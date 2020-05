Глобални действия срещу коронавируса: стартира нова кампания с подкрепата на организацията "Гражданин на света" 29 май 2020 / 10:54 Tweet

Глобални действия срещу коронавируса: стартира нова кампания с подкрепата

на организацията "Гражданин на света"





Брюксел, 28 май 2020 r.

Днес Комисията обяви следващите стъпки в инициативата " Глобални действия срещу коронавируса" - глобалните действия за осигуряване на всеобщ достъп до финансово достъпни ваксини, лечение и тестване за коронавирус. В рамките на започналия на 4 май маратон за поемане на ангажименти за дарения сега стартира нова кампания заедно с международната организация за застъпничество "Гражданин на света" (Global Citizen) - "Глобална цел: обединени за нашето бъдеще" - която ще завърши на 27 юни, събота, с провеждането на световна среща на върха за поемане на ангажименти за дарения. Заедно с "Гражданин на света" (Global Citizen) Комисията ще ускори мобилизирането на финансови средства, за да може светът да преодолее настоящата пандемия и да избегне друга такава. Това е нов етап в набирането на подкрепа за ACT-ускорителя, чието начало бе поставено от Световната здравна организация съвместно с правителства и партньори посредством глобален призив за действие на 24 април 2020 г. Целта на кампанията ще е да се съберат значителните средства, необходими за ускоряване на разработването на нови решения и гарантиране на всеобщ и приобщаващ достъп до тях. Това означава достъп навсякъде по света, за всички, които се нуждаят от тях.



Маратонът за поемане на ангажименти за дарения навлиза в следващата си фаза с нова кампания Резултатът от събитието за поемане на ангажименти от 4 май показва желанието и способността на световната общност да обедини усилията и ресурсите си за преодоляване на пандемията. Това е добър знак за безпрецедентното международно сътрудничество и средствата, необходими за производството, снабдяването и разпространението на ваксини, лечения и тестове. Мащабът на задачата изисква мобилизация на гражданите в световен мащаб. През следващите четири седмици организацията "Гражданин на света" ще ръководи кампанията "Глобална цел: обединени за нашето бъдеще" (Global Goal: Unite for our Future), като патрон ще бъде Европейската комисия, а фондация "Блумбърг филантропис", фондация " Бил и Мелинда Гейтс" и фондация "Уелкъм тръст" ще бъдат партньори. Тази кампания е подкрепена от държавите, които са партньори в рамките на инициативата "Глобални действия срещу коронавируса" - Австрия, Белгия, Германия, Испания, Италия, Канада, Мароко, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединените арабски емирства, Обединеното кралство, Саудитска Арабия, Франция и Южна Африка, както и от Европейската инвестиционна банка. Очаква се да се присъединят още държави.Световната здравна организация също е основен партньор и поддръжник на това начинание. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще председателства срещата на върха "Глобална цел: обединени за нашето бъдеще" на 27 юни. Световноизвестни дейци на изкуството като Adam Lambert, Chloe x Halle, Chris Rock, Coldplay, Dionne Warwick, Femi Kuti, Fher of Man?, Hugh Jackman, Idris & Sabrina Elba, J Balvin, Justin Bieber, Lady Gaga, Lang Lang, Miley Cyrus, Padma Lakshmi, Rachel Brosnahan и Shakira обявиха, че ще съдействат за привличането на гражданите към каузата, така че на свой ред да могат да предприемат действия и да достигнат до световните лидери. По този начин кампанията ще даде допълнителен тласък на организации като Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI), Световния алианс за ваксини и имунизации (GAVI), Ускорителя за лечение (Therapeutics Accelerator), UNITAID, Фондацията за иновативна нова диагностика (FIND) и Глобалния фонд. Тези групи са начело на усилията за разработване и предоставяне на тестове, лечения и ваксини за работещите на първа линия здравни работници и за хората по света, които са най-уязвими за вируса. Световната среща на върха, посветена на ваксините, която се организира от Световния алианс за

ваксини и имунизации (GAVI) на 4 юни, ще бъде друг важен етап в укрепването на здравните системи и подобряването на капацитета за имунизация на най-бедните страни в света, което ще бъде от решаващо значение за постигане на целите на инициативата "Глобални действия срещу коронавируса". В допълнение Комисията насърчава гражданите да правят дарения във Фонда на СЗО за солидарен отговор на COVID-19.



