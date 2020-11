В националния пресклуб на БТА 16 ноември 2020 / 12:22 Tweet

На 17 ноември, вторник, от 11.00 часа,

ще се състои пресконференция на

Българския институт за правни инициативи

на тема:

Представяне на анализа "Злоупотреба с държавен ресурс за партийни и електорални цели"



Aнализът е резултат на изпълнението на дейности по проект "Ефективна борба с корупцията" (Effective Combat Against Corruption. Supporting Stakeholders in Implementing Anti-Corruption Standards). Проектът се осъществява от Международна фондация за електорални системи (International Foundation for Electoral Systems/ IFES) и Правна инициатива за Централна и Източна Европа (Central and Eastern Europe Law Initiative/ CEELI Institute) с партньори от България, Румъния и Черна гора, с финансиране от Държавния департамент на САЩ (DoS/ INL). Българският институт за правни инициативи е партньор за България по проекта.





Автори на анализа са:

Ива Лазарова, доц. д-р Наталия Киселова, д-р Теодор Славев, Цветомир Тодоров. Редактор е Биляна Гяурова-Вегертседер.













Уважаеми колеги и гости,

С цел спазване на всички изисквания, свързани с извънредната епидемична обстановка, в сградата на БТА и в залата за пресконференции е необходимо да носите защитни маски. При влизане в БТА, както и пред самата зала са поставени и средства за дезинфекциране. В изпълнение на Заповед щ РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, в Пресклуба ще бъдат допускани не повече от 30 човека. Създадени са условия участниците в пресконференцията и журналистите да спазват необходимата физическа дистанция. Напомняме, че пресконференциите в Националния пресклуб БТА излъчваме в реално време на страницата на БТА - www.bta.bg/bg/pressclub



