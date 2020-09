Младежко ДПС стана част от инициативата World Clean Up Day 19 септември 2020 / 14:53 Tweet

OT 14:53:31 19-09-2020

GG1455OT.004

ЕП - ДПС - Илхан Кючюк



Младежко ДПС стана част от инициативата World Clean Up Day





Най-голямата младежка политическа организация у нас се включи в Световния ден на почистването.

Структури на организацията от цялата страна инициираха почиствания в своите региони. Заради създалата се ситуация, предизвикана от Covid-19, председателят на младежите от ДПС, Илхан Кючюк призова по-рано днес, във своя фейсбук профил, всички желаещи да се включат в кампанията, чрез малки семейни акции за почистване и облагородяване на места близо до дома и любимите кътове за отдих.

Междувременно евродепутатът взе участие в кампанията на World Clean Up Day от град Дулово, където с още симпатизанти и доброволци дадоха добрия пример и почистиха кътчета в града.

Историята на Световния ден за почистване води началото си от малката европейска държава Естония, където през 2008 г., 50 000 души обединени с една обща цел, се заемат да изчистят цялата страна само за пет часа. Днес World Clean Up Day е гражданско движение, обединяващо 180 държави и милиони хора по целия свят за почистване на планетата в един ден.

Години по-късно простият акт на почистване се превърна в сила, която свързва хората и групите, които иначе никога не биха мечтали да работят за една и съща цел. Гражданско общество, правителства и глобални корпорации, жени в Саудитска Арабия, хора, които се противопоставят на войната в Йемен и Сирия, мюсюлмани, евреи, индуси и християни, мъже и жени, деца.









/ГГ/