Рамката за глобално сътрудничество е задействана Както беше обявено на 4 май, инициативата "Глобални действия срещу коронавируса" включва три партньорства - за тестване, лечение и превенция. Партньорствата са подкрепени чрез хоризонтален процес на работа за укрепване на здравните системи във връзка с коронавируса. Рамката за глобално сътрудничество (Ускорителят за достъп до инструменти за борба с COVID-19, или АСТ-ускорителят) дава правомощия и ресурси на съществуващи организации, за да работят съвместно в рамките на тези партньорства, без да се създават нови структури или институции. Трите партньорства определят своите стратегии, потребности от ресурси и правила за отчетност, водени от силно чувство за неотложност и от принципите на сътрудничество и необходимост от прозрачност. Като част от АСТ-ускорителя се сформира група за улесняване на процеса, включваща държави партньори и глобални здравни организации, с цел да подпомага работата на партньорствата и да се застъпва за необходимите допълнителни средства и за намирането на общи решения за изпълнение на тяхната мисия. Подпомагана от координационно звено в СЗО, групата ще осигурява съгласуваност между партньорствата и ще се отчита пред донорите и световните форуми относно постигнатия напредък. Наред с това тя ще защитава партньорствата от неправомерно влияние и конфликт на интереси.



КАКВО ЗАЯВИХА ПАРТНЬОРИТЕ: Видеопосланията на партньорите можете да гледате тук. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: "Колкото повече и побързо мобилизираме средствата и обединим усилията си, толкова по-големи са шансовете за получаването на достъпна ваксина за всички. Светът трябва да излезе от настоящата пандемия по-силен. Трябва да бъдем по-добре подготвени да се справим с подобна криза в бъдеще, да имаме справедлив достъп до лекарства и стабилни здравни системи навсякъде по Земята. Това е глобално предизвикателство и изисква истинска глобална мобилизация".



Хю Евънс, съосновател и главен изпълнителен директор на организацията "Гражданин на света", заяви: "Хората по целия свят нямат търпение да се върнат към обичайния живот - да бъдат с приятелите и близките си, да си осигурят прилични доходи. За да стане това възможно, е нужно тестовете, терапевтичните средства и ваксините за COVID-19 да бъдат достъпни за всички, навсякъде по света. Изключително важната работа на учените по целия свят, усилията за разпространение на решенията независимо от свързаните разходи, доходите на хората или географското положение, както и необходимостта от възстановяване на икономиките в найбедните държави - за всичко това е необходимо много по-значително финансиране. Никой не е в безопасност, докато всички не са в безопасност".



Д-р Тедрос Адханом, генерален директор на Световната здравна организация (СЗО), заяви: "Пандемията от COVID-19 е безпрецедентна глобална криза, която бе посрещната с безпрецедентни глобални действия. На 24 април държавните и правителствените ръководители и ключови фигури от големи публични и частни организации се присъединиха към мен виртуално, за да дадем старт на Ускорителя за достъп до инструменти за борба с COVID-19 - едно знаково сътрудничество с цел разработване, производство и справедливо разпределение на ваксини и диагностични и терапевтични средства за COVID-19. Макар че СЗО може да свиква няколко организации и да обединява съвместните им усилия, за да се работи с бързина и големи мащаби и да се инвестира в технологиите и научноизследователската и развойна дейност, това, от което се нуждаем, е истинско глобално движение, за да сме сигурни, че решенията ще достигнат до всички. За мен е удоволствие да бъда част от Глобалната цел и да работя за осигуряването на достъпа на всички хора до всички инструменти, за да се преборим с COVID-19".



Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви: "В рамките на инициативата за ACT-ускорителя обединихме сили, за да ускорим колективно работата си за борба с COVID-19 и да превърнем ваксината в глобално обществено благо. Борбата продължава. Не трябва да се отпускаме".



