Съобщение от посолството на Република Азербайджан в България Пълен текст на съобщението Embassy of the Republic of Azerbaijan to the Republic of Bulgaria Скъпи приятели, Бихме искали да Ви информираме, че на IX среща на върха на държавните ръководители на тюркоезичните страни, проведена на 3 октомври 2009 г. в Нахчъван, Азербайджан, е взето решението за създаване на Международния фонд за тюркска култура и наследство и на 23 август 2012 г. в Бишкек е подписан Устав на фонда. Международният фонд за тюркска култура и наследство, чиито страни-членки са Азербайджан, Турция, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, а Унгария е държава-наблюдател, започва да функционира и изпълнява своите задължения след Петата среща на върха на Съвета за сътрудничество на тюркскоговорящите страни на 11 септември 2015 г. в Астана. Фондът защитава, изучава и насърчава турската култура и наследство чрез подкрепа и финансиране на дейности, проекти и програми. Фондът се намира в град Баку, столицата на Република Азербайджан. С подкрепата на Фонда се предприемат мерки за опазване и популяризиране на историческото и културното наследство на тюркоезичните народи. Фондът сътрудничи с образователни, научни и културни институции на Италия, Франция, Германия, Швейцария, Литва, Унгария, Русия, Аржентина, Бразилия и други страни, както и редица международни научни и културни организации. Искаме да припомним, че миналата година във връзка с честването на трихилядолетния празник Новруз в България, Фондът и Посолството бяха организирали изложба и концерт в София и Кърджали. Днес, когато светът е изправен пред пандемия от коронавирус (COVID-19), всеки трябва да разбере своята гражданска отговорност, да бъде изпълнен със съчувствие към обществото, използвайки наличните ресурси, да се опитва да прекара този период продуктивно и творчески. Наред с опазването на физическото здраве на хората, голямо значение има и духовното обогатяване. В този контекст, взимайки предвид важността на индивидуалното развитие на младежите и децата, за ефективното използване на свободното време, Международният фонд за тюркска култура и наследство обявява конкурс за следните проекти: - международен конкурс за есе "Нека защитим нашия свят: традициите на тюркския свят" Целта на конкурса, който е предназначен за студенти, обучаващи се във висши училища, е да насърчи студентите, които учат в различни области, да изучават богатата история, културно наследство, традиции, национални и духовни ценности на тюркския свят, който обединява повече от 250 милиона души и да популяризират тези ценности. В същото време целта на конкурса е да насърчи способността на талантливите млади хора да изразяват, пишат и изказват идеите си, да създава условия за реализиране на техния потенциал. Победителите ще бъдат наградени с грамоти и награди. Крайният срок за участие в конкурса е 15 май 2020 г. - онлайн конкурс за рисуване "Нека защитим нашия свят: традициите на тюркския свят" Конкурсът е предназначен за ученици от 6 до 16 години и цели да подкрепи талантливи деца с художествено въображение, да стимулира художествената им дейност чрез създаване на допълнителни възможности за насърчаване на тяхното творчество, както и да привлича младото поколение към опазване на богатото културно наследство, древни традиции, национални и духовни ценности на тюркоезичните народи и тяхното популяризиране по целия свят. Рисунките трябва да отразяват доживелите до наши дни националните традиции и церемонии на тюркоезичните народи, както и особеностите на общата култура на тюркския свят. Победителите ще бъдат наградени със специални грамоти и награди. Крайният срок за участие в конкурса е 1 май 2020 г.