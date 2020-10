Повече информация и снимки: http://pressecenter.reichlundpartner.com/news-keba-named-exclusive-supplier-for-honda-power-charger---the-original-charging-station-for-the-all-electric-honda-e-?id=116228&menueid=2346&l=deutsch

В навечерието на пускането на първата изцяло електрическа Honda е, KEBA беше обявен за ексклузивен доставчик на стенни кутии на Honda Power Charger. Станцията за зареждане е разработена съвместно за рекордно време.

След процес на търсене на партньор за разработване на станцията за зареждане, Honda Access Europe NV избра KEBA, технологичен експерт с опит и разработки в Австрия.

Бруно Ламбрехтс, старши мениджър отдел продажби в Honda, обяснява: „Процесът на подбор беше много задълбочен и ние сме щастливи да работим с KEBA, експерт в интелигентните зарядни станции“.

Ителигентно и удобно зареждане

Зарядната станция е лесна за използване и може лесно да се интегрира в съществуващите смарт технологии. Тя се предлага в различни модели и е проектирана така, че да отговаря перфектно на автомобила, както визуално, така и функционално. Многобройните функции улесняват зареждането и спестяват усилия.

„Също като Honda, ние винаги се стремим да осигурим най-високото ниво на технологии и сме доволни, че Honda избра да ни се довери. Ние предлагаме на нашите партньори първокласни иновативни решения”, казва Герхард Луфтенщайнер, главен изпълнителен директор на KEBA AG.

За KEBA Electric Mobility

KEBA е един от водещите световни производители на интелигентни зарядни станции. С KeContact P30 електрическите автомобили могат да се зареждат безопасно и надеждно. Благодарение на разнообразието от интерфейси е възможна и работа в мрежа, което прави стенната кутия изключително интелигентен център за комуникация и контрол.

www.keba.com/emobility

За KEBA

KEBA AG е основана през 1968 г. и е успешна международна компания за електроника, разположена в Линц, Австрия. Повече от 50 години, под мотото „Автоматизация чрез иновации“, KEBA разработва и произвежда иновативни решения за автоматизация с най-високо качество.