Президентът на Южна Африка Сирил Рамафоза заяви: "Сега, повече от всякога, светът се нуждае от солидарност и сътрудничество, за да се мобилизират и направляват инвестициите и да се даде тласък за осигуряването на справедлив достъп до новите ваксини и средства за диагностика и терапия на COVID-19. Приветствам инициативата на "Гражданин на света" и Европейската комисия, които обявиха кампанията "Глобална цел: обединени за нашето бъдеще". Ще надвием настоящата пандемия единствено като работим заедно, единствено като работим глобално. Разчитайте на Южна Африка и Африканския съюз като партньор и силен поддръжник на тази инициатива".



Канцлерът на Германия Ангела Меркел заяви: "Ще успеем да се справим с пандемията само ако постигнем истинско глобално решение на кризата с COVID-19. Тази ситуация поставя на изпитание човешката доброта на нашето поколение. Това изпитание ще ни даде ценни поуки и за това как да се справяме с глобалните предизвикателства в бъдеще".



Министър-председателят на Норвегия Ерна Солберг заяви: "През идните седмици и месеци светът ще разчита на нашата солидарност, на нашата способност да си сътрудничим и на нашето желание да се обединим в името на нашето бъдеще. Трябва да продължим да финансираме разработването и справедливото разпространение на ваксината и трябва да се ангажираме да се възстановим от настоящата криза до по-добро от предишното състояние, ръководени от Целите за устойчиво развитие".



Министър-председателят на Канада Джъстин Трюдо заяви: " Реален напредък ще може да се постигне единствено чрез глобално сътрудничество. Трябва да гарантираме, че ваксината срещу COVID-19 е финансово достъпна и достъпът до нея е справедлив. Трябва да се грижим едни за други и особено за най-уязвимите, а колкото повече си сътрудничим, толкова по-големи са шансовете за намиране на лекарство, и при това бързо. В тази битка сме заедно и заедно ще победим".



Министър-председателят на Нова Зеландия Джасинда Ардерн заяви: "Настоящата пандемия оказа мащабно и унищожително въздействие върху целия свят. За да се преборим с нея, повече от всеки друг път се нуждаем от международно сътрудничество и партньорство. Нова Зеландия е готова да помогне. Ние предоставяме финансиране за насърчаване на научните изследвания у нас и за сътрудничество с учените по целия свят и ще се застъпваме за осигуряването на всеобщ достъп до всички лечения и ваксини. Сега е моментът да се обединим за постигането на глобално решение. Както казваме в Нова Зеландия: "He waka eke noa - в това нещо всички сме заедно" .



Министър-председателят на Италия Джузепе Конте заяви: " Конференцията на донорите в рамките на инициативата "Глобални действия срещу коронавируса" потвърди колко важно е международното сътрудничество. Италия ще направи всичко по силите си, за да продължим да укрепваме нашия алианс и да гарантираме всеобщ и справедлив достъп до ваксини, терапии и медикаменти: те ще бъдат наше общо, глобално обществено благо. Правителствата, международните организации, гражданското общество, частният сектор, изследователите, здравните и социалните работници, гражданите - всички заедно ще се справим".





Министър-председателят на Испания Педро Санчес заяви: "В Испания вярваме в силата на солидарността. Особено когато става дума за спасяване на човешки живот. Да гарантираме равен достъп на приемливи цени до ваксини и терапевтични и диагностични средства по целия свят не просто е единственият начин да победим вируса. Това е, което е и редно да направим; това е правилното нещо. Ние сме твърди поддръжници на идеята за многостранен подход в действията за борба с пандемията и стартирането на ACT-ускорителя представлява добър пример за необходимите съвместни усилия. Ето защо ние сме сред лидерите на настоящата глобална кампания за мобилизиране на средства, в която всеки принос е необходим повече от всякога.

Трябва да отвърнем на предизвикателството, пред което сме изправени" .



Министър-председателят на Обединеното кралство Борис Джонсън заяви: "Ще преодолеем настоящата криза единствено ако действаме заедно. За глобалната битка с коронавируса помогнаха поетите на 4 май ангажименти за дарения.. Следващата седмица Обединеното кралство ще бъде домакин на Световната среща на върха, посветена на ваксините, която има за цел да се наберат жизненоважните средства за спиране на разпространението на инфекциозни заболявания. Никой от нас не може да се справи сам - това е най-неотложната споделена задача на нашето време".



