Сделката за дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде подобрена, за да получи одобрението на Европейския парламент





23-07-2020

o Положителна стъпка по отношение на възстановяването в краткосрочен план, но орязването на дългосрочния бюджет е неприемливо

o Нужен е демократичен контрол върху инструмента за възстановяване на ЕС, за да бъде осигурена отчетността за изразходването на средствата

o Задължително трябва да бъде включен обвързващ механизъм за нови източници на приходи в бюджета на ЕС

o Необходим е ясен механизъм, обвързващ европейското финансиране със спазването на върховенството на закона

o Евродепутатите са готови да не одобрят дългосрочния бюджет, ако сделката не бъде подобрена





Фондът за възстановяване е "исторически ход", но дългосрочните приоритети на ЕС като Зеления пакт и Програмата в областта на цифровите технологии са изложени на риск, казват евродепутатите.



В резолюция относно заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет на 17 - 21 юли 2020 г., приета с 465 гласа "за", срещу 150 гласа "против" и 67 "въздържал се", членовете на ЕП отдават почит на жертвите на коронавируса и на всички работници, които са се борили с пандемията. Те подчертават, че "хората в ЕС имат колективно задължение за солидарност".



Сделката е положителна стъпка по отношение възстановяването, но неадекватна в дългосрочен план



В текста, чрез който се дава мандат за предстоящите преговори за бъдещото финансиране и възстановяване на ЕС, Парламентът приветства приемането от страна на лидерите на ЕС на фонда за възстановяване, предложен от Парламента през май, като го нарича "исторически ход за ЕС". Евродепутатите обаче изразяват съжаление относно значителното "намаляване на компонента на безвъзмездните средства в окончателното споразумение" и призовават за пълно демократично участие на Парламента в създаването и контрола върху инструмента за възстановяване, чието "правно основание не предоставя официална роля на избраните членове на Европейския парламент".



По отношение на дългосрочния бюджет на ЕС, те не одобряват съкращенията, направени по програмите, ориентирани към бъдещето, и смятат, че по този начин ще бъдат "подкопани основите за трайно и устойчиво възстановяване". Водещи програми на ЕС за защита на климата, дигитален преход, здравеопазване, младежта, културата, научните изследвания и управлението на границите "са изложени на риск от незабавен спад на финансирането от 2020 г. до 2021 г.", както и че считано от 2024 г. "бюджетът на ЕС като цяло ще бъде под равнищата от 2020 г., което излага на риск ангажиментите и приоритетите на ЕС."



Парламентът няма да приеме лошо споразумение



Парламентът не приема настоящото политическото споразумение на Европейския съвет относно многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021 - 2027 г. и "няма да парафира това решение като свършен факт". Евродепутатите са "готови да оттеглят одобрението си" за дългосрочния бюджет на ЕС (МФР), докато не бъде постигнато задоволително споразумение в предстоящите преговори между Парламента и Съвета, за предпочитане най-късно до края на октомври, за да бъде осигурен плавен старт на програмите на ЕС от 2021 г.



В случай обаче, че нова МФР не бъде приета навреме, членовете на ЕП припомнят, че член 312, параграф 4 от ДФЕС предвижда временно удължаване на размера на таваните и другите разпоредби, съответстващи на последната година (2020 г.) от настоящата финансова рамка и че това е напълно съвместимо с разпоредбите за плана за възстановяване и приемането на новите програми в рамките на бъдещата МФР.



Върховенство на закона



Парламентът "изразява дълбоко съжаление", че Европейският съвет значително отслаби усилията на Комисията и Парламента да защитават принципите на правовата държава, основните права и демокрацията в рамките на МФР и Европейския инструмент за възстановяване, като напомня, че регламентът за принципите на правовата държава ще бъде приет чрез процедура за съвместно вземане на решения.



Нови източници на приходи в европейския бюджет и изплащане на дълга



Евродепутатите отново заявяват, че Парламентът няма да даде одобрението си за МФР без споразумение относно реформата на системата на собствените ресурси на ЕС, включително въвеждането на набор от нови собствени ресурси до края на МФР за периода 2021 - 2027 г., който е нужен да покрие най-малко разходите, свързани с плана за възстановяване.



Те смятат, че държавните и правителствените ръководители на ЕС не са успели да се справят с въпроса за плана за погасяване на задълженията във връзка с инструмента за възстановяване и припомнят, че ако не се въведат допълнителни съкращения на европейските програми, или увеличаване на вноските на държавите членки, създаването на нови собствени ресурси е единственият метод на погасяване, който е приемлив за Парламента.



Необходимо е междинно преразглеждане на законодателството



Парламентът изисква правно обвързващо междинно преразглеждане на МФР което да влезе в сила най-късно до края на 2024 г. и подчертава, че това преразглеждане трябва да се отнася за таваните за периода 2025 - 2027 г., въвеждането на допълнителни собствени ресурси и изпълнението на целите в областта на климата и биологичното разнообразие.



