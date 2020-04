Dear media representatives, Please яee below congratulations by President of the Republic of Azerbaijan of the Orthodox Christian community of Azerbaijan on the 18 април 2020 / 16:14 Tweet

OT 16:13:32 18-04-2020

ES1612OT.008

Embassy of the Republic of Azerbaijan to the Republic of Bulgaria



Dear media representatives, Please яee below congratulations by President of the Republic of Azerbaijan of the Orthodox Christian community of Azerbaijan on the





occasion of Easter.







Уважаеми сънародници!



Сърдечно поздравявам Вас - цялата християнска общност на Азербайджан със свещен

празник Великден, предавам на всички вас най-сърдечни пожелания.

В Азербайджан, където се пресичат различни цивилизации, от векове представители

на различни народи и религии живеят в условия на мир, добросъседство, взаимно

доверие и разбирателство. Запазването на традициите на толерантност, които имат

дълбоки исторически корени, пропагандата и насърчаването на социалните отношения,

основани на мултикултурни ценности, е едно от най-важните направления на

провежданата от азербайджанската държава политика.

Образцовите отношения между държавата и религията, които са се формирали в

Република Азербайджан, позволяват на християнската общност, както и на всички

прослойки на обществото, пълноценно да се възползва от своите религиозни и духовни

ценности. С чувство на удовлетворение искам да отбележа, че православните християни,

които заемат своето място в нашето общество, са активни участници в текущия голям

процес на развитие и съзидание у нас.



Скъпи сънародници!

Тази година Великден съвпадна с времето, когато опасна епидемия заплашва цялото

човечество. Сигурен съм, че нашите сънародници ще демонстрират висока отговорност,

солидарност и самодисциплина в борбата срещу глобалното зло, пред което сме изправени,

и нашият народ успешно ще преодолее това трудно изпитание.

В деня на светлия празник Великден, който се счита за символ на обновление,

възраждане, единство и равенство, още веднъж пожелавам на всички ви здраве,

щастие и просперитет на семействата ви.



Честит празник!



Илхам Алиев

Президент на Република Азербайджан

гр. Баку, 17 април 2020 г.





Православной христианской общине Азербайджана



17 апреля 2020,

Уважаемые соотечественники!



Сердечно поздравляю вас - всю христианскую общину Азербайджана - со священной Пасхой,

передаю всем вам самые сердечные пожелания.



Представители разных народов и вероисповеданий веками живут в Азербайджане, где пересекаются

различные цивилизации, в условиях мира, добрососедства, взаимного доверия и взаимопонимания.

Сохранение обладающих глубокими историческими корнями традиций толерантности, пропаганда и

поощрение общественных отношений, опирающихся на мультикультуральные ценности - одно из

важнейших направлений политики, проводимой Азербайджанским государством.



Сформировавшиеся в Азербайджанской Республике образцовые отношения между государством и

религией позволяют христианской общине, как и всем слоям общества, в полной мере пользоваться

своими религиозно-духовными ценностями. С чувством удовлетворения хочу отметить, что православные

христиане, занимающие свое место в нашем обществе, являются активными участниками происходящего

в нашей стране большого процесса развития и созидания.



Дорогие соотечественники!



В этом году Пасха совпала со временем, когда человечеству угрожает опасная эпидемия, охватившая

весь мир. Уверен, что наши соотечественники продемонстрируют высокую ответственность, согласие

и организованность в борьбе с глобальным злом, с которым мы столкнулись, наш народ успешно

преодолеет и это сложное испытание.



В день светлой Пасхи, считающейся символом обновления, возрождения, единства и равенства,

еще раз желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия вашим семьям.



С праздником!



Ильхам Алиев



Президент Азербайджанской Республики



город Баку, 17 апреля 2020 года.



--

Best regards,

Embassy of the Republic of Azerbaijan to the Republic of Bulgaria





/ЕС/