Канцлерът на Австрия Себастиан Курц заяви: "Австрия бе сред първите държави, които излязоха от кризата с COVID-19 успешно. Направихме го благодарение на това, че разчитахме на преценката на учените, на иновативните медицински прогнози и на силната ангажираност на нашите граждани. Нашата решимост в началото сега ни позволява да можем да помагаме на останалите, които са в нужда. Ето защо подкрепяме с голяма радост инициативата на "Гражданин на света" , която си поставя амбициозната цел да намери глобално решение на настоящата пандемия".



Заместник министър-председателят на Белгия Александър де Кро заяви: "Само обединени и чрез съвместни действия ще успеем да се справим с пандемията от COVID-19. За да се направят изследвания за ваксина и да се укрепят нашите системи на здравеопазване, без да пренебрегваме никой, ще се изискват огромни усилия от страна на мнозина. Белгия е готова да направи това, което е необходимо. Ето защо подкрепяме кампанията "Глобална цел: обединени за нашето бъдеще", която се провежда по инициатива на "Гражданин на света" и Европейската комисия".



Министърът на здравеопазването на Саудитска Арабия д-р Тафлик ал-Рабиах заяви: "Вярваме, че настоящата криза може да се преодолее само чрез съвместни, глобални усилия в икономически и здравен план. В областта на здравето Саудитска Арабия пое ангажимент да предостави сума от 500 милиона щатски долара за международните усилия за опазване на живота на хората и защита на най-уязвимите от COVID-19".



Заместник-министърът по многостранните отношения и правата на човека на Мексико Марта Делгадо Пералта заяви: "Настоящата пандемия изисква глобален отговор, основаващ се на солидарността и подновеното многостранно сътрудничество. Като обединяваме сили с Организацията на Обединените нации, Европейския съюз, Европейския съвет и членовете на Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI), ние работим за намирането на незабавно и справедливо решение в отговор на пандемията от COVID-19. Тя ни показа, че човечеството е изправено пред различни предизвикателства. Мексико потвърждава още веднъж своя ангажимент да сътрудничи в разработването на ваксина срещу COVID-19 и да гарантира, че достъпът до нея ще бъде справедлив за всички. Призоваваме също така и останалите държави от Латинска Америка да се присъединят към тези усилия. Имаме една глобална цел: да се обединим за нашето бъдеще".



Дрис Уауиша, делегираният министър, отговарящ за висшето образование и научнотехническото сътрудничество на Мароко, заяви: "Днес, повече от всякога преди, вземащите решения лица се ръководят от констатациите и препоръките на изследователите. Мароко, под ръководството на Негово Величество Крал Мохамед VI, се ангажира в пълна степен да подпомага и насърчава научните изследвания и да допринася за преодоляване на пандемията и справяне с коронавируса. Инициативата на Европейския съюз "Глобални действия срещу коронавируса" е достойна за похвала; тя дава рамка не само за европейците, но и за други проявяващи желание участници от Африка и от други места, така че да се обединят, да работят заедно и в крайна сметка да върнат живота на хората по целия свят към следващата нормална ситуация".



От името на Обединените арабски емирства: "ОАЕ е сред първите държави, които пратиха хуманитарна помощ за подпомагане на глобалните усилия за борба с пандемията от новия коронавирус (COVID-19). Този проактивен подход утвърждава ролята на ОАЕ като лъч на надежда в региона и прилага на практика дълбоко залегналите ценности, свързани с това да се дава,

особено по време на продължаващата глобална криза. ОАЕ с гордост подкрепя усилията на " Глобален гражданин" в кампанията "Глобална цел: обединени за нашето бъдеще" за обединяване на ресурси и знания за борба с пандемията от COVID-19 и за предоставяне на възможности на хората по целия свят да се справят с последиците от нея. Трябва да насочим своя капацитет и енергия към изграждането на едно по-добро бъдеще за човечеството в света след COVID-19".



