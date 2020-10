Отчетен е скок в регистрациите на домейн имена за 2020 г.

Онлайн търговията бележи очакван подем като в световен мащаб вече са регистрирани 370.1 милиона домейн имена, което е ръст с 0,9 % в сравнение с първото тримесечие на годината, по статистически данни на VeriSign.



В началото на годината много офлайн бизнеси в България и по света бяха принудени да изградят своето онлайн присъствие от нулата, за да се спасят и да имат шанса да достигнат до своите потребители. Тенденцията показва, че интересът продължава да нараства. Все повече потребителите се доверяват на онлайн пазаруването. Това е и предпоставка за увеличаването на регистрациите на домейн имена, които позволяват на всички от малки стартиращи фирми до мощни компании, да развиват своя бизнес. Най-желаните домейн разширения за 2020 г. са .com и .net. Към второто тримесечие на настоящата година в световен мащаб са регистрирани общо 148,7 милиона домейн имена .com, а домейн разширенията с .net възлизат на 13,4 милиона регистрации. Кои са предпочитаните домейн имена на българския пазар споделя Юлиян Бориславов, управител на хостинг компания ICN.Bg:

„В България най-предпочитаните домейн разширения от потребителите на ICN.Bg са .com, .eu и .bg. Очакваме цялостният интерес към домейните да продължи да нараства, защото са основата към изграждането на онлайн идентичността на всяка една компания. В началото на годината бизнесът се разтресе заради усложнената здравна обстанoвка и в последните няколко месеца на всички компании им се наложи да поработят сериозно върху своето онлайн присъствие. При нас отбелязваме ръст от 17,33% в продажбата на домейн имена за периода от януари до септември през 2020, спрямо същия период за 2019 г.“, казва Юлиян Бориславов.

От хостинг компанията също така споделят за най-значителен ръст в регистрацията на .еu домейни с цели 33 %. Следва ръст от 27 % за .bg домейна, докато най-популярният в света домейн .com бележи ръст от 15 %.

От EURid.eu обявяват, че само за второто тримесечие на 2020 г. са регистрирани 163 277 нови .еu домейн имена, а България бележи ръст от 2,3% за второто тримесечие на 2020 спрямо първото.

"С общо портфолио от 3 606 143 .eu домейн имена в края на второто тримесечие на 2020 г., домейнът .eu поддържа стабилност по отношение на регистрациите, като в същото време се наблюдава нарастващ процент на подновяване - 83.9% през втората четвърт на 2020 г., в сравнение с 80.16% през 2019 г. Благодарение на домейните .ею (.eu на кирилица) и .ευ (.eu на гръцки), предлагаме на европейските потребители възможността да регистрират .eu име на домейн и на родния си език. Домейнът .eu продължава да се възприема като надежден и сигурен избор от все повече европейци, които му се доверяват при изграждането на своя уебсайт и цялостното си онлайн присъствие." - сподели Джовани Сепия, Мениджър Външни връзки в регистъра EURid.

Технологичното развитие измести статуса на домейн имената от „подценяван актив“ към „високо оценен актив“. В края на 2019 г. статистиката показва, че 76 % от домакинствата у нас имат достъп до интернет. За последните 10 години това е забележителен ръст за България. Благодарение на достъпността на платформи, като WordPress и drag&drop платформи като Sitebuilder, потребителите могат да стартират свой сайт дори и да нямат никакви технически познания. Още по-хубаво е, че не се нуждаят от голям капитал, за да стартират своето онлайн присъствие и да го развият успешно с времето. По статистически данни на Statistа, през 2022 г. се очаква онлайн потребителите да направят онлайн продажби на стойност 6.54 трилиона щатски долара. Какво ще е развитието на онлайн бизнеса до края на 2020 г. тепърва предстои да разберем.

ICN.Bg