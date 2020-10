ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД СПЕЧЕЛИ ВТОРО МЯСТО В КОНКУРСА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2020

София – Дженерали Застраховане АД взе участие в шестото издание на конкурса Застрахователи за обществото, организиран от АБЗ и БАЗБ и спечели второ място със своя проект The Human Safety Net (THSN). The Human Safety Net е инициатива, създадена от Група Generali, базирана на идеята, че хора помагат на хора и че това може да доведе до устойчива промяна и да създаде позитивен ефект. Нашият партньор по инициативата в България е фондация За Нашите Деца. Съвместното ни сътрудничество има за цел да усили въздействието и да реализира амбициите на Фондацията в работата с деца в риск, деца без родителски грижи и деца със специални нужди в развитието. Целта на The Human Safety Net и Фондация За Нашите Деца е активна работа в подпомагането на деца и семейства в затруднено положение. Тази нелека задача, можем да постигнем заедно, чрез предоставянето на професионална помощ на найуязвимите деца и чрез насърчаване и изграждане на сигурни семейни отношения. Силите на екипа са фокусирани върху подобряване на качеството на живот на най-малките, осигуряване на специализирана помощ на родителите на деца с трудности в развитието, приемни родители и интегриране на деца със специални нужди в нашето общество. Ние в GENERALI вярваме, че помощта в ранна детска възраст е от изключително значение и именно тя може да доведе до положителна промяна за цял живот. Искрено се надяваме всички български деца да имат равен шанс за развитие и качество на живот. Осигурявайки им заедно стабилен и спокоен живот, инвестираме в своето бъдеще и това на децата на България! Изключително сме щастливи и горди от факта, че инициативата The Human Safety Net е разпозната като социално значима и е наградена с второ място от АБЗ и БАЗБ! Ние продължаваме да работим усилено, за да бъдем отговорна компания и вярваме, че с общи усилия можем да създадем положителна промяна в обществото!

ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group. Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 69,7 милиарда евро за 2019 г. С близо 72 000 служители, обслужващи 61 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.

THE HUMAN SAFETY NET

The Human Safety Net е глобално движение на хора, които помагат на хора. Нашата мисия е да разгърнем потенциала на тези в неравностойно положение, за да могат да трансформират не само своя живот, но и на техните семейства и общности. Инициативата включва три програми - за семейства, бежанци и новородени, които са насочени към подпомагането на семействата с малки деца и интегрирането на бежанци чрез работа в тяхната приемна общност. За целта обединяваме усилия с неправителствени организации и частния сектор в Европа, Азия и Южна Америка. Ние сме мрежа, отворена за съвместна работа с фирми, компании и фондации, които споделят нашите цели. Двигателят на The Human Safety Net е фондация, създадена от Generali през 2017 г., която действа в 22 държави с 47 неправителствени партньорски организации. Фондация „За Нашите Деца“ е българска неправителствена организация, която от 1992 година подкрепя уязвимите български деца и техните семейства. Тя е наследник на британските правозащитни организации „Европейски детски тръст“, „Християнски детски фонд“ и „Всяко Дете“. С международния опит и качествената експертиза, за първи път организацията прилага на национално ниво приемната грижа – подкрепа за родители с цел предотвратяване на изоставянето на деца, и създава първите общински екипи от социални работници в закрилата на детето. Вече 28 години фондация „За Нашите Деца“ е еталон за качествена социална работа, която се интегрира качествено в държавната политика за закрила на децата. Над 14 000 са подкрепените през този период деца и семейства в риск от екипа на фондацията, който продължава да го прави с вярата, че всяко дете се нуждае от обич, аобичта се сбъдва в семейство. Фондацията е член на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (ISSA) и на редица национални, регионални и международни мрежи.