Вернер Хойер, председател на Европейската инвестиционна банка, заяви: "През трите седмици за набиране на средства групата на Европейската инвестиционна банка имаше възможността да увеличи значително поетия си ангажимент в подкрепа на общите усилия на Европейския съюз за поемане на ангажименти за дарения. Групата на ЕИБ ще надхвърли първоначалната цел, обявена на 4 май, и ще поеме ангажимент за предоставяне на 2 милиарда евро. Непосредствен приоритет е предоставянето на подкрепа за терапия, ваксини и лечения. Съвместно с международните партньори и "Екип Европа" по време на глобалния процес на поемане на ангажименти за дарения ние можем да гарантираме, че всички инструменти от нашия арсенал могат да бъдат ефективно използвани".



Уини Бянима, изпълнителен директор на UNAIDS и заместник генерален секретар на ООН, заяви: "Дойде моментът за Ваксина на хората: свободна от патенти, безплатна и достъпна за всички хора във всички страни като глобално обществено благо. Горда съм, че стоя редом до световните лидери, експерти и активисти и призоваваме правителствата и международните партньори да гарантират, че това ще се случи. Сега е моментът да приложим на практика уроците, които научихме от историята, и победите на активистите в борбата със СПИН. Обединени, трябва да отхвърлим веднъж завинаги идеята, че ваксините и качественото здравеопазване са привилегия на заможните. Не - това е човешко право. Трябва да противодействаме на идеята, че бедните хора и бедните държави са принудени да чакат на края на опашката за ваксини. Това е неправилно и излага всички ни на риск. Нека се обединим зад идеята за безплатно здравеопазване за всички и за Ваксина на хората: най-добрата ни надежда да сложим край на настоящата пандемия".



Бил и Мелинда Гейтс, съпредседатели на Фондация "Бил и Мелинда Гейтс", заявиха: "Светът се обедини в борбата срещу COVID-19, а хората отдават своите идеи, време и ресурси за противодействие на вируса. Това ни припомни, че всички сме свързани - чрез нашето здраве и чрез нашата обща човешка същност - и че всички ние имаме роля в изграждането на едно поздраво, по-справедливо бъдеще" .



Д-р Джереми Фарар, директор на "Уелкъм", заяви:"Светът едва сега навлиза в тази безпрецедентна криза. Да се укрепи общественото здравеопазване, да се използват социалните науки и да се внедрят тестове, лечения и ваксини в световен мащаб, е единствената стратегия за излизане от настоящата пандемия. Разработването, производството и разпространението на тези инструменти до всеки нуждаещ се ще изискват от всички държави да работят заедно и да засилят партньорството и финансирането. Глобалното сътрудничество и обединяването на ресурси, рискове и ползи са от решаващо значение, за да сложим край на тази пандемия възможно найскоро, да предотвратим бъдещи трагедии и да върнем някакво усещане за нормалност в света. Това начинание няма да е евтино, ще струва десетки милиарди долари. Но това е капка в морето в сравнение с това колко струва тази пандемия на световната икономика всеки месец. От това се нуждаят здравните работници, това очаква обществото и това заслужаваме всички ние. Ето защо "Уелкъм" с радост подкрепя инициативата "Глобални действия срещу коронавируса" на ЕК и кампанията "Обединени за нашето бъдеще" на " Гражданин на света".



Майк Блумбърг, основател на фондация "Блумбърг филантропис", заяви: "В държавите с ниски и средни доходи по света лекарите и експертите в областта на общественото здраве не получават необходимите ресурси, за да идентифицират вируса, и твърде много хора нямат достъп до такова здравеопазване, което може да спаси живота им. С радост подкрепяме инициативата на Европа за глобални действия срещу коронавируса и кампанията на "Гражданин на света" за подпомагане на усилията за разработване на критични средства за лечение и на ваксина във възможно найкратък срок и за гарантиране на достъпа до тях на всеки един човек по света. COVID-19 е глобална заплаха и единственият начин да се справим с нея е да обединим усилията си".



