхваща общо 75 точки с конкретни показатели. Спрямо резултатите авиокомпаниите могат да попаднат в една от три категории - "Злато", "Платина" и най-високата "Диамант", в която е Turkish Airlines. Прилагайки всеобхватни превантивни мерки и нови регулации от началото на пандемията с цел да продължи да предоставя безопасно пътуване за своите пътници, Turkish Airlines бе отличена с най-висока оценка по много от критериите. Сред тях са процесът на безконтактно чекиране, прилагане на социална дистанция на борда и летището, измерване на температурата, възможност за COVID-19 тест на летището, допълнителни хигиенни предпазни мерки, назначаване на санитарни експерти като част от екипажа и предоставяне на хигиенни комплекти на пътниците. Предпазните мерки, взети в отговор на продължаващата пандемия, могат да се различават в различните периоди заради динамичната ситуация. Тъй като борбата срещу COVID-19 изисква упоритост и отдаденост, мерките, предприети от авиокомпаниите, участващи в доклада, ще бъдат преразглеждани на всеки три месеца, за да бъде актуализиран техния статус. "Продължаваме да прилагаме стриктно цялостни хигиенни предпазни мерки, за да гарантираме, че пътниците ни могат да пътуват безопасно по време на пандемията. Чрез назначаването на специален екип от хигиенни експерти, предоставянето на комплекти за лична хигиена и мерките, които предприехме на борда и летището, ние осигуряваме комфорт и допълнително спокойствие на нашите пътници. Радваме се, че насоките ни за безопасно пътуване са отличени с най-високия статус "Диамант" в проучването. Ще продължим да работим усърдно, за да осигуряваме възможно най-доброто пътуване за нашите пътници" - коментира г-н Илкер Айджъ, председател на Борда на директорите и изпълнителния комитет на Turkish Airlines. "Turkish Airlines постоянно осигурява невероятно изживяване на пасажерите, което сега е отличено и със сертификата за ниво "Диамант" за безопасност и хигиена. От самото начало на пандемията Turkish Airlines демонстрира структуриран план по отношение на безопасността и здравето на пътниците, който е толкова всеобхватен, колкото полетната ? мрежа, включваща 127 държави. APEX приветства ангажираността и отдадеността на Turkish Airlines да предостави сигурно пътуване за пасажерите по целия свят" - коментира д-р Джо Лийдър, главен изпълнителен директор на APEX. За Turkish Airlines: Основан през 1933 г. с флотилия от пет самолета, днес Turkish Airlines, член на Star Alliance, разполага с 363 пътнически и товарни самолета и полети до 319 дестинации по целия свят, от които 269 международни и 50 вътрешни линии. Повече информация за Turkish Airlines може да намерите на официалния уебсайт на компанията www.turkishairlines.com или в социалните й профили във Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram. За Star Alliance: Star Alliance е основана през 1997 г. като първата изцяло международна асоциация за авиолинии, за да предложи достъп, признание и безпроблемно обслужване на всеки международен пътник. Редица награди, сред които "Air Transport World Market Leadership Award" и "Best Airline Alliance" от Business Traveller Magazine и от Skytrax, доказват, че асоциацията се приема добре на пазара. Членове на асоциацията са: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI и United. В момента мрежата на Star Alliance предлага над 18 800 ежедневни полета до 1317 летища в 193 страни. Повече информация за StarAlliance може да намерите на официалния уебсайт www.staralliance.com. За допълнителна информация, моля, свържете се с M3 Communications Group, Inc. на turkishairlines@m3bg.com. /ВН/