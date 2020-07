Ceevo преодолява проблема за международните разплащания в Европа

Новият продукт на Ceevo предоставя на европейските търговци достъп до опростен начин за плащане, изграден на базата на опита на компанията с международните продажби.

ВАЛЕТА, МАЛТА - Media OutReach - 02 юли 2020 г. - Днес Ceevo представя своя автоматизиран портал (AOB) за осъшествяване на плащания в цяла Европа, като предлага на местните търговци бързо и просто решение за осъществяване на транзакции чрез plug-and-play. Разберете повече за това как можeм да им помогнем да се възползват от нарастващите възможности за международна електронна търговия на www.ceevo.com. С помощта на натрупаните финансови и технологични познания и на международния си обхват, Ceevo създава решение, улесняващо сложните международни плащания, което предлага сигурност, регулации и голям набор от възможности за плащане, така че търговците да могат да се съсредоточат върху разрастването на своя бизнес.

Предизвикателства на паричните преводи при международна електронна търговия в Източна Европа

Макар че Източна Европа е един от най-бързо развиващите се пазари за електронна търговия на континента и расте с постоянен темп от 10,3% на годишна база, търговците в региона нямат адекватен достъп до нужните им услуги: много международни доставчици тепърва ще се насочват активно към региона, а местните играчи не са в състояние да предоставят правилните решения и услуги в подкрепа на бизнеса, целящ международно развитие.

Решенията на Ceevo са пригодени да отговарят на специфичните нужди на търговците, които искат да обработват онлайн парични преводи за своите клиенти в Европейския съюз и на международните пазари. Въпреки че решението на Ceevo е достъпно за всички европейски търговци, Ceevo вярва, че търговците в Източна Европа имат особена нужда от него и че то ще способства преодоляването на проблемите при плащанията за тези, които имат желание да разширят пазарите си.

Скорошно проучване на Ceevo изследва малките компании за онлайн търговия на дребно в Източна Европа и разкрива, че основните две неща, които предизвикват притеснения, що се отнася до паричните преводи при тях, са сигурността (42%) и управлението на паричните потоци (21%), но основен проблем се явява невъзможността на клиентите да използват редица методи при плащане онлайн (30%).

Около 32,5% от анкетираните заявяват, че по-голямата част от продажбите им са извършени чрез крос-маркетинг и през интернет пазари като Amazon и eBay. Основните три притеснения на тези предприятия са свързани с валута и платежни процеси и адаптиране към обменните курсове в реално време (25%), поддръжка на клиенти и обслужване (24,17%) и съгласуване на плащания от други страни (23%). Анкетираните посочват пречки като: възможностите за растеж извън родните пазари, интеграцията на цифровите плащания и предизвикателствата да бъдат в крак с бързо развиващите се потребителски тенденции, както и сложните регулации на ЕС. Автоматизираният портал за плащане на Ceevo включва най-новите технологични инструменти за справяне с тези проблеми и предоставя на търговците безпроблемно решение за участие в цифровата икономика.

Главният изпълнителен директор на Ceevo Филип Майер коментира: „Много малки компании за онлайн търговия на дребно пропускат възможността да продават своите стоки и услуги в международен план и следователно не са в състояние да развият бизнеса си, тъй като не могат да приемат плащания от бъдещи клиенти. Реалността за малкия бизнес е, че търговците се притесняват от технологията на разплащане, вместо да могат спокойно да се съсредоточат върху управлението на бизнеса си - нещо, с което смятаме, че е много важно да се справим, като предлагаме удобно за потребителите решение, адаптирано към местните езици и целящо бърза интеграция."

Ceevo помага на бизнеса да приема почти всякакъв вид плащания, отвсякъде

Ceevo е адаптирало своите платежни решения, за да се справи пряко с предизвикателствата, пред които е изправен този вид бизнес. Компанията предлага бърз автоматизиран портал за плащане, без допълнителни режийни разходи, както и подходяща за самостоятелно ползване поддръжка, която включва публична документация и раздел за поддръжка на клиенти, за да помогне на търговците да разрешат проблемите с плащанията. Ceevo също така предлага интуитивни табла за управление, които позволяват по-лесното управление на много канали, за да може бизнесът да работи по-ефективно.

Филип Майер допълва: „С плащанията чрез Ceevo искаме да дадем възможност на търговците да продават на всички свои потенциални клиенти на пазарите в ЕС и извън него. Искаме да сме подкрепа за малкия бизнес и да им дадем възможност чрез нашите услуги да се съсредоточат върху нещата, които имат значение, вместо да се губят в объркващия свят на плащанията. Нашите решения ще улеснят клиентите да приемат плащания от всекиго, във всяка валута, от всяка точка на света, без да се нуждаят от правна или техническа експертиза. Очакваме с нетърпение да си партнираме с повече видове търговци от всякога и да подкрепим следващата вълна от предприятия, подхранващи растежа на икономиката в Европа и останалия свят.”

Ceevo е нов продукт, лансиран от компания Ceevo, която преди това е позната като международна разплащателна компания на Net1, състояща се от Transact24 и MasterPayment. Компания Ceevo е водещ международен доставчик на платежни услуги, предлагащ обработка на плащания, придобиване на кредитни и дебитни карти, сигурност на транзакциите и спазване на регулаторните норми. Тя е дъщерно дружество на Net1 UEPS Technologies Inc, международен доставчик на решения за финансови технологии, която е в списъка NASDAQ (NasdaqGS: UEPS, JSE: NT1).

За Ceevo

Групата Ceevo е специализирана в международни решения за платежни услуги, които дават възможност на бизнеса да приема почти всякакъв вид плащания от всяка точка на света.

Групата Ceevo се състои от следните дружества (като всички са част от марката „Ceevo“): Ceevo Financial Services (Малта) Limited; Ceevo Blockchain Ventures Limited; Transact24 Limited; Transact24 (UK) Limited; Transact24 LLC; и Masterpayment GmbH и неговите дъщерни дружества (Summit Payment Services AG и Masterpayment Limited). Ceevo Financial Services (Малта) Limited (Регистрационен номер: C36102) е упълномощена и регулирана от малийският орган за финансови услуги (MFSA), а Transact24 (UK) Limited е упълномощена и регулирана от органа за финансово поведение (FCA) на Обединеното кралство (Регистър Референтен номер: 900538). Ceevo е подкрепена от опита и технологиите на компанията майка Net1 UEPS Technologies Inc. (NasdaqGS: UEPS, JSE: NT1). За повече информация посетете www.ceevo.com

За повече информация, моля свържете се с Агенцията Хофман (съотв.)

Alessandra Tinio Natasha Arora

Email: atinio@hoffman.com Email: narora@hoffman.com

APA-OTS