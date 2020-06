OT 15:30:31 04-06-2020

Deichmann България- обувките за лято 2020



Металически отблясъци и наситени тонове

VS пастелни и перлени нюанси - това са трендовете

при обувките за лято 2020 на Deichmann





Модният бранд изненадва fashion посланиците и с новата ексклузивна лятна колекция чанти Kendall&Kylie



София, 4 юни, 2020. Преживяхме домашната изолация! Настъпи моментът да захвърлим чехлите и анцузите и да се гмурнем в лятната мода! Експресивни и нежни цветни комбинации в колекция Лято 2020 на модния бранд Deichmann подаряват на fashion посланиците дългоочакваното ваканционно настроение. Време е да се насладим на прекрасните слънчеви дни със стил!

Топ тренд при обувките за лято 2020 са моделите с металически отблясък, тип "Слънчев залез", вдъхновяващи с впечатляващите цветове на залязващото лятно слънце.

Пастелни тонове, нежно розово, наситено жълто, синьо и да не забравяме - искрящото бяло - те са сред най-предпочитаните нюанси в колекция Лято 2020 на Deichmann. Топлите кафеникави тонове се завръщат, като модни са обувките както на нисък и средно висок дебел ток, така и сандалите с цяла подметка - удобни и същевременно елегантни.

Голямата изненада на Deichmann за всички фешънисти това лято е най-новата ексклузивна колекция чанти на провокативните Kendall & Kylie Jenner. Неонови и металически тонове, животински принт и нетрадиционни цветни комбинации се допълват от класическото черно, бяло и бежово. От модните клъчове, през малките и големи раници до удобните обемни чанти, подходящи както за разходки в града, така и за плажни приключения.

А при обувките, подходящи за плажа са и моделите стил "Summervibes" - цветни, слънчево жълти и изключително удобни. Бялото също е must have компонент на лято 2020 и при обувките, и при чантите. То подчертава слънчевия загар, носи усещането, че е лято и обещанието, че предстоят вълшебни мигове!

Тези и много други летни тенденции и модели можете да откриете сега в онлайн магазина на Deichmann на www.deichmann.com, както и във филиалите в цялата страна! Следете и профилите ни във Facebook и Instagram за още модни вдъхновения и интересни предложения!



