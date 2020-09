Moto G9 Plus в комплект с безжичните слушалки Motobuds се предлага във VIVACOM

OT 15:00:31 28-09-2020

София Най-новото предложение от Motorola в магазините на VIVACOM и онлайн на сайта на компанията е Moto G9 Plus. Смартфонът идва в комплект с безжичните слушалки Motobuds и се предлага на цена от 18,98 лв. на месец или 369,98 лв. в брой с план Smart XL+, в цветовете BLUSH GOLD и NAVY BLUE.

Moto G9 Plus има 6,8-инчов Max Vision HDR дисплей, който прави цветовете ярки, контрастни и динамични, за максимално зрително изживяване. Съотношението на екрана е 20:9, за гледане на картината като на кино.

Смартфонът има четворна основна камера на гърба - 64 МР основен сензор, за ярки и светли снимки дори при ниска осветеност, 8 МР ултраширокоъгълен сензор, 2 МР макро обектив, за запечатване и на най-малките детайли и 2 МР дълбочинен сензор. Селфи камерата на модела е 16 МР за красиви и ясни снимки.

Moto G9 Plus е снабдена с мощна батерия с капацитет 5000 mAh, която издържа до 48 часа с едно зареждане. Моделът поддържа и 30W TurboPower за бързо зареждане.

Високата производителност на модела се гарантира от 8-ядрения процесор Qualcomm Snapdragon 730G с изкуствен интелект, който лесно управлява представянето за по-доброто изживяване на видео, игри, снимки и сърфиране в мрежата. RAM паметта на модела е 4 GB, а вътрешната памет е 128 GB, за съхранение на всички важни файлове на едно място.

Moto G9 Plus идва в комплект с безжичните слушалки Motobuds. Те издържат до 10 часа възпроизвеждане на музика, имат вграден микрофон за улеснение при разговори без използване на ръце и smart voice асистент.