Д-р Ричард Хачет, главен изпълнителен директор на CEPI (Коалицията за иновации в областта на

епидемичната готовност): " Ваксини, лечения и тестове, които да са достъпни за тези, които се нуждаят най-много от тях - това е нашата глобална стратегия за излизане от пандемията от COVID-19 . Поетите глобални ангажименти за финансиране на незабавното разработване на тези инструменти и осигуряването на достъп до тях в световен мащаб са от ключово значение за прекратяването на пандемията, за спасяването на човешки живот и за съживяването на икономиките. CEPI има удоволствието да подкрепи кампанията на Европейската комисия и "Гражданин на света" " Глобална цел: обединени за нашето бъдеще", за да се гарантира достъпът на всеки, на всяко място по света, до ваксини, лечения и тестове за COVID-19".



Д-р Сет Бъркли, главен изпълнителен директор на Световния алианс за ваксини и имунизации (GAVI), заяви: "COVID-19 е глобален проблем, който изисква глобално решение; нито едно правителство, агенция или организация не може да се справи с пандемията самостоятелно. За производството и разпространението на ваксини до всички ще са необходими тясно международно сътрудничество и значителни финансови инвестиции, за да се гарантира справедливото доставяне на ваксините до всички засегнати региони, включително и до найбедните държави на света. Заедно с председателя фон дер Лайен и "Гражданин на света" ние имаме една глобална цел: да се обединим за нашето бъдеще!"



Д-р Катарина Бьом, главен изпълнителен директор на Фондацията за иновативна нова диагностика (FIND), заяви: "Всеки долар, който днес инвестираме в разработването на правилните тестове, в изграждането на необходимия капацитет за извършването им и в ресурсите за снабдяването с тях и внедряването им, е инвестиция в едно по-безопасно бъдеще за всички, навсякъде по света. Заставаме редом до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и "Гражданин на света", за да гарантираме, че кампанията "Глобална цел: обединени за нашето бъдеще" ще изпълни обещанието си за извършване на тестване с цел предотвратяване на повторно затваряне на хората по целия свят и че ваксината ще може да бъде внедрена бързо веднага след като бъде създадена".



Д-р Филип Дюнтон, изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Unitaid, заяви:"Със сигурност се нуждаем от ваксини срещу COVID-19, но те няма да са готови още много месеци. Нуждаем се и от базисни научни познания, за да разберем по-добре как можем да се преборим с вируса. А в настоящия момент, или поне във възможно най-кратък срок, за да се борим с него, се нуждаем от нови методи за лечение и по-добри и по-бързи средства за диагностика, докато успеем да контролираме коронавируса чрез ваксина. Освен това се нуждаем от решения, които са ефективни в държавите с ниски и средни доходи - там, където системите на общественото здравеопазване са по-слаби".



Питър Александър Сандс, изпълнителен директор на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, заяви: "В борбата с COVID-19 никой не трябва да бъде пренебрегнат. Средствата за диагностика и лечение и ваксините трябва да бъдат достъпни за всички, а работещите на първа линия здравни работници, които рискуват живота си всеки ден, за да спасяват други хора, трябва да бъдат защитени навсякъде по света. Съществува реален риск COVID-19 да подкопае изцяло усилията за борба със СПИН, туберкулоза и малария, като непряката смъртност е много по-голяма от смъртните случаи, причинени пряко от вируса. Една глобална пандемия може да се преодолее единствено чрез глобални действия и ние сме горди, че сме партньори на "Гражданин на света", обединени в борбата с COVID-19 и за създаването на един по-безопасен за всички свят" .



Елизабет М. Кусенс, председател и главен изпълнителен директор на Фондацията на Обединените нации, заяви: "Ситуацията с COVID-19 е класически пример за глобален проблем, за чието решение световната общност трябва да работи бързо и заедно. Видяхме как това се случва в големи мащаби чрез Фонда за солидарен отговор на COVID-19 - първият и единствен начин, по който физически лица, дружества и благотворителни организации могат да правят преки дарения за глобалните действия, ръководени от СЗО, както и най-бързият начин за събиране на средства там, където са необходими. Фондацията на ООН с гордост си партнира отново с " Гражданин на света", за да подпомогне Световната здравна организация и работата ? за разработване на ваксина и средства за лечение и за доставяне на консумативи и помощ там, където има най-остра нужда от това".



